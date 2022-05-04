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7/24 Dinle Ayşe

Ayşe

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01

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Ayşe 03:33
02

Benim Ol

Ayşe 02:50
03

Yeniden

Ayşe 03:08
04

Çok Zor Yar

Ayşe 04:52
05

Kal Benimle

Ayşe 03:15
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