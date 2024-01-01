Ayşegül Aldinç

Haydi Rastgele Gönlüm Çok yorgunum, rüzgârdayım Yine yollar göründü, kim gidecek? Yağmurluyum, dağlardayım Yine kuşlar uçuştu, kim görecek? Ağlıyor musun? Bilmem, özlüyor musun sen? Köle olurum o bakışına Deli olurum yazına, kışına Ağlıyor musun? Bilmem, özlüyor musun sen? Köle olurum o bakışına Deli olurum yazına, kışına Ah Haydi rast gele, gönlüm Savrulduk aşk yoluna Şimdi sevmemek olmaz Ama gelmem inan bir daha oyuna Haydi rast gele, gönlüm Savrulduk aşk yoluna Şimdi sevmemek olmaz Ama gelmem inan bir daha oyuna Çok yorgunum, rüzgârdayım Yine yollar göründü, kim gidecek? Yağmurluyum, dağlardayım Yine kuşlar uçuştu, kim görecek? Ağlıyor musun? Bilmem, özlüyor musun sen? Köle olurum o bakışına Deli olurum yazına, kışına Ağlıyor musun? Bilmem, özlüyor musun sen? Köle olurum o bakışına Deli olurum yazına, kışına Ah Haydi rast gele, gönlüm Savrulduk aşk yoluna Şimdi sevmemek olmaz Ama gelmem inan bir daha oyuna Haydi rast gele, gönlüm Savrulduk aşk yoluna Şimdi sevmemek olmaz Ama gelmem inan bir daha oyuna Ağlıyor musun? Bilmem, özlüyor musun sen? Köle olurum o bakışına Deli olurum yazına, kışına Ah Haydi rast gele, gönlüm Savrulduk aşk yoluna Şimdi sevmemek olmaz Ama gelmem inan bir daha oyuna Haydi rast gele, gönlüm Savrulduk aşk yoluna Şimdi sevmemek olmaz Ama gelmem inan bir daha oyuna

Ağlamak Güzeldir Ağlamak güzeldir Süzülürken yaşlar gözünden Sakın utanma Ağlamak güzeldir Süzülürken yaşlar gözünden Sakın utanma *** Ağlamak öfke delice nefret Doruklarda aşk doyumsuz sevinç Kahreden keder kısaca hayat Ve nefesin ve nefesindir *** Ağlamak güzeldir Süzülürken yaşlar gözünden Sakın utanma Ağlamak güzeldir *** Ağlamak senin kara dünyana Hala sevdiğin ve hissettiğin Tüm güzelliğin ve çirkinliğinle Varolduğundur varolduğundur *** Ağlamak şu gelip geçici dünyada Her şeye rağmen var olmak demektir Ağlamak yaşayan binlerce duygu İnsanca güzel bi şeydir *** Ağlamak şu gelip geçici dünyada Her şeye rağmen var olmak demek Ağlamak yaşayan binlerce duygu İnsanca ve coşkulu güzel bi şeydir *** Ağlamak güzeldir Süzülürken yaşlar gözünden Sakın utanma Ağlamak güzeldir

Baksana Talihe Gel bana sor bana sevgi bu mu diye Girsene kalbime düşmüşken elime Boşveren boş gezen olsan da bana ne Ben sevemem kimseyi senin yerine *** Baksana talihe mal verir kimine Seni vermiş benim gibi birine Baksana talihe mal verir kimine Seni vermiş benim gibi birine *** Yandı yandı, içim yandı İçti aşkı kanmadı Yandı yandı, içim yandı İçti aşkı kanmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı *** Aşk dağıtır gibisin ya hani bana Gel bu gece, sakın kalmasın yarına Sar beni sarmala, verme başkasına Kördüğüm ol benimle sakın açma *** Baksana hâlime, gülme deli diye Akıl ermez bu gönül işine Baksana hâlime, gülme deli diye Akıl ermez bu gönül işine *** Yandı yandı içim yandı İçti aşkı kanmadı Yandı yandı içim yandı İçti aşkı kanmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı *** Yandı yandı içim yandı İçti aşkı kanmadı Yandı yandı içim yandı İçti aşkı kanmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı

Çaresizim Seversin sevmez gel dersin gelmez Bu acı bitmez çaresizim çaresiz Gün gelir arkasından koşarsın bekle dersin Bir kere dönüp bakmaz çaresizim çaresiz *** Bir gün gelir aşk biter insafsızca terk eder Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır Beklerim gelmez haykırırım duymaz Ağlarım bilmez çaresizim çaresiz *** Ne yapsam bilmem ki? arkasından gitsem mi Sonunda ayrılık var çaresizim çaresiz Bir gün gelir aşk biter insafsızca terk eder Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır *** Seversin sevmez gel dersin gelmez Bu acı bitmez çaresizim çaresiz Bir zamanlar ne mutluyduk Gelecekten umutluyduk *** Gitti her taraf sessiz çaresizim çaresiz Bir gün gelir aşk biter insafsızca terk eder Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır Gözyaşı kalır gözyaşı kalır

İnanmam Uzakta gördüğüm yüz benim mi Birini arayan gözlerim mi Yalvaran boş kalan ellerim mi İnanmam olamaz inanmam *** Bu yollar bu çıkmaz kaderim mi Yanımda ağlayan se benim mi Şu giden yabancı, sevgilim mi İnanmam olamaz inanmam *** Birden nasıl oldu değişti Her şey bir başka renkti Mavi toz pembe yemyeşildi Gördüğüm rüya bu değildi *** İçinden yıkılan eserimi Kendini kandıran sözlerimi Gelmesin son günüm bekledi mi İnanmam olamaz inanmam *** Birden nasıl oldu değişti Her şey bir başka renkti Mavi toz pembe yemyeşildi Gördüğüm rüya bu değildi *** Bu yollar bu çıkmaz kaderim mi Yanımda ağlayan se benim mi Şu giden yabancı, sevgilim mi İnanmam olamaz inanmam İnanmam olamaz inanmam

Senden Başka Benden sorsan ummanlardır derdim Hani gözlerin var ya Bülbülleri susturup dinlerdim Tatlı sözlerin var ya *** Katmer katmer gül açar gönlümde Hani gülüşün var ya Daha mutlu olamam ömrümde Beni öpüşün var ya *** Senden başka, senden başka Gözüm görmez hiç kimseyi Senden başka, senden başka Duyamam ben hiç kimseyi *** Senden başka, senden başka Sevemem ben hiç kimseyi Senden başka, senden başka Olamam senden başkasıyla *** Dizlerim titrer sen görününce Hani o gelişin var ya Aklımdan çıkmaz bütün ömrümce O çapkın gülüşün var ya *** Bir ilkbahar yağmuruydu sanki Ardından güneş doğar ya Yaktı bir ateş gibi inan ki O kor dudakların var ya

Bilemedim Benim aklım alacağın Bana cefa kılacağın Her damlada salacağın Bilemedim bilemedim *** Görmeyeli cananımı Gözlerim döker kanını Bu derdimin dermanını Bulamadım bulamadım *** Hasret bağrım yakar oldu Sitem kalbim yıkar oldu Çeşmim yaşı akar oldu Silemedim silemedim *** Hasretinden bağrım keva Çeşmin yaşı oldu şarap Lebrerinden kafi cevap Alamadım alamadım *** Sim endamın hicrinden Sahibi düşürdün dile Bir teselli bu gönlüme Veremedim veremedim