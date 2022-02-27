Beni Hatırla Şarkı Sözleri
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Ayşegül Aldinç
Beni Hatırla
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Mektubumla avun
Şarkılar tut
***
Kendinden vazgeç
Yastığına sarıl
Korkular tut
***
Dağılsın kalbin
Öl hatta orda
Lanetler yağdır
Beni hatırla
***
Her telefona sen çık
Her kapıya sen koş
Beni hatırla
Sen bir yerlerde, ben bir şehirde
Akşam olunca beni hatırla
***
Mektupları yak
Şarkılara küs
Hasretler giy
Depremler olsun üst üste sonra
Kahrından öl
***
Dağılsın kalbin
Öl hatta orda
Lanetler yağdır
Beni hatırla
***
Her telefona sen çık
Her kapıya sen koş
Beni hatırla
Sen bir yerlerde, ben bir şehirde
Akşam olunca beni hatırla