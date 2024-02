Ayşegül Aldinç

Hey, ey ahali! Benimki geçiyor Kaşlarının altında Vaziyeti kesiyor ** Hop, topla, aman! Arıza olmasın Asayiş berkemal Çağanozum duymasın ** Paraları zulada sakla be yârim Kızları, dulları yokla be yârim Buraları senden sorulur Yandan çarklı ağır abim ** Paraları zulada sakla be yârim Kızları, dulları yokla be yârim Buraları senden sorulur Yandan çarklı ağır abim ** Kalıbına bakma, kalbi yumuşacık Darlanır darlanır, içine atar Yavaş atın çiftesi pek olur İcabında aslan gibi yatar Kalıbına bakma, kalbi yumuşacık Darlanır darlanır, içine atar Yavaş atın çiftesi pek olur İcabında aslan gibi yatar ** Paraları zulada sakla be yârim Kızları, dulları yokla be yârim Buraları senden sorulur Yandan çarklı ağır abim ** Paraları zulada sakla be yârim Kızları, dulları yokla be yârim Buraları senden sorulur Yandan çarklı ağır abim ** Gez göz arpacık Kalbim vuruldu Kulaktan kulağa derken Şehirde duyuldu ** Ey aşk, sayende Mucize oldu Hadi hep beraber, 'ki, üç, dört Masalı koru ** Paraları zulada sakla be yârim Kızları, dulları yokla be yârim Buraları senden sorulur Yandan çarklı ağır abim ** Paraları zulada sakla be yârim Kızları, dulları yokla be yârim Buraları senden sorulur Yandan çarklı ağır abim ** Kalıbına bakma, kalbi yumuşacık Darlanır darlanır, içine atar Yavaş atın çiftesi pek olur İcabında aslan gibi yatar ** Kalıbına bakma, kalbi yumuşacık Darlanır darlanır, içine atar Yavaş atın çiftesi pek olur İcabında aslan gibi yatar ** Paraları zulada sakla be yârim Kızları, dulları yokla be yârim Buraları senden sorulur Yandan çarklı ağır abim ** Paraları zulada sakla be yârim Kızları, dulları yokla be yârim Buraları senden sorulur Yandan çarklı ağır abim ** Paraları zulada sakla be yârim Kızları, dulları yokla be yârim Buraları senden sorulur Yandan çarklı ağır abim ** Paraları zulada sakla be yârim Kızları, dulları yokla be yârim Buraları senden sorulur Yandan çarklı ağır abim