Ayşegül Aldinç

Dün sizin mahallenizden geçiyorken ben Balkonunda sabah keyfi yapıyordun sen Bir kedi geçti önümden bir tren sesi Her şey aynıydı şehirde ben değişirken *** Sen yarına bakıyordun ışıl ışıl Ben direniyordum düşmeye kirpiğimden Ağla ağla öldüm bir yandan utandım Sen hem çal hem oyna ben gitgide bulutlandım *** Bundan böyle kolay üzülmem artık Kimseye ne düşman yazılmam artık Zaten yarı yolda kaç hayat bıraktım Batık şehirler gibiyim gezilmem artık *** Pek bir memnundun halinden pek edalıydın Hani ya sen herkesten daha vefalıydın Önce öfke boğdu sonra anladım seni Senle dünya nimetlerine sevdalıydın

Uzun, uzun yıllar önceydi Ne ölüm vardı ne ayrılık Ana baba kuzusuyken daha dün Şimdi kolu kırık kanadı kırık *** O yol ki yara bere içinde Komadan bırakmıyor hiçbirimizi Şansına ne düşerse bi yanı uçurum Bi yanı cennet bahçesi *** Tanrım iyi insanlar çıkarsın karşımıza Yoksa piyangodan ne çıkarsa bahtımıza *** Hani ya hani ya o kız nerde Hani ya hani ya kanın yerde O şimdi kimseye güvenmiyor Bıraktı oluruna direnmiyor *** Deli dolu haylaz Şen şakrak Tasasız neşeli günlerdi Çocuk aklı işte yuvadan uçunca O saltanatta sona erdi *** O yol ki yara bere içinde Komadan bırakmıyor hiçbirimizi Şansına ne düşerse bi yanı uçurum Bi yanı cennet bahçesi *** Tanrım iyi insanlar çıkarsın karşımıza Yoksa piyangodan ne çıkarsa bahtımıza *** Hani ya hani ya o kız nerde Hani ya hani ya kanın yerde O şimdi kimseye güvenmiyor Bıraktı oluruna direnmiyor