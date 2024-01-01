Ayşegül Aldinç

Bir Tek Gördüğüm Bir tek gördüğüm Çözülmez bir kördüğüm, aramızda Yanlış yollara, sürüldü kalpler Kaçıncı kor bu söndürdüğüm ** Sonların peşindeyiz Çare yok dönülmüyor Bir garip eşikteyiz Taş duvar aşılmıyor ** Ah, sen biliyorsun beni aşkım bitmez Kaybediyorsam da gönül dert etmez Sevme diyorsun beni öldür bari Geçti geçiyor demimiz gel vazgeç ** Sen biliyorsun beni aşkım bitmez Kaybediyorsam da gönül dert etmez Sevme diyorsun beni öldür bari Geçti geçiyor demimiz gel vazgeç ** Bir tek gördüğüm Çözülmez bir kördüğüm, aramızda Yanlış yollara, sürüldü kalpler Kaçıncı kor bu söndürdüğüm ** Sonların peşindeyiz Çare yok dönülmüyor Bir garip eşikteyiz Taş duvar aşılmıyor ** Ah, sen biliyorsun beni aşkım bitmez Kaybediyorsam da gönül dert etmez Sevme diyorsun beni öldür bari Geçti geçiyor demimiz gel vazgeç ** Yakıldı yok yere kapında küllerin Aklımdan bir haber yok Yenildi kaç kere yeminlerim sana ** Aslında hiç mecal yok (la la la la) Sen biliyorsun beni aşkım bitmez (la la la la) Kaybediyorsam da gönül dert etmez Sevme diyorsun beni öldür bari (la la la la) ** Geçti geçiyor demimiz gel vazgeç Sen biliyorsun beni aşkım bitmez (la la la la) Kaybediyorsam da gönül dert etmez Sevme diyorsun beni öldür bari (la la la la) ** Geçti geçiyor demimiz gel vazgeç Bir tek gördüğüm Çözülmez bir kördüğüm, aramızda

Ağlamazsam Uyuyamam Bir sen söyle birde beni dinler misin ey kardeşim Yıllar yılı bu yollarda ömrümü harcamışım Yıllar yılı aşk uğruna hayatımı kaybetmişim *** Hangimiz usanıp hangimiz bıkacağız Hangimiz yıkılmadan sabahı bulacağız Ben usanmam ben bıkmam ben onsuz yaşayamam Ben her gece gizli gizli ağlamazsam uyuyamam Ben her gece sessiz sessiz hıçkırmazsam uyuyamam *** Her sabaha umut dolu adımlarla koşuyorum Bunca çile dertten sonra hayret nasıl yaşıyorum Bunca çile dertten sonra şaştım nasıl yaşıyorum *** Çok şey var anlatacak sevgiden aşktan yana Teselliye kalkışma faydası olmaz bana Öyle sevdim sevilmedim sevenimi bilemedim Kim yüzüme güldüyse onu bana dost bildim Kim yüzüme güldüyse onu bana dost bildim *** Bırakalım bu mevzuyu sonu gelmez sözlerin Bak doluverdi ağlamam diyen gözlerin Haydi kalk sigaranı unutma burası kapanıyor Bu saatte bulamayız sigarasız da sabah olmuyor

Söz Veriyorum Bırak gururu bitsin dargınlık Gel de kucaklasın bizi mutluluk Hayatta darılıp barışanlar var Kaderle baş başa yarışanlar var *** Söz veriyorum artık içmek yok İçip de kapından canım gelip geçmek yok İlk göz ağrımsın, sen hayatımsın Başkasına bakıp gönül vermek yok El âlemin kızlarına gönül vermek yok *** Aşkın kanunu benim bu halim İster miydim her gün hep sürüneydim? Dünyamda sensiz çırpınıyorum Gel tut ellerimden çıkamıyorum *** Söz veriyorum artık içmek yok İçip de kapından canım gelip geçmek yok İlk göz ağrımsın, sen hayatımsın Başkasına bakıp gönül vermek yok El âlemin kızlarına gönül vermek yok Başkasına bakıp gönül vermek yok