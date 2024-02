Ayşegül Aldinç

Yine bi′ şeyler var senle aramızda Gözle görülmeyen, her an yanımızda Bunca şeye rağmen inkâr edemezsin Arkana bakmadan çekip gidemezsin ** Yine bi' şeyler var senle aramızda Gözle görülmeyen, her an yanımızda Bunca şeye rağmen inkâr edemezsin Arkana bakmadan çekip gidemezsin ** Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman Hani benim için ölürdün, işte o zaman Beni duman et, ellerimi tut aman Seviyorsan, beni istiyorsan Bi′ kere de bana inan ** Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman Hani benim için ölürdün, işte o zaman Yine duman et, ellerimi tut aman Seviyorsan, istiyorsan Bi' kere de bana inan ** Neden bu itiraz, bu "İlle de hayır"? Gerçek değil bu naz, sen de biliyorsun Yürekli olmanın zamanıdır artık Bu ne anlamsızlık, nedendir bu tavır? ** Neden bu itiraz, bu "İlle de hayır"? Gerçek değil bu naz, sen de biliyorsun Yürekli olmanın zamanıdır artık Bu ne anlamsızlık, nedendir bu tavır? ** Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman Hani benim için ölürdün, işte o zaman Beni duman et, ellerimi tut aman Seviyorsan, beni istiyorsan Bi' kere de bana inan ** Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman Hani benim için ölürdün, işte o zaman Yine duman et, ellerimi tut aman Seviyorsan, istiyorsan Bi′ kere de bana inan ** Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman Hani benim için ölürdün, işte o zaman Beni duman et, ellerimi tut aman Seviyorsan, beni istiyorsan Bi′ kere de bana inan ** Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman Hani benim için ölürdün, işte o zaman Yine duman et, ellerimi tut aman Seviyorsan, istiyorsan Bi' kere de bana inan