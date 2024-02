Ayşegül Aldinç

Resimlere bak Mektubumla avun Şarkılar tut *** Kendinden vazgeç Yastığına sarıl Korkular tut *** Dağılsın kalbin Öl hatta orda Lanetler yağdır Beni hatırla *** Her telefona sen çık Her kapıya sen koş Beni hatırla Sen bir yerlerde, ben bir şehirde Akşam olunca beni hatırla *** Mektupları yak Şarkılara küs Hasretler giy Depremler olsun üst üste sonra Kahrından öl *** Dağılsın kalbin Öl hatta orda Lanetler yağdır Beni hatırla *** Her telefona sen çık Her kapıya sen koş Beni hatırla Sen bir yerlerde, ben bir şehirde Akşam olunca beni hatırla

Yine bi′ şeyler var senle aramızda Gözle görülmeyen, her an yanımızda Bunca şeye rağmen inkâr edemezsin Arkana bakmadan çekip gidemezsin ** Yine bi' şeyler var senle aramızda Gözle görülmeyen, her an yanımızda Bunca şeye rağmen inkâr edemezsin Arkana bakmadan çekip gidemezsin ** Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman Hani benim için ölürdün, işte o zaman Beni duman et, ellerimi tut aman Seviyorsan, beni istiyorsan Bi′ kere de bana inan ** Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman Hani benim için ölürdün, işte o zaman Yine duman et, ellerimi tut aman Seviyorsan, istiyorsan Bi' kere de bana inan ** Neden bu itiraz, bu "İlle de hayır"? Gerçek değil bu naz, sen de biliyorsun Yürekli olmanın zamanıdır artık Bu ne anlamsızlık, nedendir bu tavır? ** Neden bu itiraz, bu "İlle de hayır"? Gerçek değil bu naz, sen de biliyorsun Yürekli olmanın zamanıdır artık Bu ne anlamsızlık, nedendir bu tavır? ** Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman Hani benim için ölürdün, işte o zaman Beni duman et, ellerimi tut aman Seviyorsan, beni istiyorsan Bi' kere de bana inan ** Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman Hani benim için ölürdün, işte o zaman Yine duman et, ellerimi tut aman Seviyorsan, istiyorsan Bi′ kere de bana inan ** Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman Hani benim için ölürdün, işte o zaman Beni duman et, ellerimi tut aman Seviyorsan, beni istiyorsan Bi′ kere de bana inan ** Deli dolu yaşadık, öyle ki kimi zaman Hani benim için ölürdün, işte o zaman Yine duman et, ellerimi tut aman Seviyorsan, istiyorsan Bi' kere de bana inan