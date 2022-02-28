Unutulmayan Şarkılar Şarkı Sözleri
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Ayşe Tunalı
Unutulmayan Şarkılar
-
Unut beni
Kalbimdeki hicranla
Yalnız kalayım
Yalnız kalayım
***
Kimsesiz bir yavru gibi
Kucağında ağlayayım
Kucağında ağlayayım
***
Kimsesiz bir yavru gibi
Kucağında ağlayayım
Kucağında ağlayayım
***
Bu kaçıncı söz verişin
Söyle, nasıl inanayım?
Söyle, nasıl inanayım?
***
Kimsesiz bir yavru gibi
Kucağında ağlayayım
Kucağında ağlayayım
-
Ah edip inlerim gurbet elinde
Uzaktan göründü benim dağlarım
Yine garip kaldım gurbet elinde
Sevgilimi her gün arar ağlarım.
***
Neyleyim köşkü neyleyim sarayı
İçinde salınan yar olmayınca.
***
Kimsesiz hem öksüz kaldım bu yerde
Talihim düşürdü beni bu derde.
Gözümü kapladı bir kara perde
Evimi yurdumu anar ağlarım.
***
Neyleyim köşkü neyleyim sarayı
İçinde salınan yar olmayınca
-
Niçin baktın bana öyle
derdin nedir durma söyle
niçin baktın bana öyle
derdin nedir bana söyle
***
Durgunsun sular gibi
içli duygular gibi
gözlerinde sevda var
derin uykular gibi
***
Niçin baktın bana öyle
derdin nedir durma söyle
***
Gül dalında gonca güler
bülbül sevdasında çile
söyle dermanın olayım
dertli olan deva diler
***
Niçin baktın bana öyle
derdin nedir durma söyle
***
Mahzunsun, hayransın
o güzel gözlerle sürmeli ceylansın
ey hilal kaşlı ağlıyor musun kirpiğin yaşlı
ben senin nen olayım, kulun kölen olayım.
***
Niçin baktın bana öyle
derdin nedir durma söyle.
-
Ömrümce hep adım adım
Her yerde seni aradım
Ömrümce hep adım adım
Her yerde seni aradım
***
Ben kalbimden başka yerde
İnan seni bulamadım
Ben kalbimden başka yerde
İnan seni bulamadım
Ben kalbimden başka yerde
İnan seni bulamadım
***
Kenarlarda, köşelerde
Kadehlerde, şişelerde...
Kenarlarda, köşelerde
Kadehlerde, şişelerde...
***
Ben kalbimden başka yerde
İnan seni bulamadım
Ben kalbimden başka yerde
İnan seni bulamadım
-
Gönlümde açmadan solan bir gülsün
Her zaman gamlıyım her zaman üzgün
Beklerim yolunu aylar boyunca
Yeter ki gel bana, senede bir gün
***
Gönlümde açmadan solan bir gülsün
Her zaman gamlıyım her zaman üzgün
Beklerim yolunu aylar boyunca
Yeter ki gel bana
***
Senede bir gün, senede bir gün
Senede bir gün, senede bir gün
***
Ağarsa saçlarım, solsa yanağım
Adını anmaktan yansa dudağım
Bu aşka canımı adayacağım
Yeter ki gel bana
Senede bir gün, senede bir gün
***
Ağarsa saçlarım, solsa yanağım
Adını anmaktan yansa dudağım
Bu aşka canımı adayacağım
Yeter ki gel bana
***
Senede bir gün, senede bir gün
Senede bir gün, senede bir gün
Senede bir gün, senede bir gün
-
Tâlihin elinde oyuncak oldum
Kader böyle imiş buymuş alın yazım
Zâlim elinle sarardım soldum
Şimdi gönlü kırık yaralı kuşum
***
Ömrümde gülmedim yanarım inan buna
İsterim artık kader gülsün bana
Gençliğim geçti yazık ızdıraplar içinde
Acaba bir gün gülecek miyim?
***
Sensiz geçen günler karanlık gecedir
Gel sensiz yaşamak bitmeyen işkencedir
Beklerim yoluna ömür boyunca
Adın dilimde her an bir hecedir
-
Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında
Sevişmek, ah, ne hoştur, yıldızların altında
Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında
Sevişmek, ah, ne hoştur, yıldızların altında
***
Yanmam gönül yansa da, ecel beni alsa da
Gözlerim kapansa da, yıldızların altında
Yanmam gönül yansa da, ecel beni alsa da
Gözlerim kapansa da, yıldızların altında
***
Mavi nurdan bir ırmak, gölgede bir salıncak
Bir de ikimiz kalsak yıldızların altında
Mavi nurdan bir ırmak, gölgede bir salıncak
Bir de ikimiz kalsak yıldızların altında
***
Yanmam gönül yansa da, ecel beni alsa da
Gözlerim kapansa da, yıldızların altında
Yanmam gönül yansa da, ecel beni alsa da
Gözlerim kapansa da, yıldızların altında
Gözlerim kapansa da, yıldızların altında
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