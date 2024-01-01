Ayşegül Aldinç

Yaşamak oyun değil arkadaş Dünyaya gelmenin bir bedeli var Dost bildiklerin tükenmez arkadaş Sevgi insanların hamurunda var Yaşamak dönme dolap gibidir Onun da iniş ve çıkışları var Talihlidir hep çıkanlar arkadaş Gerçek dost inenlerin yanında var Nefes almak değildir yaşamak Düşünmek ve hissetmektir yaşamak Sen gülmeden geçen günlere acı Dönme dolap iner çıkar arkadaş Yaşamak oyun değil arkadaş Dünyaya gelmenin bir bedeli var Dost bildiklerin tükenmez arkadaş Sevgi insanların hamurunda var Yaşamak dönme dolap gibidir Onun da iniş ve çıkışları var Talihlidir hep çıkanlar arkadaş Gerçek dost inenlerin yanında var Nefes almak değildir yaşamak Düşünmek ve hissetmektir yaşamak Sen gülmeden geçen günlere acı Dönme dolap iner çıkar arkadaş Arkadaş Arkadaş

Altın saçlarını sıkıca tarar Sonra iki örgü yana bırakır Ayağında pembe dallı mor şal var Taze gelin gibi süzülür, çakır Taze gelin gibi süzülür, çakır (Taze gelin gibi süzülür, çakır) (Taze gelin gibi süzülür, çakır) *** Geniş meydanlarda yakılır çıra Çakır nazlı nazlı dokunur defe Süt gibi rakıyı sunar çakıra Gür bıyıklı, ateş gözlü bir efe Gür bıyıklı, ateş gözlü bir efe (Gür bıyıklı, ateş gözlü bir efe) (Gür bıyıklı, ateş gözlü bir efe) *** Beyaz ellerine kına yanaşır Mavi gözleriyle, bir içim sudur Efeler onu el üstünde taşır Köyün bir tanecik korus bu sudur Köyün bir tanecik korus bu sudur (Köyün bir tanecik korus bu sudur) (Köyün bir tanecik korus bu sudur *** Çakırlar gibi döner kıvrılır Sırma saçlarında fil dişi tarak Tabanca çekilir bıçak sıyrılır O döner elini şıkırdatarak O döner elini şıkırdatarak (O döner elini şıkırdatarak) (O döner elini şıkırdatarak) *** Yalnız bazı köre taze gelinler Bize kocamızı ver diye inler O zaman çakırın gözü doludur O zaman gözünün önünе gelen Cephеden şehitlik alıp yükselen İncecik bıyıklı bir yavukludur