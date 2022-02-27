Anladım Ben Seni Şarkı Sözleri
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Ayşegül Aldinç
Anladım Ben Seni
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İniş yokuş yürekli bir kaçış
Yorulma artık anladım ben seni
Nedir derdin sen bana ne verdin
Çok oldun artık anladım ben seni
***
Hep aynı sorulara takılıp kalmışım
Öyle bir aşk ki anlatamam
Hep aynı sorulara takılıp kalmışım
Öyle bir aşk bu anlatamam
***
İçim bir hoş, dudaklarında aynı tebessüm
Ah ne hoş, alaycı bakışlar takınıp
Yok hayır
Hayır, hayır hayır deme bana
***
Gidiş geliş sürekli bir yarış
Yorulma artık anladım ben seni
Yeter bırak ne zaman son durak
Çok oldun artık anladım ben seni
***
Hep aynı sorulara takılıp kalmışım
Öyle bir aşk ki anlatamam
Hep aynı sorulara takılıp kalmışım
Öyle bir aşk bu anlatamam
***
İçim bir hoş, dudaklarında aynı tebessüm
Ah ne hoş, alaycı bakışlar takınıp
Yok hayır
Hayır, hayır hayır deme bana