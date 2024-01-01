Ayşegül Aldinç

Gör Beni (Derine) Rüyalarım var herkes gibi Uyanmaktan korkmuyorum Ya şimdi ya da hiçtir bu hayat Rüzgârından kaçmıyorum Gör beni Bu kez başka biri değilim Gör beni Bu kez başka biri değilim Derine derine yüzerim ben Kaçamam yeniden gölgemden Derine derine yüzerim ben Kaçamam yeniden gölgemden Karanlığım var senin kadar Işıklardan korkmuyorum Kendimi görmeden önce Başkasına bakmıyorum Gör beni Bu kez başka biri değilim Gör beni Bu kez başka biri değilim Derine derine yüzerim ben Kaçamam yeniden gölgemden Derine derine yüzerim ben Kaçamam yeniden gölgemden Gör beni Bu kez başka biri değilim Gör beni Bu kez başka biri değilim Derine derine yüzerim ben Kaçamam yeniden gölgemden Derine derine yüzerim ben Kaçamam yeniden gölgemden https://lyricstranslate.com

Kendisi Dün gece evinin önünde dolandım Belki saatlerce Ya sırf senin sıcaklığın Ya da mutfakta biri daha var *** Zerre kadar yüzüm olsa O kapıyı çoktan çalmıştım Soğuk bir gülüşle geçiştirdi beni Komşum Nebahat ** Ah şimdiki aklım olsaydı Hiç seni üzer miydim? Vah yanarım şimdi halime Zor gelirim artık kendime *** Senden öncesi senden sonrası Var hayatımın En sevdiğim bölüm Senin olduğun kısım *** Dile benden ne dilersen İster at ister sakla kalbimi Sen yokken kullanmıyorum zaten Kendisini *** Bir anda gözünün önünde yıkıldım O bakışı biliyorum Gereksiz bir kızgınlık anında Yenik düştüm bahaneler *** Ah şimdiki aklım olsaydı Hiç seni üzer miydim? Vah yanarım şimdi halime Zor gelirim artık kendime *** Senden öncesi senden sonrası Var hayatımın En sevdiğim bölüm Senin olduğun kısım *** Dile benden ne dilersen İster at ister sakla kalbimi Sen yokken kullanmıyorum zaten Kendisini

Bir Tek Gördüğüm Bir tek gördüğüm Çözülmez bir kördüğüm, aramızda Yanlış yollara, sürüldü kalpler Kaçıncı kor bu söndürdüğüm ** Sonların peşindeyiz Çare yok dönülmüyor Bir garip eşikteyiz Taş duvar aşılmıyor ** Ah, sen biliyorsun beni aşkım bitmez Kaybediyorsam da gönül dert etmez Sevme diyorsun beni öldür bari Geçti geçiyor demimiz gel vazgeç ** Sen biliyorsun beni aşkım bitmez Kaybediyorsam da gönül dert etmez Sevme diyorsun beni öldür bari Geçti geçiyor demimiz gel vazgeç ** Bir tek gördüğüm Çözülmez bir kördüğüm, aramızda Yanlış yollara, sürüldü kalpler Kaçıncı kor bu söndürdüğüm ** Sonların peşindeyiz Çare yok dönülmüyor Bir garip eşikteyiz Taş duvar aşılmıyor ** Ah, sen biliyorsun beni aşkım bitmez Kaybediyorsam da gönül dert etmez Sevme diyorsun beni öldür bari Geçti geçiyor demimiz gel vazgeç ** Yakıldı yok yere kapında küllerin Aklımdan bir haber yok Yenildi kaç kere yeminlerim sana ** Aslında hiç mecal yok (la la la la) Sen biliyorsun beni aşkım bitmez (la la la la) Kaybediyorsam da gönül dert etmez Sevme diyorsun beni öldür bari (la la la la) ** Geçti geçiyor demimiz gel vazgeç Sen biliyorsun beni aşkım bitmez (la la la la) Kaybediyorsam da gönül dert etmez Sevme diyorsun beni öldür bari (la la la la) ** Geçti geçiyor demimiz gel vazgeç Bir tek gördüğüm Çözülmez bir kördüğüm, aramızda

Aşk Gelince Ft Yüksek Sadakat Ah yapamadım Söz verdim ama yine tutamadım Yerimde duramadım (Ders verdim ama kendim almadım) ** Ah olmuyor Ben burada o orda ağlıyor Yine de dinmiyor ** Gözyaşıyla ateş sönmüyor Kul ne yapsın aşk gelince Aşk çok keskin zırhım ince ** Güneş bile yeterince ısıtmıyor o gidince Ah yapamadım Söz verdim ama yine tutamadım Yerimde duramadım ** Ders verdim ama kendim almadım Ah olmuyor Ben burada o orda ağlıyor Yine de dinmiyor ** Gözyaşıyla ateş sönmüyor Kul ne yapsın aşk gelince Aşk çok keskin zırhım ince Güneş bile yeterince ısıtmıyor o gidince ** Kul ne yapsın aşk gelince Aşk çok keskin zırhım ince Güneş bile yeterince ısıtmıyor Kul ne yapsın aşk gelince ** Aşk çok keskin zırhım ince Güneş bile yeterince ısıtmıyor o gidince

Durum Leyla Ft Gökhan Türkmen Karşımda, Hayalin masamda. Keşkelerle dolu bu kadehler, Kalkar tüm anılara. *** Sussan da, Kalemi kırsan da, Mucizesini bekler bu yürek, Senden vazgeçmez asla. *** Sorma durum Leyla, O sesler yok aslında. Birden çıkagelse, Yok yok, olmaz asla Leyla. *** Sorma durum Leyla, O sesler yok aslında. Birden çıkagelse, Yok yok, olmaz asla Leyla.

Kim Kaybeder Ft Harun Tekin İzlerin sıcak hala Hala soğuk gözlerin Hangi zamanlar benim Hangi sokaklar senin Bil ki artık kaybettin Bil ki artık kaybettin İzlerin sıcak hala Hala soğuk gözlerin Hangi zamanlar benim Hangi sokaklar senin Bil ki artık kaybettin Bil ki artık kaybettin ** Gel desem yarına kim kaybeder Yarına kim, yarına kim Yarına kim kaybeder Gül desem yüzüne kimler güler Yarına kim, yarına kim Yarına kim kaybeder ** İzlerin sıcak hala Hala soğuk gözlerin Hangi zamanlar senin Hangi sokaklar benim Bil ki artık kaybettin Bil ki artık kaybettin ** Gel desem yarına kim kaybeder Yarına kim, yarına kim Yarına kim kaybeder Gül desem yüzüne kimler güler Yarına kim, yarına kim Yarına kim kaybeder ** Bil ki artık kaybettin Gel desem yarına kim kaybeder Yarına kim, yarına kim Yarına kim kaybeder Gül desem yüzüne kimler güler Yarına kim, yarına kim Yarına kim kaybeder ** Gel desem yarına kim kaybeder Yarına kim, yarına kim Yarına kim kaybeder Gül desem yüzüne kimler güler Yarına kim, yarına kim Yarına kim kaybeder Yarına kim Yarına kim kaybeder Yarına kim Yarına kim kaybeder

Seni Sevmek Var Ya Ft Eflatun Seni sevmek var ya seni sevmek Sanki bir şişe gökyüzü içmek gibiydi Hala kendime gelemedim Seni sevmek var ya seni sevmek Sanki bir şişe rüya içmek gibiydi Hala kendimi bulamadım O gün bugün ben kendimde kayıplara karıştım O gün bugün ben gözlerinde körkütük ayık kaldım Oturdum günlerce belki de yüzlerce Düşündüm taşındım yalvardım biçare Sanki seni değil bir bulutu sevdim Bu yüzden yıllardır sırılsıklam kalbim