Ayşe Tunalı

Sensizliğe söylendi bütün şarkılar yoksun diye ağlayıp esti rüzgarlar sensizliğe söylendi bütün şarkılar yoksun diye ağlayıp esti rüzgarlar *** Nerede o sevgiler, o mutluluklar özledim çok özledim gel yağmur gözlüm nerede o sevgiler, o mutluluklar özledim çok özledim gel yağmur gözlüm *** Bir gün biter diyorlar, bu ayrılıklar kaç bahardır beklerim, geçiyor yıllar kirpiğimin ucundan düştü laflar özledim çok özledim gel yağmur gözlüm *** Nerede o sevgiler, o mutluluklar özledim çok özledim gel yağmur gözlüm nerede o sevgiler, o mutluluklar özledim çok özledim gel yağmur gözlüm.