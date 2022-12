Ayşegül Aldinç

Yalnız bırakmam seni Kimseler sevmese de Nefret etsen sövsen İstemesen de ben yine *** Çağırırsan gelirim Evet biraz dertliyim Sen dinlemesen de onu Ben kendi kendime çekerim ** Olmaz da olur ya işte Aklına geliverirsem Çekinme ara sor beni Hazırım her an seni sevmeye *** Sana gelmeye O-f seni sevmeye O-f sana gelmeye O-f seni sevmeye *** Yorgun bitkin olsan da Bana ihtiyacın varsa Çekinmen bir an bile Çok uzaklarda bile olsan *** En derin uykulardan Uyanıp kalbur kalksan Çekinmen ara sor beni Hazırım her an seni sevmeye *** Sana gelmeye O-f seni sevmeye O-f sana gelmeye O-f seni sevmeye *** Sana gelmeye Seni sevmeye Sana gelmeye Seni sevmeye *** Sana gelmeye O-f seni sevmeye O-f sana gelmeye O-f seni sevmeye