Ayşegül Aldinç

İniş yokuş yürekli bir kaçış Yorulma artık anladım ben seni Nedir derdin sen bana ne verdin Çok oldun artık anladım ben seni *** Hep aynı sorulara takılıp kalmışım Öyle bir aşk ki anlatamam Hep aynı sorulara takılıp kalmışım Öyle bir aşk bu anlatamam *** İçim bir hoş, dudaklarında aynı tebessüm Ah ne hoş, alaycı bakışlar takınıp Yok hayır Hayır, hayır hayır deme bana *** Gidiş geliş sürekli bir yarış Yorulma artık anladım ben seni Yeter bırak ne zaman son durak Çok oldun artık anladım ben seni *** Hep aynı sorulara takılıp kalmışım Öyle bir aşk ki anlatamam Hep aynı sorulara takılıp kalmışım Öyle bir aşk bu anlatamam *** İçim bir hoş, dudaklarında aynı tebessüm Ah ne hoş, alaycı bakışlar takınıp Yok hayır Hayır, hayır hayır deme bana