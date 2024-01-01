Ayşegül Aldinç

Günahkar Yaz İsteklerden bir ateş yaktım kendime Kim değerse yanacak Suç bende yine Aşka davet eden Yaz mevsiminde Şahit olsun dolunay İlk gecemize Saçlarıma karışsın Çöl rüzgarları Gözlerinde sahranın İlk ışıkları Unuttuğum aşkların Taze anıları Kaybolsun birer birer İlk dokunuşta Ah Şu kumsalların bir dili olsa Bir konuşsa dolunay Ne yapardım ben Dalgalar sır verseler Anlatsa rüzgar Bir tek ben mi böyleyim Yaz mı günahkar

Al Beni Sen gideli sevgilim bahçemde güller açmıyor Geceler bitmek bilmiyor, Geceler buz gibi sabah olmuyor *** Şimdi ben sensiz nasıl yaşarım söyle Şimdi ben sensiz neyleyim söyle *** Son bir kez görebilsem seni Tutsam dokunsam ellerine Yokluğun dayanılmaz oldu Hasret kaldım gül yüzüne *** Şimdi ben sensiz nasıl yaşarım söyle Şimdi ben sensiz neylerim söyle Söyle, ben sensiz nasıl yaşarım söyle Al beni, götür gittiğin yere İstersen vur yerden yerlere *** Ne olur al beni, götür gittiğin yere Yeter ki, yeter ki terk etme Ne olur al beni, götür gittiğin yere İstersen vur yerden yerlere Ne olur al beni götür gittiğin yere Yeter ki, yeter ki terk etme *** Bekledim seni gecelerce Yaralı ceylan misali Ardından düştüm yollara Mecnun'a koşan leyla misali *** Şimdi ben sensiz nasıl yaşarım söyle Şimdi ben sensiz neylerim söyle Söyle, ben sensiz nasıl yaşarım söyle

Aşk Denen İllet Yakaladı aşk beni de bağladı Gözümün o yaşına bile bakmadı Yapamadım onsuz da olmadı Elim kolum öylesine bağlı *** Sen hiç oldun mu Bu duruma düştün mü Benim gibi sevdin mi Bir dene *** Ölüp ölüp dirildin mi Yağmurlarda gezdin mi Seviyorum dedin mi Bir kere *** Aşk denen şu illet Hep peşinde millet Vallahi de zillet Gel de idare et

Hadi Söyle Olan oldu deli gönül sabret Onu benden ayırdılar affet Savuruyor dayanılmaz hasret Acısı çıkar bir yerlerden *** Bize neler oldu Niye düştük bu hallere Bu yaşanan yalan mıydı *** Söyle hadi söyle Bu kadar kolay mı böyle Durma hadi söyle Bu aşk değil de ne *** Söyle hadi söyle Bu kadar kolay mı böyle Durma hadi söyle Bu aşk değil de ne

Hoppa Hoppa Mesele bu uslanmayan gönlüm Değişemem böyle geçti ömrüm Ne sevdalar ne vedalar gördüm Bilemezsin nasıl yanıp söndüm *** Anla, n'olur anla Alışırsın buna sende zamanla Sorma n'olur sorma Ben böyleyim, beni artık fazla yorma *** Hoppa hoppa ruhum hoppa Bir gün orda bir gün burada Hoppa hoppa gönlüm hoppa Hiç yanılmam bu hususta *** Hoppa hoppa ruhum hoppa Bir gün onla bir gün bunla Hoppa hoppa gönlüm hoppa Bana uymaz hiçbir sevda

Yanlışsın Birdin, bir yektin benimle Güzeldin, hoştun, Gülbebektin Senindim her gün her şeyimle Değişirsin diye bekleyip Sabrettim *** Sen kendi derdini Kendinle hallet Benden sorulmasın Sevgiyle hasret *** kendi derdini Kendinle hallet Benden sorulmasın Sevgiyle *** Bir anda unuturum aldırmam Boş yere kendimi kandırmam Her güzele kendimi kaptırmam Sen yanlışsın Yanmışsın *** Bir anda unuturum aldırmam Boş yere kendimi kandırmam Her güzele kendimi kaptırmam Sen yanlışsın Yanmışsın

Şimdi İkimiz Bir neden sineden sabırla Uyudum büyüdüm yanında Hep yanında ** Her şeyden bir adım yakında Bekleyip özledim eskiden Çok eskiden ** Belki de senden fazla Suçluyum Bilmem ne kadar güçlüyüm Kaybolan yılların hatırına ** Hayır, yok hayır Bırakmam gel yanıma Yoruldum, tükendim tek Başıma ** Zor olan barışmak kendimle Alışmak yeniden eskiye Çok eskiye ** Bilmeden, görmeden hatırla Anılar kaçıyor elimden Tut elimden

Yeniler Sen ve diğerleri yeniler Başımı döndürenler Gizlice karalanan isimler Yeni sözler izinler Yepyeni üzüntüler Ağır gelen kederler Gizlice yaşanılan hüzünler Yeni sözler izinler Yıpranıp yaşlanan Eskiyen bir ben Tersine dönen bir çember Merkezinde ben Yeni olan sizler Yenilmeyen ben Bu aşk senden daha eski İçimdeki ateş eski Giden gelen dönen gibi Alıştığım hüzün eski Bahar eski asklar eski Sözlerdeki yalan eski Aynadaki yüzüm gibi Dudağımda gülüş eski