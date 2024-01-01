Ayşegül Aldinç

-
Ey gece, dinle beni
Acı haber aldım ben bugün kuşlardan
Ey yağmur, avut beni
İçim yanar
Efkardan
Bir rüzgar olup savrulayım
Her yerde ben onu sorayım
Ey kalbim, ağla hadi
Hasret vurmuş
Onsuz bir hayat ne zormuş
Gün yoksun
Bülbül yetim
Gönül bahçem bozulmuş
Bir rüzgar olup savrulayım
Her yerde ben onu sorayım
Ey kalbim, ağla hadi
Hasret vurmuş
Onsuz bir hayat ne zormuş
Bir tanem
Güle güle
Aşkın kalsın benimle
-
Umutsuz bakışlarım kaybolurken gecelerde
Kimsenin ruhu duymaz ağlarım ben köşelerde
***
Hep aynı son beni bekler
Hep aynı çaresizlikler
Onu benden ayıranlar sevdamı alamazlar
Bırakmam ellere
***
Haberi yok yalnızım her gece
Çaresi yok sevmişim delice
Kaderime isyan ede ede yaşıyorum ben
***
Dökülüyor yapraklar sana
Üzülüyor sevdalar bana
Yaralarım hep senden yana
Seviyorum ben...
-
Gün dökülür gözüme uykusuz
Gel artık, gel, beni üzme
Ararım, tararım, bulamam bi' çare
Bi' teselli bu hüzne
**
Sanki biri arkamdan itti
Bir çift yeşile aktım
Aylardan mayıs, günlerden hıdırellez
Bi' erkeğe adak, kendimi yaktım, ah
**
Ben o gün bugündür iflah olmadım
Canım sıkıntıda, yüreğim darda
O gün bugündür yere göğe sığmadım
Aklım kaldı o hain yârda
**
Gün dökülür gözüme uykusuz
Gel artık, gel, beni üzme
Ararım, tararım, bulamam bi' çare
Bi' teselli bu hüzne
**
Sanki biri arkamdan itti
Bir çift yeşile aktım
Aylardan mayıs, günlerden hıdırellez
Bi' erkeğe adak, kendimi yaktım, ah
**
Ben o gün bugündür iflah olmadım
Canım sıkıntıda, yüreğim darda
O gün bugündür yere göğe sığmadım
Aklım kaldı o hain yârda
**
O gün bugündür iflah olmadım
Canım sıkıntıda, yüreğim darda
O gün bugündür yere göğe sığmadım
Aklım kaldı o hain yârda
-
Kaçmak erkekliğin onda dokuzu
Kaçacağına gel görsene kızı
Hadi ben hazırım çalsana sazı aman
Biçarenin gönlünü alıp okşayıverip
Birazcık aşk meşk konusuna girsen
Takarım zilleri oynayıveririm aman
Bütün serinliğini giysen de yalan
Onu bunu bırak benle oyalan
Bu havalarına ben dayanamam aman
Dayanamam gözüne kaşına o bakışına
Hem kovalayıp hem de kaçışına
Severim işveni havanı nazını aman
Allah canını alsın
Seni benim gözümle görenin
Verdim canıma değsin
Gönlümün üstü sende kalsın aman
-
Bir başka gece yarısı
Yüreğimde sancısı
Yine başladı, tanrım
Sen bana sabır ver
**
Ben kimselere yâr olmam
Seni hep bekleyeceğim
Dedim ama artık iflah olmam
Sen diye öleceğim
**
Bir başka gece yarısı
Yüreğimde sancısı
Yine başladı, tanrım
Sen bana sabır ver
**
Bir başka olur acısı
Yüreğimde sancısı
Yine başladı, tanrım
Sen bana akıl ver
**
Diyecek sözüm yok
Sen bana sabır ver
Ben kimselere yâr olmam
Seni hep bekleyeceğim
**
Dedim ama artık iflah olmam
Sen diye öleceğim
Ben kimselere yâr olmam
Seni hep bekleyeceğim
**
Dedim ama artık iflah olmam
Sen diye öleceğim
Bir başka gece yarısı
Yüreğimde sancısı
**
Yine başladı, tanrım
Sen bana sabır ver
Bir başka olur acısı
Yüreğimde sancısı
**
Yine başladı, tanrım
Sen bana akıl ver
Diyecek sözüm yok
Sen bana sabır ver
**
Ben kimselere yâr olmam
Seni hep bekleyeceğim
Dedim ama artık iflah olmam
Sen diye öleceğim
**
Ben kimselere yâr olmam
Seni hep bekleyeceğim
Dedim ama artık iflah olmam
Sen diye öleceğim
**
Ben kimselere yâr olmam
Seni hep bekleyeceğim
Dedim ama artık iflah olmam
Sen diye öleceğim
**
Ben kimselere yâr olmam
Seni hep bekleyeceğim
Dedim ama artık iflah olmam
Sen diye öleceğim
**
Ben kimselere yâr olmam
Seni hep bekleyeceğim
Dedim ama artık iflah olmam
Sen diye öleceğim
**
Ben kimselere yâr olmam
Seni hep bekleyeceğim
Dedim ama artık iflah olmam
Sen diye öleceğim
**
Sevenle gideceğim
Beni sevenle gideceğim
-
Kitaba vurdum hesaba vurdum
Matematik bu, aşk değil
Oyunu ince ince kurdum
Sistematik bu, şart değil
Bağıra çağıra sevdim seni ben
Bu bana ettiğin hak değil
Kurda kuşa yem ettin beni sen
Ben eğildim, sen de eğil
Unutma ki hayat hafif birşeydir
Bahar dediğin bir kısa demdir
Sen oyun oynarken geçer yanından
Iskalarsın sevdayı son fasıl hazindir
Gel etme, eyleme canım
Ben sana çok hayranım
Aşkta şefkat, sadakat yoksa eğer
Ben aşktan cayarım
-
Hey, ey ahali!
Benimki geçiyor
Kaşlarının altında
Vaziyeti kesiyor
**
Hop, topla, aman!
Arıza olmasın
Asayiş berkemal
Çağanozum duymasın
**
Paraları zulada sakla be yârim
Kızları, dulları yokla be yârim
Buraları senden sorulur
Yandan çarklı ağır abim
**
Paraları zulada sakla be yârim
Kızları, dulları yokla be yârim
Buraları senden sorulur
Yandan çarklı ağır abim
**
Kalıbına bakma, kalbi yumuşacık
Darlanır darlanır, içine atar
Yavaş atın çiftesi pek olur
İcabında aslan gibi yatar
Kalıbına bakma, kalbi yumuşacık
Darlanır darlanır, içine atar
Yavaş atın çiftesi pek olur
İcabında aslan gibi yatar
**
Paraları zulada sakla be yârim
Kızları, dulları yokla be yârim
Buraları senden sorulur
Yandan çarklı ağır abim
**
Paraları zulada sakla be yârim
Kızları, dulları yokla be yârim
Buraları senden sorulur
Yandan çarklı ağır abim
**
Gez göz arpacık
Kalbim vuruldu
Kulaktan kulağa derken
Şehirde duyuldu
**
Ey aşk, sayende
Mucize oldu
Hadi hep beraber, 'ki, üç, dört
Masalı koru
**
Paraları zulada sakla be yârim
Kızları, dulları yokla be yârim
Buraları senden sorulur
Yandan çarklı ağır abim
**
Paraları zulada sakla be yârim
Kızları, dulları yokla be yârim
Buraları senden sorulur
Yandan çarklı ağır abim
**
Kalıbına bakma, kalbi yumuşacık
Darlanır darlanır, içine atar
Yavaş atın çiftesi pek olur
İcabında aslan gibi yatar
**
Kalıbına bakma, kalbi yumuşacık
Darlanır darlanır, içine atar
Yavaş atın çiftesi pek olur
İcabında aslan gibi yatar
**
Paraları zulada sakla be yârim
Kızları, dulları yokla be yârim
Buraları senden sorulur
Yandan çarklı ağır abim
**
Paraları zulada sakla be yârim
Kızları, dulları yokla be yârim
Buraları senden sorulur
Yandan çarklı ağır abim
**
Paraları zulada sakla be yârim
Kızları, dulları yokla be yârim
Buraları senden sorulur
Yandan çarklı ağır abim
**
Paraları zulada sakla be yârim
Kızları, dulları yokla be yârim
Buraları senden sorulur
Yandan çarklı ağır abim
-
Dalıyor yoluna bakan gözler,
Adı yok ne denir gönül bilmez.
Nedir aşk söyle umut yoksa
Dönüşüp nehire düşer peşine.
Dolaşır ruhum hep seninle,
Nereye baksan orada olurum.
Dolanır ruhum hep peşinde,
Kocaman bir dilek tutar gönlüm.
Oraya buraya sızar nefesim,
Oraya buraya gelir giderim.
Oraya uzağa gelirse sesim,
Nefesim dolsun bırakın içeri.
-
En sevdiğin elbisemi giydim bu gece, kokunu sürdüm
Solgun yüzünü okşadım sessizce, saçlarından öptüm
Yazdığın mektupları okudum kana kana su içer gibi
Plaklarını çaldım, ah, en çok o şarkıda özledim seni
**
Issızlık kapıyı çaldı, açmaya korktum, gece yarısı
Şehir uykuya daldı, baktım, dışarısı katran karası
Rüzgâr telaşla kokunu getirdi bana, aldım koynuma
Buseni hafızamdan koparıp iliştirdim dudaklarına
**
Üşüdüm karanlıkta
Tenine dokundum beni hissetsin diye
Ellerimi tut, ısıt diye
Aç gözlerini
**
Erguvanlarına su verdim, içerken benimle konuştular
Yastığını okşadım, kokladım, anılar uçuştular
Soluğun saçlarımı yaladı, sanki yine bir meltem gibi
Teninin kokusu karıştı kokuma, yakıştılar
**
Boğuldum karanlıkta
Yanı başımdasın, benden çok uzaklarda
Ellerimi tut, dokun bana
Aç gözlerini
Attım kendimi caddelere, yeşil ceketin sardı beni
Yürüdüm üstüne karanlığın korkusuz, tuttum elini
-
Ben tehlike severim
Sen korunup sakınırken
Ne acıdan korkarım ne de ölümden
Limanını yanına al aman
Sığınağında kal
Sevişirim, dövüşürüm
İkimizin yerine ben
İster sakla, ister göster bana içini
Ben çoktan gördüm
Arka bahçelerini
Ne olursan fark etmez yanmışım ben
Bile bile sevdim düşmanımı katilimi
Sen beni duyma, kendine kıyma
Ben eriyeceğim mum gibi
Şikayetim yok yarın daha çok
Seveceğim çilelerimi