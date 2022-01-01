Ayşegül Aldinç

Aşk-ı Muhabbet Aman yavaş gel gürültü etme, bir duyan olmasın. Sakın konuşma, hiç belli etme, gören uyanmasın. Yasak bu sevda biter bir anda, yazık duyarlarsa. Burdasın işte bitti bu hasret sonunda geldin ya. *** Zamanı geldi aşk-ı muhabbet, gel ziyan olmasın. Vakitler aşkı gösteriyorken yarına kalmasın. Yüzün yüzümde elin elimde böyle bi duralım. Bunca zamandır bekledik artık sevgili olalım. *** Gel gel gel gel çekinme gel gel gel Gel gel gel gel hasretinle gel gel gel Sev sev sev durma öyle sev sev sev Sev sev sev aşkı söyle gel yine gizlice *** Yasak bu sevda biter bir anda, yazık duyarlarsa. Buradasın işte bitti bu hasret sonunda geldin ya. *** Zamanı geldi aşk-ı muhabbet, gel ziyan olmasın. Vakitler aşkı gösteriyorken yarına kalmasın. Yüzün yüzümde elin elimde böyle bi duralım. Bunca zamandır bekledik artık sevgili olalım. *** Gel gel gel gel çekinme gel gel gel Gel gel gel gel hasretinle gel gel gel Sev sev sev durma öyle sev sev sev Sev sev sev aşkı söyle gel yine gizlice *** Yasak bu sevda biter bir anda, yazık duyarlarsa. Buradasın işte bitti bu hasret sonunda geldin ya. Yüzün yüzümde elin elimde böyle bir duralım. Bunca zamandır bekledik artık sevgili olalım.

Çakıl Taşları Bir başka rüzgâr eser bizim bu sahillerde Aşkımız söyler sana şarkımız söyler bana Gizlice ağlar bak çakıl taşlarına Çakıl taşları gönlümün yasları Gözlerim hep yaşlı hep yaşlı *** Ben senden hiç ayrılamam Hasretine dayanamam Çakıl taşları gönlümün yasları Gözlerim hep yaşlı hep yaşlı *** Aşkın bir ateş gibi yanıyordu içimde Senin o vefasız sevgin kül bıraktı derinde Şu yalancı dünyada insan her gün ölüyor Çok sevenin başına da neler neler geliyor *** Şu ümitsiz aşkımın yok mu bir çaresi tanrım İnanasım oldu bana sensiz benim hayatım Artık ne sevdiğim var ne sevmeye niyetim Çok değiştim ben artık ben eski ben değilim *** Şu yalancı dünyada insan her gün ölüyor Çok sevenin başına da neler neler geliyor

Canım Sevgilim Canım sevgilim, canım sevgilim Bir meyhanede gördüm dün gece seni Acınacak haldeydin ağlattın beni Sen bu hale düşmezdin kim yaktı seni Benim kadar hiç kimse sevemez seni *** Canım sevgilim, Kimlere aldandın da bu aşkı yıktın Sen kendini de yaktın beni de yaktın Değer miydi ki beni terk edip gittin Benim kadar hiç kimse sevemez seni *** Canım sevgilim, canım sevgilim Seni tanıyamadım çok değişmişsin Gençliğin kaybolmuş çabuk çökmüşsün Belli ki halinden çok çok dert çekmişsin Benim kadar hiç kimse anlamaz seni