Ayşegül Aldinç

Hoppa Hoppa Mesele bu uslanmayan gönlüm Değişemem böyle geçti ömrüm Ne sevdalar ne vedalar gördüm Bilemezsin nasıl yanıp söndüm *** Anla, n'olur anla Alışırsın buna sende zamanla Sorma n'olur sorma Ben böyleyim, beni artık fazla yorma *** Hoppa hoppa ruhum hoppa Bir gün orda bir gün burada Hoppa hoppa gönlüm hoppa Hiç yanılmam bu hususta *** Hoppa hoppa ruhum hoppa Bir gün onla bir gün bunla Hoppa hoppa gönlüm hoppa Bana uymaz hiçbir sevda

Al Beni Sen gideli sevgilim bahçemde güller açmıyor Geceler bitmek bilmiyor, Geceler buz gibi sabah olmuyor *** Şimdi ben sensiz nasıl yaşarım söyle Şimdi ben sensiz neyleyim söyle *** Son bir kez görebilsem seni Tutsam dokunsam ellerine Yokluğun dayanılmaz oldu Hasret kaldım gül yüzüne *** Şimdi ben sensiz nasıl yaşarım söyle Şimdi ben sensiz neylerim söyle Söyle, ben sensiz nasıl yaşarım söyle Al beni, götür gittiğin yere İstersen vur yerden yerlere *** Ne olur al beni, götür gittiğin yere Yeter ki, yeter ki terk etme Ne olur al beni, götür gittiğin yere İstersen vur yerden yerlere Ne olur al beni götür gittiğin yere Yeter ki, yeter ki terk etme *** Bekledim seni gecelerce Yaralı ceylan misali Ardından düştüm yollara Mecnun'a koşan leyla misali *** Şimdi ben sensiz nasıl yaşarım söyle Şimdi ben sensiz neylerim söyle Söyle, ben sensiz nasıl yaşarım söyle

Aşk Denen İllet Yakaladı aşk beni de bağladı Gözümün o yaşına bile bakmadı Yapamadım onsuz da olmadı Elim kolum öylesine bağlı *** Sen hiç oldun mu Bu duruma düştün mü Benim gibi sevdin mi Bir dene *** Ölüp ölüp dirildin mi Yağmurlarda gezdin mi Seviyorum dedin mi Bir kere *** Aşk denen şu illet Hep peşinde millet Vallahi de zillet Gel de idare et

Hadi Söyle Olan oldu deli gönül sabret Onu benden ayırdılar affet Savuruyor dayanılmaz hasret Acısı çıkar bir yerlerden *** Bize neler oldu Niye düştük bu hallere Bu yaşanan yalan mıydı *** Söyle hadi söyle Bu kadar kolay mı böyle Durma hadi söyle Bu aşk değil de ne *** Söyle hadi söyle Bu kadar kolay mı böyle Durma hadi söyle Bu aşk değil de ne