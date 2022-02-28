Karışık Türk Sanat Müziği-1 Şarkı Sözleri
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Ayşe Tunalı
Karışık Türk Sanat Müziği-1
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Sensizliğe söylendi bütün şarkılar
yoksun diye ağlayıp esti rüzgarlar
sensizliğe söylendi bütün şarkılar
yoksun diye ağlayıp esti rüzgarlar
***
Nerede o sevgiler, o mutluluklar
özledim çok özledim
gel yağmur gözlüm
nerede o sevgiler, o mutluluklar
özledim çok özledim
gel yağmur gözlüm
***
Bir gün biter diyorlar, bu ayrılıklar
kaç bahardır beklerim, geçiyor yıllar
kirpiğimin ucundan düştü laflar
özledim çok özledim gel yağmur gözlüm
***
Nerede o sevgiler, o mutluluklar
özledim çok özledim
gel yağmur gözlüm
nerede o sevgiler, o mutluluklar
özledim çok özledim
gel yağmur gözlüm.
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Ruhumda kıvılcım kanımda ateş
Dünyama sen ışık verir gibisin
Ruhumda kıvılcım kanımda ateş
Dünyama sen ışık verir gibisin
***
Sevgin diyarında batmayan güneş
Bulutlar içinden gelir gibisin
Sevgin diyarında batmayan güneş
Bulutlar içinden gelir gibisin
***
Parlayan bir yıldız sevgi şansında
Huzurluyum seninle kalsan yanımda
Neşe kederimsin heyecanımsın
Gönlümde çağlayan pınar gibisin
***
Neşe kederimsin heyecanımsın
Gönlümde çağlayan pınar gibisin
***
Dilimden düşmeyen bir dua gibi
Baharda beklenen meltem gibisin
Dilimden düşmeyen bir dua gibi
Baharda beklenen meltem gibisin
***
Bir gün aşkımıza efsane densin
Bulutlar içinden gelir gibisin
Bir gün aşkımıza efsane densin
Bulutlar içinden gelir gibisin
***
Parlayan bir yıldız sevgi şansında
Huzurluyum seninle kalsan yanımda
Neşe kederimsin heyecanımsın
Gönlümde çağlayan pınar gibisin
***
Neşe kederimsin heyecanımsın
Gönlümde çağlayan pınar gibisin
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