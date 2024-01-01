Ayşegül Aldinç

Affetme Beni Hakkım yok hiç çarem yok Gidişim, gözden kayboluşum bu yüzden Suçluyum hiç şansım yok Gidişim, birden yok oluşum bu yüzden ** Tekrarlamayacağım Seni yormayacağım artık Aklın hiç kalmasın bende ** Korkma dönmeyeceğim Seni üzmeyeceğim artık Aklın hiç kalmasın bende ** Hatalarım inan sevdim diyedir Seni her şeyden çok Tanrı aşkına sus affetme beni ** Hatalarım inan sevdim diyedir Seni her şeyden çok Ben de böyle bir kulum affetme beni

Alimallah Bıçak kadar keskindir aman benim sevgim Arama çok zor bulursun ah benim dengim Kapılır giderse deli yüreğim değişir rengim Bak olanlar olursa karışmam Uzak dur benden *** Yapma etme derken kavuşursak eğer Yanarız alimallah O hızla sarılırsak şeytana uyarız alimallah Deli gibi sevişirsek aşktan ölürüz Ölürüz alimallah Tozu dumana kattırır da uçarız Uçarız alimallah *** Davulun sesi uzaktan insana hoş gelir Gel gör ki gerçekler canım böyle değil Daralır kaçarsa eğer yüreğin mesul değil Göze almaya değer mi bir düşün istersen *** Yapma etme derken kavuşursak eğer Yanarız alimallah O hızla sarılırsak şeytana uyarız alimallah Deli gibi sevişirsek aşktan ölürüz Ölürüz alimallah Tozu dumana kattırır da uçarız Uçarız alimallah

Anladım Ben Seni İniş yokuş yürekli bir kaçış Yorulma artık anladım ben seni Nedir derdin sen bana ne verdin Çok oldun artık anladım ben seni *** Hep aynı sorulara takılıp kalmışım Öyle bir aşk ki anlatamam Hep aynı sorulara takılıp kalmışım Öyle bir aşk bu anlatamam *** İçim bir hoş, dudaklarında aynı tebessüm Ah ne hoş, alaycı bakışlar takınıp Yok hayır Hayır, hayır hayır deme bana *** Gidiş geliş sürekli bir yarış Yorulma artık anladım ben seni Yeter bırak ne zaman son durak Çok oldun artık anladım ben seni *** Hep aynı sorulara takılıp kalmışım Öyle bir aşk ki anlatamam Hep aynı sorulara takılıp kalmışım Öyle bir aşk bu anlatamam *** İçim bir hoş, dudaklarında aynı tebessüm Ah ne hoş, alaycı bakışlar takınıp Yok hayır Hayır, hayır hayır deme bana

Beni Hatırla Resimlere bak Mektubumla avun Şarkılar tut *** Kendinden vazgeç Yastığına sarıl Korkular tut *** Dağılsın kalbin Öl hatta orda Lanetler yağdır Beni hatırla *** Her telefona sen çık Her kapıya sen koş Beni hatırla Sen bir yerlerde, ben bir şehirde Akşam olunca beni hatırla *** Mektupları yak Şarkılara küs Hasretler giy Depremler olsun üst üste sonra Kahrından öl *** Dağılsın kalbin Öl hatta orda Lanetler yağdır Beni hatırla *** Her telefona sen çık Her kapıya sen koş Beni hatırla Sen bir yerlerde, ben bir şehirde Akşam olunca beni hatırla

Durumumu Anla Belki bir pişmanlıktan sonra bir yalvarış bu Anla gülüm bir hata çocukluk bu Şaşırdım ama seni kaybetmem en büyük yanlışım bu Anla gülüm boş yere üzme deli kulunu ** Ah! deliyor yüreğimi bakışların Ah! ne olur anla, anla ** Durumumu anla hadi gel uzatma Yine yemin edelim Yeter ki gül yüzüme Senden özür dilerim ** Sebebini sorma hadi gel uzatma Yine yemin edelim Yeter ki gül yüzüme Senden özür dilerim

Deli Dolu Yine bi′ şeyler var senle aramızda Gözle görülmeyen, her an yanımızda Bunca şeye rağmen inkâr edemezsin Arkana bakmadan çekip gidemezsin ** Yine bi' şeyler var senle aramızda Gözle görülmeyen, her an yanımızda Bunca şeye rağmen inkâr edemezsin Arkana bakmadan çekip gidemezsin ** Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman Hani benim için ölürdün, işte o zaman Beni duman et, ellerimi tut aman Seviyorsan, beni istiyorsan Bi′ kere de bana inan ** Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman Hani benim için ölürdün, işte o zaman Yine duman et, ellerimi tut aman Seviyorsan, istiyorsan Bi' kere de bana inan ** Neden bu itiraz, bu "İlle de hayır"? Gerçek değil bu naz, sen de biliyorsun Yürekli olmanın zamanıdır artık Bu ne anlamsızlık, nedendir bu tavır? ** Neden bu itiraz, bu "İlle de hayır"? Gerçek değil bu naz, sen de biliyorsun Yürekli olmanın zamanıdır artık Bu ne anlamsızlık, nedendir bu tavır? ** Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman Hani benim için ölürdün, işte o zaman Beni duman et, ellerimi tut aman Seviyorsan, beni istiyorsan Bi' kere de bana inan ** Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman Hani benim için ölürdün, işte o zaman Yine duman et, ellerimi tut aman Seviyorsan, istiyorsan Bi′ kere de bana inan ** Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman Hani benim için ölürdün, işte o zaman Beni duman et, ellerimi tut aman Seviyorsan, beni istiyorsan Bi′ kere de bana inan ** Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman Hani benim için ölürdün, işte o zaman Yine duman et, ellerimi tut aman Seviyorsan, istiyorsan Bi' kere de bana inan

Haydi Rastgele Gönlüm Çok yorgunum, rüzgârdayım Yine yollar göründü, kim gidecek? Yağmurluyum, dağlardayım Yine kuşlar uçuştu, kim görecek? Ağlıyor musun? Bilmem, özlüyor musun sen? Köle olurum o bakışına Deli olurum yazına, kışına Ağlıyor musun? Bilmem, özlüyor musun sen? Köle olurum o bakışına Deli olurum yazına, kışına Ah Haydi rast gele, gönlüm Savrulduk aşk yoluna Şimdi sevmemek olmaz Ama gelmem inan bir daha oyuna Haydi rast gele, gönlüm Savrulduk aşk yoluna Şimdi sevmemek olmaz Ama gelmem inan bir daha oyuna Çok yorgunum, rüzgârdayım Yine yollar göründü, kim gidecek? Yağmurluyum, dağlardayım Yine kuşlar uçuştu, kim görecek? Ağlıyor musun? Bilmem, özlüyor musun sen? Köle olurum o bakışına Deli olurum yazına, kışına Ağlıyor musun? Bilmem, özlüyor musun sen? Köle olurum o bakışına Deli olurum yazına, kışına Ah Haydi rast gele, gönlüm Savrulduk aşk yoluna Şimdi sevmemek olmaz Ama gelmem inan bir daha oyuna Haydi rast gele, gönlüm Savrulduk aşk yoluna Şimdi sevmemek olmaz Ama gelmem inan bir daha oyuna Ağlıyor musun? Bilmem, özlüyor musun sen? Köle olurum o bakışına Deli olurum yazına, kışına Ah Haydi rast gele, gönlüm Savrulduk aşk yoluna Şimdi sevmemek olmaz Ama gelmem inan bir daha oyuna Haydi rast gele, gönlüm Savrulduk aşk yoluna Şimdi sevmemek olmaz Ama gelmem inan bir daha oyuna

Veda Kapkara Ne suskun bir bulut Bu sonsuz Bu ne solgun bir deniz Titreyen bir dudak Bir küçük haykırış Gözlerin yorgun nemli sıcağına ** Sormayın Bu ne gidiş nereye Tutmayın Ellerimi beyhude Bırakın bir çiçek ** Bir küçük hatıra Gözlerin sıcak nemli kucağına Aaah! ** Yaralar, yaralar yüreğimi Karalar, karalar bütün resimleri Sürerim yaraların üstüne Giderim dönülmez yemin sözlerime Aaaaah bir başıma

Bekletme Hadi kalbim seni ateşe atalım mı Hadi gel sevdayı kul köle edelim mi Uyan yüreğim sen Kış uykusundan uyan ** Hadi gel aşka birazcık hasret kalalım mı Senle gel ölüme el ele gidelim mi Uyan yüreğim, sıyrıl korkularından, uyan Bekletme, ya aşk elinden giderse ** Sabretme, kapıl gitsin Bekletme, ya içindeki yangın sönerse Vazgeçme, yan gitsin Bekletme, ya aşk elinden giderse ** Sabretme, kapıl gitsin Bekletme, ya içindeki yangın sönerse Vazgeçme, yan gitsin Hadi kalbim seni ateşe atalım mı ** Hadi gel sevdayı kul köle edelim mi Uyan yüreğim sen Kış uykusundan uyan Hadi gel aşka birazcık hasret kalalım mı ** Senle gel ölüme el ele gidelim mi Uyan yüreğim, sıyrıl korkularından, uyan Bekletme, ya aşk elinden giderse Sabretme, kapıl gitsin ** Bekletme, ya içindeki yangın sönerse Vazgeçme, yan gitsin Bekletme, ya aşk elinden giderse Sabretme, kapıl gitsin ** Bekletme, ya içindeki yangın sönerse Vazgeçme, yan gitsin Bekletme, ya aşk elinden giderse Sabretme, kapıl gitsin ** Bekletme, ya içindeki yangın sönerse Vazgeçme, yan gitsin