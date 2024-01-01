Ayşegül Aldinç

Ağır Abim Hey, ey ahali! Benimki geçiyor Kaşlarının altında Vaziyeti kesiyor ** Hop, topla, aman! Arıza olmasın Asayiş berkemal Çağanozum duymasın ** Paraları zulada sakla be yârim Kızları, dulları yokla be yârim Buraları senden sorulur Yandan çarklı ağır abim ** Paraları zulada sakla be yârim Kızları, dulları yokla be yârim Buraları senden sorulur Yandan çarklı ağır abim ** Kalıbına bakma, kalbi yumuşacık Darlanır darlanır, içine atar Yavaş atın çiftesi pek olur İcabında aslan gibi yatar Kalıbına bakma, kalbi yumuşacık Darlanır darlanır, içine atar Yavaş atın çiftesi pek olur İcabında aslan gibi yatar ** Paraları zulada sakla be yârim Kızları, dulları yokla be yârim Buraları senden sorulur Yandan çarklı ağır abim ** Paraları zulada sakla be yârim Kızları, dulları yokla be yârim Buraları senden sorulur Yandan çarklı ağır abim ** Gez göz arpacık Kalbim vuruldu Kulaktan kulağa derken Şehirde duyuldu ** Ey aşk, sayende Mucize oldu Hadi hep beraber, 'ki, üç, dört Masalı koru ** Paraları zulada sakla be yârim Kızları, dulları yokla be yârim Buraları senden sorulur Yandan çarklı ağır abim ** Paraları zulada sakla be yârim Kızları, dulları yokla be yârim Buraları senden sorulur Yandan çarklı ağır abim ** Kalıbına bakma, kalbi yumuşacık Darlanır darlanır, içine atar Yavaş atın çiftesi pek olur İcabında aslan gibi yatar ** Kalıbına bakma, kalbi yumuşacık Darlanır darlanır, içine atar Yavaş atın çiftesi pek olur İcabında aslan gibi yatar ** Paraları zulada sakla be yârim Kızları, dulları yokla be yârim Buraları senden sorulur Yandan çarklı ağır abim ** Paraları zulada sakla be yârim Kızları, dulları yokla be yârim Buraları senden sorulur Yandan çarklı ağır abim ** Paraları zulada sakla be yârim Kızları, dulları yokla be yârim Buraları senden sorulur Yandan çarklı ağır abim ** Paraları zulada sakla be yârim Kızları, dulları yokla be yârim Buraları senden sorulur Yandan çarklı ağır abim

Haberi Yok Umutsuz bakışlarım kaybolurken gecelerde Kimsenin ruhu duymaz ağlarım ben köşelerde *** Hep aynı son beni bekler Hep aynı çaresizlikler Onu benden ayıranlar sevdamı alamazlar Bırakmam ellere *** Haberi yok yalnızım her gece Çaresi yok sevmişim delice Kaderime isyan ede ede yaşıyorum ben *** Dökülüyor yapraklar sana Üzülüyor sevdalar bana Yaralarım hep senden yana Seviyorum ben...

Aylardan Mayıs Gün dökülür gözüme uykusuz Gel artık, gel, beni üzme Ararım, tararım, bulamam bi' çare Bi' teselli bu hüzne ** Sanki biri arkamdan itti Bir çift yeşile aktım Aylardan mayıs, günlerden hıdırellez Bi' erkeğe adak, kendimi yaktım, ah ** Ben o gün bugündür iflah olmadım Canım sıkıntıda, yüreğim darda O gün bugündür yere göğe sığmadım Aklım kaldı o hain yârda ** Gün dökülür gözüme uykusuz Gel artık, gel, beni üzme Ararım, tararım, bulamam bi' çare Bi' teselli bu hüzne ** Sanki biri arkamdan itti Bir çift yeşile aktım Aylardan mayıs, günlerden hıdırellez Bi' erkeğe adak, kendimi yaktım, ah ** Ben o gün bugündür iflah olmadım Canım sıkıntıda, yüreğim darda O gün bugündür yere göğe sığmadım Aklım kaldı o hain yârda ** O gün bugündür iflah olmadım Canım sıkıntıda, yüreğim darda O gün bugündür yere göğe sığmadım Aklım kaldı o hain yârda

Verdim Gönlümü Kaçmak erkekliğin onda dokuzu Kaçacağına gel görsene kızı Hadi ben hazırım çalsana sazı aman Biçarenin gönlünü alıp okşayıverip Birazcık aşk meşk konusuna girsen Takarım zilleri oynayıveririm aman Bütün serinliğini giysen de yalan Onu bunu bırak benle oyalan Bu havalarına ben dayanamam aman Dayanamam gözüne kaşına o bakışına Hem kovalayıp hem de kaçışına Severim işveni havanı nazını aman Allah canını alsın Seni benim gözümle görenin Verdim canıma değsin Gönlümün üstü sende kalsın aman

Ben Kimselere Yar Olmam Bir başka gece yarısı Yüreğimde sancısı Yine başladı, tanrım Sen bana sabır ver ** Ben kimselere yâr olmam Seni hep bekleyeceğim Dedim ama artık iflah olmam Sen diye öleceğim ** Bir başka gece yarısı Yüreğimde sancısı Yine başladı, tanrım Sen bana sabır ver ** Bir başka olur acısı Yüreğimde sancısı Yine başladı, tanrım Sen bana akıl ver ** Diyecek sözüm yok Sen bana sabır ver Ben kimselere yâr olmam Seni hep bekleyeceğim ** Dedim ama artık iflah olmam Sen diye öleceğim Ben kimselere yâr olmam Seni hep bekleyeceğim ** Dedim ama artık iflah olmam Sen diye öleceğim Bir başka gece yarısı Yüreğimde sancısı ** Yine başladı, tanrım Sen bana sabır ver Bir başka olur acısı Yüreğimde sancısı ** Yine başladı, tanrım Sen bana akıl ver Diyecek sözüm yok Sen bana sabır ver ** Ben kimselere yâr olmam Seni hep bekleyeceğim Dedim ama artık iflah olmam Sen diye öleceğim ** Ben kimselere yâr olmam Seni hep bekleyeceğim Dedim ama artık iflah olmam Sen diye öleceğim ** Ben kimselere yâr olmam Seni hep bekleyeceğim Dedim ama artık iflah olmam Sen diye öleceğim ** Ben kimselere yâr olmam Seni hep bekleyeceğim Dedim ama artık iflah olmam Sen diye öleceğim ** Ben kimselere yâr olmam Seni hep bekleyeceğim Dedim ama artık iflah olmam Sen diye öleceğim ** Ben kimselere yâr olmam Seni hep bekleyeceğim Dedim ama artık iflah olmam Sen diye öleceğim ** Sevenle gideceğim Beni sevenle gideceğim

Son Fasıl Kitaba vurdum hesaba vurdum Matematik bu, aşk değil Oyunu ince ince kurdum Sistematik bu, şart değil Bağıra çağıra sevdim seni ben Bu bana ettiğin hak değil Kurda kuşa yem ettin beni sen Ben eğildim, sen de eğil Unutma ki hayat hafif birşeydir Bahar dediğin bir kısa demdir Sen oyun oynarken geçer yanından Iskalarsın sevdayı son fasıl hazindir Gel etme, eyleme canım Ben sana çok hayranım Aşkta şefkat, sadakat yoksa eğer Ben aşktan cayarım

Nefes Dalıyor yoluna bakan gözler, Adı yok ne denir gönül bilmez. Nedir aşk söyle umut yoksa Dönüşüp nehire düşer peşine. Dolaşır ruhum hep seninle, Nereye baksan orada olurum. Dolanır ruhum hep peşinde, Kocaman bir dilek tutar gönlüm. Oraya buraya sızar nefesim, Oraya buraya gelir giderim. Oraya uzağa gelirse sesim, Nefesim dolsun bırakın içeri.

Güle Güle Ey gece, dinle beni Acı haber aldım ben bugün kuşlardan Ey yağmur, avut beni İçim yanar Efkardan Bir rüzgar olup savrulayım Her yerde ben onu sorayım Ey kalbim, ağla hadi Hasret vurmuş Onsuz bir hayat ne zormuş Gün yoksun Bülbül yetim Gönül bahçem bozulmuş Bir rüzgar olup savrulayım Her yerde ben onu sorayım Ey kalbim, ağla hadi Hasret vurmuş Onsuz bir hayat ne zormuş Bir tanem Güle güle Aşkın kalsın benimle

Ağıt En sevdiğin elbisemi giydim bu gece, kokunu sürdüm Solgun yüzünü okşadım sessizce, saçlarından öptüm Yazdığın mektupları okudum kana kana su içer gibi Plaklarını çaldım, ah, en çok o şarkıda özledim seni ** Issızlık kapıyı çaldı, açmaya korktum, gece yarısı Şehir uykuya daldı, baktım, dışarısı katran karası Rüzgâr telaşla kokunu getirdi bana, aldım koynuma Buseni hafızamdan koparıp iliştirdim dudaklarına ** Üşüdüm karanlıkta Tenine dokundum beni hissetsin diye Ellerimi tut, ısıt diye Aç gözlerini ** Erguvanlarına su verdim, içerken benimle konuştular Yastığını okşadım, kokladım, anılar uçuştular Soluğun saçlarımı yaladı, sanki yine bir meltem gibi Teninin kokusu karıştı kokuma, yakıştılar ** Boğuldum karanlıkta Yanı başımdasın, benden çok uzaklarda Ellerimi tut, dokun bana Aç gözlerini Attım kendimi caddelere, yeşil ceketin sardı beni Yürüdüm üstüne karanlığın korkusuz, tuttum elini