Ayşe Tunalı

Anlasana Şarkı Sözleri
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Kara ferman çıkadursun yollara,yollara
Bakmaz elim ayvasına,narına off
Kurdun ,kuşun bileceği hal değil,hal değil
Sormayın hiç ,çıkmam artık yarına,yarına
Kiymetini bilemedik sevginin
Gurur adli bir zalime kul olduk
Tek suçlusu kader degil bu derdin
Iki ates arasinda kül olduk,kül olduk,kül olduk
Iki ates arasinda kül olduk,kül olduk,kül olduk.
Olmaz canim böyle sevmek olmaz ki
Aramizda bir baskasi var sanki
Öyle hazin anlatilmaz bir hal ki
Tek kursunla bir bedende vurulduk,vurulduk,vurulduk
Tek kursunla bir bedende vurulduk,vurulduk,vurulduk
Darginlikla geçen günü kâr saydik
Af dileyip barismayi ar saydik
Ayrilmazdik aski bilmis olsaydik
Sen bir yana,ben bir yana savrulduk,savrulduk,savrulduk.
Sen bir yana,ben bir yana savrulduk,savrulduk,savrulduk
Olmaz canim böyle sevmek olmaz ki
Aramizda bir baskasi var sanki
Öyle hazin anlatilmaz bir hal ki
Tek kursunla bir bedende vurulduk,vurulduk,vurulduk
Tek kursunla bir bedende vurulduk,vurulduk,vurulduk.
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Ayrılamam yokluğuna dayanamam
Işıklarım söner birden, bölünür uykum
Dayanamam, sensizliğe dayanamam
Odama bulutlar çöker
Gönlüme hüzünler
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Gitme yıkılır kalırım
Gitme sokaklar karanlık
Gitme sensiz yaşayamam ben
Gitme ellerim üşüyor
Gitme şarkımız ağlıyor
Gitme sensiz yaşayamam ben
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Unutamam yaşanmış o günleri
Yarım kalmasın aşkımız durmasın dünya
Unutamam saçlarının rengini
En güzel anılar durur,
Durur kalbimde
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Gitme yıkılır kalırım
Gitme sokaklar karanlık
Gitme sensiz yaşayamam ben
Gitme ellerim üşüyor
Gitme şarkımız ağlıyor
Gitme sensiz yaşayamam ben.
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