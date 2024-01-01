Ayşegül Aldinç

-
Hakkım yok hiç çarem yok
Gidişim, gözden kayboluşum bu yüzden
Suçluyum hiç şansım yok
Gidişim, birden yok oluşum bu yüzden
**
Tekrarlamayacağım
Seni yormayacağım artık
Aklın hiç kalmasın bende
**
Korkma dönmeyeceğim
Seni üzmeyeceğim artık
Aklın hiç kalmasın bende
**
Hatalarım inan sevdim diyedir
Seni her şeyden çok
Tanrı aşkına sus affetme beni
**
Hatalarım inan sevdim diyedir
Seni her şeyden çok
Ben de böyle bir kulum affetme beni
-
Bıçak kadar keskindir aman benim sevgim
Arama çok zor bulursun ah benim dengim
Kapılır giderse deli yüreğim değişir rengim
Bak olanlar olursa karışmam
Uzak dur benden
***
Yapma etme derken kavuşursak eğer
Yanarız alimallah
O hızla sarılırsak şeytana uyarız alimallah
Deli gibi sevişirsek aşktan ölürüz
Ölürüz alimallah
Tozu dumana kattırır da uçarız
Uçarız alimallah
***
Davulun sesi uzaktan insana hoş gelir
Gel gör ki gerçekler canım böyle değil
Daralır kaçarsa eğer yüreğin mesul değil
Göze almaya değer mi bir düşün istersen
***
Yapma etme derken kavuşursak eğer
Yanarız alimallah
O hızla sarılırsak şeytana uyarız alimallah
Deli gibi sevişirsek aşktan ölürüz
Ölürüz alimallah
Tozu dumana kattırır da uçarız
Uçarız alimallah
-
İniş yokuş yürekli bir kaçış
Yorulma artık anladım ben seni
Nedir derdin sen bana ne verdin
Çok oldun artık anladım ben seni
***
Hep aynı sorulara takılıp kalmışım
Öyle bir aşk ki anlatamam
Hep aynı sorulara takılıp kalmışım
Öyle bir aşk bu anlatamam
***
İçim bir hoş, dudaklarında aynı tebessüm
Ah ne hoş, alaycı bakışlar takınıp
Yok hayır
Hayır, hayır hayır deme bana
***
Gidiş geliş sürekli bir yarış
Yorulma artık anladım ben seni
Yeter bırak ne zaman son durak
Çok oldun artık anladım ben seni
***
Hep aynı sorulara takılıp kalmışım
Öyle bir aşk ki anlatamam
Hep aynı sorulara takılıp kalmışım
Öyle bir aşk bu anlatamam
***
İçim bir hoş, dudaklarında aynı tebessüm
Ah ne hoş, alaycı bakışlar takınıp
Yok hayır
Hayır, hayır hayır deme bana
-
Resimlere bak
Mektubumla avun
Şarkılar tut
***
Kendinden vazgeç
Yastığına sarıl
Korkular tut
***
Dağılsın kalbin
Öl hatta orda
Lanetler yağdır
Beni hatırla
***
Her telefona sen çık
Her kapıya sen koş
Beni hatırla
Sen bir yerlerde, ben bir şehirde
Akşam olunca beni hatırla
***
Mektupları yak
Şarkılara küs
Hasretler giy
Depremler olsun üst üste sonra
Kahrından öl
***
Dağılsın kalbin
Öl hatta orda
Lanetler yağdır
Beni hatırla
***
Her telefona sen çık
Her kapıya sen koş
Beni hatırla
Sen bir yerlerde, ben bir şehirde
Akşam olunca beni hatırla
-
Belki bir pişmanlıktan sonra bir yalvarış bu
Anla gülüm bir hata çocukluk bu
Şaşırdım ama seni kaybetmem en büyük yanlışım bu
Anla gülüm boş yere üzme deli kulunu
**
Ah! deliyor yüreğimi bakışların
Ah! ne olur anla, anla
**
Durumumu anla hadi gel uzatma
Yine yemin edelim
Yeter ki gül yüzüme
Senden özür dilerim
**
Sebebini sorma hadi gel uzatma
Yine yemin edelim
Yeter ki gül yüzüme
Senden özür dilerim
-
Yine bi′ şeyler var senle aramızda
Gözle görülmeyen, her an yanımızda
Bunca şeye rağmen inkâr edemezsin
Arkana bakmadan çekip gidemezsin
**
Yine bi' şeyler var senle aramızda
Gözle görülmeyen, her an yanımızda
Bunca şeye rağmen inkâr edemezsin
Arkana bakmadan çekip gidemezsin
**
Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman
Hani benim için ölürdün, işte o zaman
Beni duman et, ellerimi tut aman
Seviyorsan, beni istiyorsan
Bi′ kere de bana inan
**
Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman
Hani benim için ölürdün, işte o zaman
Yine duman et, ellerimi tut aman
Seviyorsan, istiyorsan
Bi' kere de bana inan
**
Neden bu itiraz, bu "İlle de hayır"?
Gerçek değil bu naz, sen de biliyorsun
Yürekli olmanın zamanıdır artık
Bu ne anlamsızlık, nedendir bu tavır?
**
Neden bu itiraz, bu "İlle de hayır"?
Gerçek değil bu naz, sen de biliyorsun
Yürekli olmanın zamanıdır artık
Bu ne anlamsızlık, nedendir bu tavır?
**
Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman
Hani benim için ölürdün, işte o zaman
Beni duman et, ellerimi tut aman
Seviyorsan, beni istiyorsan
Bi' kere de bana inan
**
Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman
Hani benim için ölürdün, işte o zaman
Yine duman et, ellerimi tut aman
Seviyorsan, istiyorsan
Bi′ kere de bana inan
**
Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman
Hani benim için ölürdün, işte o zaman
Beni duman et, ellerimi tut aman
Seviyorsan, beni istiyorsan
Bi′ kere de bana inan
**
Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman
Hani benim için ölürdün, işte o zaman
Yine duman et, ellerimi tut aman
Seviyorsan, istiyorsan
Bi' kere de bana inan
-
Çok yorgunum, rüzgârdayım
Yine yollar göründü, kim gidecek?
Yağmurluyum, dağlardayım
Yine kuşlar uçuştu, kim görecek?
Ağlıyor musun?
Bilmem, özlüyor musun sen?
Köle olurum o bakışına
Deli olurum yazına, kışına
Ağlıyor musun?
Bilmem, özlüyor musun sen?
Köle olurum o bakışına
Deli olurum yazına, kışına
Ah
Haydi rast gele, gönlüm
Savrulduk aşk yoluna
Şimdi sevmemek olmaz
Ama gelmem inan bir daha oyuna
Haydi rast gele, gönlüm
Savrulduk aşk yoluna
Şimdi sevmemek olmaz
Ama gelmem inan bir daha oyuna
Çok yorgunum, rüzgârdayım
Yine yollar göründü, kim gidecek?
Yağmurluyum, dağlardayım
Yine kuşlar uçuştu, kim görecek?
Ağlıyor musun?
Bilmem, özlüyor musun sen?
Köle olurum o bakışına
Deli olurum yazına, kışına
Ağlıyor musun?
Bilmem, özlüyor musun sen?
Köle olurum o bakışına
Deli olurum yazına, kışına
Ah
Haydi rast gele, gönlüm
Savrulduk aşk yoluna
Şimdi sevmemek olmaz
Ama gelmem inan bir daha oyuna
Haydi rast gele, gönlüm
Savrulduk aşk yoluna
Şimdi sevmemek olmaz
Ama gelmem inan bir daha oyuna
Ağlıyor musun?
Bilmem, özlüyor musun sen?
Köle olurum o bakışına
Deli olurum yazına, kışına
Ah
Haydi rast gele, gönlüm
Savrulduk aşk yoluna
Şimdi sevmemek olmaz
Ama gelmem inan bir daha oyuna
Haydi rast gele, gönlüm
Savrulduk aşk yoluna
Şimdi sevmemek olmaz
Ama gelmem inan bir daha oyuna
-
Kapkara
Ne suskun bir bulut
Bu sonsuz
Bu ne solgun bir deniz
Titreyen bir dudak
Bir küçük haykırış
Gözlerin yorgun nemli sıcağına
**
Sormayın
Bu ne gidiş nereye
Tutmayın
Ellerimi beyhude
Bırakın bir çiçek
**
Bir küçük hatıra
Gözlerin sıcak nemli kucağına
Aaah!
**
Yaralar, yaralar yüreğimi
Karalar, karalar bütün resimleri
Sürerim yaraların üstüne
Giderim dönülmez yemin sözlerime
Aaaaah bir başıma
-
Hadi kalbim seni ateşe atalım mı
Hadi gel sevdayı kul köle edelim mi
Uyan yüreğim sen
Kış uykusundan uyan
**
Hadi gel aşka birazcık hasret kalalım mı
Senle gel ölüme el ele gidelim mi
Uyan yüreğim, sıyrıl korkularından, uyan
Bekletme, ya aşk elinden giderse
**
Sabretme, kapıl gitsin
Bekletme, ya içindeki yangın sönerse
Vazgeçme, yan gitsin
Bekletme, ya aşk elinden giderse
**
Sabretme, kapıl gitsin
Bekletme, ya içindeki yangın sönerse
Vazgeçme, yan gitsin
Hadi kalbim seni ateşe atalım mı
**
Hadi gel sevdayı kul köle edelim mi
Uyan yüreğim sen
Kış uykusundan uyan
Hadi gel aşka birazcık hasret kalalım mı
**
Senle gel ölüme el ele gidelim mi
Uyan yüreğim, sıyrıl korkularından, uyan
Bekletme, ya aşk elinden giderse
Sabretme, kapıl gitsin
**
Bekletme, ya içindeki yangın sönerse
Vazgeçme, yan gitsin
Bekletme, ya aşk elinden giderse
Sabretme, kapıl gitsin
**
Bekletme, ya içindeki yangın sönerse
Vazgeçme, yan gitsin
Bekletme, ya aşk elinden giderse
Sabretme, kapıl gitsin
**
Bekletme, ya içindeki yangın sönerse
Vazgeçme, yan gitsin
-
Sen zaten aldın beni
Öze ne hacet
Ağır geçiyor akşamlar
Söze ne hacet
Sen zaten aldın beni
Öze ne hacet
Ağır geçiyor akşamlar
Söze ne hacet
Tut ipin ucundan
Kopar istersen
Görüşmesek de olur
Göze ne hacet
Ben zaten yandım sana
Yaza ne hacet
Sağır değilse yüreğin
Saza ne hacet
Ben zaten yandım sana
Yaza ne hacet
Sağır değilse yüreğin
Saza ne hacet
Tut ipin ucundan
Kopar istersen
Sevişmesek de olur
Naza ne hacet
Yanar yanar dururum ben
Döner döner yanarım ben
Kim ışık, kim pervane?
Akıl gözüm kör oldu
Yanar yanar dururum ben
Döner döner yanarım ben
Kim ışık, kim pervane?
Akıl gözüm kör oldu
Sen zaten aldın beni
Öze ne hacet
Ağır geçiyor akşamlar
Söze ne hacet
Tut ipin ucundan
Kopar istersen
Görüşmesek de olur
Göze ne hacet
Yanar yanar dururum ben
Döner döner yanarım ben
Kim ışık, kim pervane?
Akıl gözüm kör oldu
Yanar yanar dururum ben
Döner döner yanarım ben
Kim ışık, kim pervane?
Akıl gözüm kör oldu
Yanar yanar dururum ben
Döner döner yanarım ben
Kim ışık, kim pervane?
Akıl gözüm kör oldu
Yanar yanar dururum ben
Döner döner yanarım ben
Kim ışık, kim pe...