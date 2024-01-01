Ayşe Tunalı

-
Bu hayat sensiz yaşanmaz
Bak neler çekiyorum
Her Allah'ın akşamı ben
Derdimden içiyorum
**
Ömrüm seninle geçsin
Geçsin istiyorum
Senden başkasını sevemiyorum
Ömrüm seninle geçsin
Geçsin istiyorum
Senden başkasını sevemiyorum
**
Bana hayat veren sensin
Bak yanımda değilsin
Başkasına Allah beni
Asla muhtaç etmesin
**
Ömrüm seninle geçsin
Geçsin istiyorum
Senden başkasını sevemiyorum
Ömrüm seninle Geçsin
Geçsin istiyorum
Senden başkasını sevemiyorum
-
Ah edip inlerim gurbet elinde
Uzaktan göründü benim dağlarım
Yine garip kaldım gurbet elinde
Sevgilimi her gün arar ağlarım.
***
Neyleyim köşkü neyleyim sarayı
İçinde salınan yar olmayınca.
***
Kimsesiz hem öksüz kaldım bu yerde
Talihim düşürdü beni bu derde.
Gözümü kapladı bir kara perde
Evimi yurdumu anar ağlarım.
***
Neyleyim köşkü neyleyim sarayı
İçinde salınan yar olmayınca
-
Niçin baktın bana öyle
derdin nedir durma söyle
niçin baktın bana öyle
derdin nedir bana söyle
***
Durgunsun sular gibi
içli duygular gibi
gözlerinde sevda var
derin uykular gibi
***
Niçin baktın bana öyle
derdin nedir durma söyle
***
Gül dalında gonca güler
bülbül sevdasında çile
söyle dermanın olayım
dertli olan deva diler
***
Niçin baktın bana öyle
derdin nedir durma söyle
***
Mahzunsun, hayransın
o güzel gözlerle sürmeli ceylansın
ey hilal kaşlı ağlıyor musun kirpiğin yaşlı
ben senin nen olayım, kulun kölen olayım.
***
Niçin baktın bana öyle
derdin nedir durma söyle.
-
Ömrümce hep adım adım
Her yerde seni aradım
Ömrümce hep adım adım
Her yerde seni aradım
***
Ben kalbimden başka yerde
İnan seni bulamadım
Ben kalbimden başka yerde
İnan seni bulamadım
Ben kalbimden başka yerde
İnan seni bulamadım
***
Kenarlarda, köşelerde
Kadehlerde, şişelerde...
Kenarlarda, köşelerde
Kadehlerde, şişelerde...
***
Ben kalbimden başka yerde
İnan seni bulamadım
Ben kalbimden başka yerde
İnan seni bulamadım
-
Gönlümde açmadan solan bir gülsün
Her zaman gamlıyım her zaman üzgün
Beklerim yolunu aylar boyunca
Yeter ki gel bana, senede bir gün
***
Gönlümde açmadan solan bir gülsün
Her zaman gamlıyım her zaman üzgün
Beklerim yolunu aylar boyunca
Yeter ki gel bana
***
Senede bir gün, senede bir gün
Senede bir gün, senede bir gün
***
Ağarsa saçlarım, solsa yanağım
Adını anmaktan yansa dudağım
Bu aşka canımı adayacağım
Yeter ki gel bana
Senede bir gün, senede bir gün
***
Ağarsa saçlarım, solsa yanağım
Adını anmaktan yansa dudağım
Bu aşka canımı adayacağım
Yeter ki gel bana
***
Senede bir gün, senede bir gün
Senede bir gün, senede bir gün
Senede bir gün, senede bir gün
-
Tâlihin elinde oyuncak oldum
Kader böyle imiş buymuş alın yazım
Zâlim elinle sarardım soldum
Şimdi gönlü kırık yaralı kuşum
***
Ömrümde gülmedim yanarım inan buna
İsterim artık kader gülsün bana
Gençliğim geçti yazık ızdıraplar içinde
Acaba bir gün gülecek miyim?
***
Sensiz geçen günler karanlık gecedir
Gel sensiz yaşamak bitmeyen işkencedir
Beklerim yoluna ömür boyunca
Adın dilimde her an bir hecedir
-
Unut beni
Kalbimdeki hicranla
Yalnız kalayım
Yalnız kalayım
***
Kimsesiz bir yavru gibi
Kucağında ağlayayım
Kucağında ağlayayım
***
Kimsesiz bir yavru gibi
Kucağında ağlayayım
Kucağında ağlayayım
***
Bu kaçıncı söz verişin
Söyle, nasıl inanayım?
Söyle, nasıl inanayım?
***
Kimsesiz bir yavru gibi
Kucağında ağlayayım
Kucağında ağlayayım
-
Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında
Sevişmek, ah, ne hoştur, yıldızların altında
Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında
Sevişmek, ah, ne hoştur, yıldızların altında
***
Yanmam gönül yansa da, ecel beni alsa da
Gözlerim kapansa da, yıldızların altında
Yanmam gönül yansa da, ecel beni alsa da
Gözlerim kapansa da, yıldızların altında
***
Mavi nurdan bir ırmak, gölgede bir salıncak
Bir de ikimiz kalsak yıldızların altında
Mavi nurdan bir ırmak, gölgede bir salıncak
Bir de ikimiz kalsak yıldızların altında
***
Yanmam gönül yansa da, ecel beni alsa da
Gözlerim kapansa da, yıldızların altında
Yanmam gönül yansa da, ecel beni alsa da
Gözlerim kapansa da, yıldızların altında
Gözlerim kapansa da, yıldızların altında
-
Sakın bir söz söyleme
Yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur
Sana göz koyan olur
**
Sakın bir söz söyleme
Yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur
Sana göz koyan olur
**
Düşmanımdır seni kim
Bulursa cana yakın
Annen bile okşasa
Benim bağrım taş olur
**
Düşmanımdır seni kim
Bulursa cana yakın
Annen bile okşasa
Benim bağrım taş olur
**
Dilerim tanrıdan ki
Sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan
Kara toprakla dolsun
**
Dilerim tanrıdan ki
Sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan
Kara toprakla dolsun
**
Anmasınlar adını
Candan anan dudaklar
Sana benim gözümle
Bakan gözler kör olsun
**
Anmasınlar adını
Candan anan dudaklar
Sana benim gözümle
Bakan gözler kör olsun
-
Benzemez kimse sana
Tavrına hayran olayım
Benzemez kimse sana
Tavrına hayran olayım
**
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
**
Lütfuna ermek için
Söyle perişan olayım
Lütfuna ermek için
Söyle perişan olayım
**
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
-
Önce tuttun elimden sonra neden bıraktın
Yıllanmış şarap gibi yaktın içimi yaktın
Ecel kapımı çalsa yine kalbimde sensin
Hem aşkımsın sevgilim hem bitmeyen çilemsin
**
Öyle günler yaşadım hem el öptüm hem etek
Dudağım yanar diye su içtim üfleyerek
Ecel kapımı çalsa yine kalbimde sensin
Hem aşkımsın sevgilim hem bitmeyen çilemsin
-
Bir garip yolcuyum, hayat yolunda
Yolunu kaybetmiş, perişanım ben
Bir garip yolcuyum, hayat yolunda
Yolunu kaybetmiş, perişanım ben
***
Mecnun misali, gurbet ellerde
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
Mecnun misali, gurbet ellerde
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
***
Yalan dünya, her şey bomboş
Hancı sarhoş, yolcu sarhoş
Yalan dünya, her şey bomboş
Hancı sarhoş, yolcu sarhoş
***
Bir gün gibi sanki, geçti seneler
Ümidim kayboldu, perişanım ben
Bir gün gibi sanki, geçti seneler
Ümidim kayboldu, perişanım ben
***
Alın yazımmış hayat yolunda
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
Alın yazımmış hayat yolunda
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
***
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş, yolcu sarhoş
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş, yolcu sarhoş
-
Ah, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç
Bu son fasıldır, ey ömrüm, nasıl geçersen geç
Bu son fasıldır, ey ömrüm, nasıl geçersen geç
Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile
**
Avunmak istemeyiz böyle bir teselli ile
Ah, geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan
Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan
Geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece
**
Guruba karşı bu son bahçelerde keyfince
Ah, ya aşk içinde harap ol ya şevk içinde, gönül
Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül
Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül
Ah, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç
-
İnleyen nağmeler ruhumu sardı
Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı
İnleyen nağmeler ruhumu sardı
Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı
**
Uçan kuşlar martılar
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
Uçan kuşlar martılar
**
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
Arzular orada zevk oradaydı
Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı
**
Uçan kuşlar martılar
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
Uçan kuşlar martılar
**
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
-
Kadehinde zehir olsa
Ben içerim bana getir
Kadehinde zehir olsa
Ben içerim bana getir
**
Dudakların mühür olsa
Ben açarım bana getir
Dudakların mühür olsa
Ben açarım bana getir
**
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
**
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
**
Aşk bağının gülü ol da
Dikenini bana batır
Aşk bağının gülü ol da
Dikenini bana batır
**
Bakma canım yandığına
Sorma benim hâlim nedir
Bakma canım yandığına
Sorma benim hâlim nedir
**
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
**
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
**
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
**
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
-
Kimseye etmem şikayet
Ağlarım ben halime
**
Kimseye etmem şikayet
Ağlarım ben halime
**
Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime
**
Perdeyi vuslat çekilmiş
Korkarım ikbalime
**
Perdeyi vuslat çekilmiş
Korkarım ikbalime
**
Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime
-
Mayadağ'dan Kalkan Kazlar
Al Topuklu Beyaz Kızlar
Yârimin Yüreği Sızlar
Eylenemem Aldanamam
Ben Bu Yerlerde Duramam
**
Vardar Ovası Vardar Ovası
Kazanamadım Sıla Parası
**
Mayadağ'ın Yıldızıyım
Ben Annemin Bir Kızıyım
Efendimin Sağ Gözüyüm
Eylenemem Aldanamam
Ben Bu Yerlerde Duramam
**
Vardar Ovası Vardar Ovası
Kazanamadım Sıla Parası
-
Safâlar getirdiniz, safâ geldiniz dostlar
Bezme revnak verdiniz, safâ geldiniz dostlar
Ye, iç, gül, eğlen dostlar esenlikler sizin dostlar hey...
**
Raks ediyor bir peri
Mey sunuyor dilberi
Çıkır fıkır her yeri
Safâ geldiniz dostlar
Ye, iç, gül, eğlen dostlar esenlikler sizin dostlar hey...
**
Doldukça üst üste câm
Gider gönlümüzden gam
Eğlenelim her akşam
Safâ geldiniz dostlar
Ye, iç, gül, eğlen dostlar esenlikler sizin dostlar hey...
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