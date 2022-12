Ayşegül Aldinç

Resimlere bak Mektubumla avun Şarkılar tut *** Kendinden vazgeç Yastığına sarıl Korkular tut *** Dağılsın kalbin Öl hatta orda Lanetler yağdır Beni hatırla *** Her telefona sen çık Her kapıya sen koş Beni hatırla Sen bir yerlerde, ben bir şehirde Akşam olunca beni hatırla *** Mektupları yak Şarkılara küs Hasretler giy Depremler olsun üst üste sonra Kahrından öl *** Dağılsın kalbin Öl hatta orda Lanetler yağdır Beni hatırla *** Her telefona sen çık Her kapıya sen koş Beni hatırla Sen bir yerlerde, ben bir şehirde Akşam olunca beni hatırla