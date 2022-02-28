Ayşe Tunalı

Niçin Baktın Bana Öyle Niçin baktın bana öyle derdin nedir durma söyle niçin baktın bana öyle derdin nedir bana söyle *** Durgunsun sular gibi içli duygular gibi gözlerinde sevda var derin uykular gibi *** Niçin baktın bana öyle derdin nedir durma söyle *** Gül dalında gonca güler bülbül sevdasında çile söyle dermanın olayım dertli olan deva diler *** Niçin baktın bana öyle derdin nedir durma söyle *** Mahzunsun, hayransın o güzel gözlerle sürmeli ceylansın ey hilal kaşlı ağlıyor musun kirpiğin yaşlı ben senin nen olayım, kulun kölen olayım. *** Niçin baktın bana öyle derdin nedir durma söyle.

Neyleyim Köşkü Ah edip inlerim gurbet elinde Uzaktan göründü benim dağlarım Yine garip kaldım gurbet elinde Sevgilimi her gün arar ağlarım. *** Neyleyim köşkü neyleyim sarayı İçinde salınan yar olmayınca. *** Kimsesiz hem öksüz kaldım bu yerde Talihim düşürdü beni bu derde. Gözümü kapladı bir kara perde Evimi yurdumu anar ağlarım. *** Neyleyim köşkü neyleyim sarayı İçinde salınan yar olmayınca

Ömrümce Hep Adım Adım Ömrümce hep adım adım Her yerde seni aradım Ömrümce hep adım adım Her yerde seni aradım *** Ben kalbimden başka yerde İnan seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan seni bulamadım *** Kenarlarda, köşelerde Kadehlerde, şişelerde... Kenarlarda, köşelerde Kadehlerde, şişelerde... *** Ben kalbimden başka yerde İnan seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan seni bulamadım

Senede Bir Gün Gönlümde açmadan solan bir gülsün Her zaman gamlıyım her zaman üzgün Beklerim yolunu aylar boyunca Yeter ki gel bana, senede bir gün *** Gönlümde açmadan solan bir gülsün Her zaman gamlıyım her zaman üzgün Beklerim yolunu aylar boyunca Yeter ki gel bana *** Senede bir gün, senede bir gün Senede bir gün, senede bir gün *** Ağarsa saçlarım, solsa yanağım Adını anmaktan yansa dudağım Bu aşka canımı adayacağım Yeter ki gel bana Senede bir gün, senede bir gün *** Ağarsa saçlarım, solsa yanağım Adını anmaktan yansa dudağım Bu aşka canımı adayacağım Yeter ki gel bana *** Senede bir gün, senede bir gün Senede bir gün, senede bir gün Senede bir gün, senede bir gün

Talihin Elinde Oyuncak Oldum Tâlihin elinde oyuncak oldum Kader böyle imiş buymuş alın yazım Zâlim elinle sarardım soldum Şimdi gönlü kırık yaralı kuşum *** Ömrümde gülmedim yanarım inan buna İsterim artık kader gülsün bana Gençliğim geçti yazık ızdıraplar içinde Acaba bir gün gülecek miyim? *** Sensiz geçen günler karanlık gecedir Gel sensiz yaşamak bitmeyen işkencedir Beklerim yoluna ömür boyunca Adın dilimde her an bir hecedir

Unut Beni Unut beni Kalbimdeki hicranla Yalnız kalayım Yalnız kalayım *** Kimsesiz bir yavru gibi Kucağında ağlayayım Kucağında ağlayayım *** Kimsesiz bir yavru gibi Kucağında ağlayayım Kucağında ağlayayım *** Bu kaçıncı söz verişin Söyle, nasıl inanayım? Söyle, nasıl inanayım? *** Kimsesiz bir yavru gibi Kucağında ağlayayım Kucağında ağlayayım