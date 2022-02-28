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7/24 Dinle Unutulmayan Şarkılar

Unutulmayan Şarkılar Şarkı Sözleri

Ayşe Tunalı Unutulmayan Şarkılar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşe Tunalı Unutulmayan Şarkılar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Unutulmayan Şarkılar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşe Tunalı

Ayşe Tunalı

Unutulmayan Şarkılar

  • Yıldızların Altında

  • Neyleyim Köşkü

  • Niçin Baktın Bana Öyle

  • Ömrümce Hep Adım Adım

  • Senede Bir Gün

  • Talihin Elinde Oyuncak Oldum

  • Unut Beni

  • İntizar

  • Benzemez Kimse Sana

  • Bİitmeyen Çile

  • Bir Grip Yolcuyum

  • Dönülmez Akşamın Ufkundayız

  • İnleyen Nağmeler

  • Kadehimde Zehir Olsan

  • Kimseye Etmem Şikayet

  • Maya Dağdan Kalkan Kazlar

  • Ömrüm Seninle Geçsin

  • Safa Geldiniz Dostlar

  • Ud Taksimi

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