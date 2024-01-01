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7/24 Dinle Anlasana

Anlasana Şarkı Sözleri

Ayşe Tunalı Anlasana şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşe Tunalı Anlasana şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Anlasana sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşe Tunalı

Ayşe Tunalı

Anlasana

  • Vurulduk

  • Anlasana

  • Gitme

  • Bekle

  • Susadım

  • İşimiz Var Seninle

  • Aşık Olmam

  • De ki Seni Sevmiyorum

  • Olan Olsun

  • Dile Kolay

  • Gel

  • Potpori 1-Kara Bahtım 2-At Kadehi Elinde

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