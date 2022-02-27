Durum Leyla Feat. Gökhan Türkmen Şarkı Sözleri
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Ayşegül Aldinç
Durum Leyla Feat. Gökhan Türkmen
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Karşımda,
Hayalin masamda.
Keşkelerle dolu bu kadehler,
Kalkar tüm anılara.
***
Sussan da,
Kalemi kırsan da,
Mucizesini bekler bu yürek,
Senden vazgeçmez asla.
***
Sorma durum Leyla,
O sesler yok aslında.
Birden çıkagelse,
Yok yok, olmaz asla Leyla.
***
Sorma durum Leyla,
O sesler yok aslında.
Birden çıkagelse,
Yok yok, olmaz asla Leyla.