Ayşe Tunalı

Kara ferman çıkadursun yollara,yollara Bakmaz elim ayvasına,narına off Kurdun ,kuşun bileceği hal değil,hal değil Sormayın hiç ,çıkmam artık yarına,yarına Kiymetini bilemedik sevginin Gurur adli bir zalime kul olduk Tek suçlusu kader degil bu derdin Iki ates arasinda kül olduk,kül olduk,kül olduk Iki ates arasinda kül olduk,kül olduk,kül olduk. Olmaz canim böyle sevmek olmaz ki Aramizda bir baskasi var sanki Öyle hazin anlatilmaz bir hal ki Tek kursunla bir bedende vurulduk,vurulduk,vurulduk Tek kursunla bir bedende vurulduk,vurulduk,vurulduk Darginlikla geçen günü kâr saydik Af dileyip barismayi ar saydik Ayrilmazdik aski bilmis olsaydik Sen bir yana,ben bir yana savrulduk,savrulduk,savrulduk. Sen bir yana,ben bir yana savrulduk,savrulduk,savrulduk Olmaz canim böyle sevmek olmaz ki Aramizda bir baskasi var sanki Öyle hazin anlatilmaz bir hal ki Tek kursunla bir bedende vurulduk,vurulduk,vurulduk Tek kursunla bir bedende vurulduk,vurulduk,vurulduk.