Ayşegül Aldinç, gazeteci Orhan Aldinç ve resim öğretmeni Süheyla Aldinç’in kızı olarak 28 Eylül 1957 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eski adıyla “Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu”, şimdiki adıyla ise Marmara Üniversitesi Seramik Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Akaretler Ortaokulu’nda müzik öğretmenliği yapmaya başlamıştır. Aldinç, 1981 yılında Modern Folk Üçlüsü ile Eurovision şarkı yarışmasına katılarak İrlanda’nın Dublin kentinde ülkemizi temsil etmiştir. 1985'te gazinolarda sahne almaya başlamış ardından ilk solo albümünü 1988'de Aysel Gürel, Timur Selçuk, Barış Manço gibi isimlerin desteğiyle çıkarmıştır. Sanatçı, 1985 - 1998 yılları arasında Avrupa'nın birçok ülkesinde, Sovyetler Birliği'nde, ABD'de, Çin'de ve Ortadoğu ülkelerinde konserler vermiş İstek Vakfı ve Kıbrıs Gazeteciler Derneği tarafından Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı ödülüne layık görülmüştür. Aldinç, ilk albümünün ardından ikinci albümü olan “Benden Söylemesi’n”i 1991 yılında, üçüncü albümü “Alev Alev” 1994 ve dördüncü albümü olan “Söze Ne Hacet” 1996 yılında müzikseverlerle buluşturmuştur. Daha sonra 200 yılında “Nefes” albümünü müzik piyasasına sunmuştur. Müzik çalışmalarının yanı sıra sinema filmleri ve dizilerde boy gösteren Aldinç, “Acımak”, “Yağmur Kaçakları”, “Ağrıya Dönüş”, “Kahpe Bizans” gibi filmlerde oynamıştır. 2011 yılında “Pis 7’li” adlı tv dizisinde Esma Sultan karakterini canlandırmıştır. Aldinç, 2015 yılının Nisan ayında sözü ve müziği Mabel Matiz’e ait olan “Bir Tek Gördüğüm” single çalışmasını dijital ortamda yayınlamıştır.