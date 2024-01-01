7/24 Dinle
Bülent Ortaçgil Şarkılar Bir Oyundur (Bülent Ortaçgil İçin Söylenmiş Bülent Ortaçgil Şarkıları)
Bülent Ortaçgil Şarkılar Bir Oyundur (Bülent Ortaçgil İçin Söylenmiş Bülent Ortaçgil Şarkıları) Şarkı Sözleri
Ayşegül Aldinç Bülent Ortaçgil Şarkılar Bir Oyundur (Bülent Ortaçgil İçin Söylenmiş Bülent Ortaçgil Şarkıları) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşegül Aldinç Bülent Ortaçgil Şarkılar Bir Oyundur (Bülent Ortaçgil İçin Söylenmiş Bülent Ortaçgil Şarkıları) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bülent Ortaçgil Şarkılar Bir Oyundur (Bülent Ortaçgil İçin Söylenmiş Bülent Ortaçgil Şarkıları) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşegül Aldinç
Bülent Ortaçgil Şarkılar Bir Oyundur (Bülent Ortaçgil İçin Söylenmiş Bülent Ortaçgil Şarkıları)
-
Hep küçük şeyler bizi usandıran
Küçük şeyler bizi utandıran
Hep küçük şeyler bizi yarıştıran
Küçük şeyler bizi uzlaştıran
Küçük şeyler, hepsi de küçücük şeyler
Bizi yönlendiren, sevindiren, düşündüren
Hep kısa anlar, mutluluklar
Hayal görür uzun sananlar
Hep kısa anlar karar verdiğimiz
Sonra günler boyu neden diye düşündüğümüz
Kısa anlar, hepsi de kısacık anlar
Bizi yönlendiren, sevindiren, düşündüren
Hep büyük düşler peşinde koştuğumuz
Sonra neredeyiz diye içinde kaybolduğumuz
Hep büyük düşler elimle tutamadığım
Hiç görmediğim, yaşamadığım
Büyük düşler, hepsi de küçücük şeyler
Bizi yönlendiren, sevindiren, düşündüren
Hepsi de küçücük şeyler
Küçücük şeyler
Hep küçük şeyler bizi savaştıran
Küçük şeyler bizi barıştıran
Hep küçük şeyler seni sevdiğim
Küçük şeyler seni üzdüğüm
Küçük şeyler, hepsi de minicik şeyler
Bizi yönlendiren, sevindiren, düşündüren
Hepsi de küçücük şeyler
Küçücük şeyler
-
-
Zaman düşer ellerimden yere
Oradan tahtaboşa
Saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya,
Resimler sarı güneşsizlikten, duygular değişir
Dostlar dağılır dört bir yana, kendi yollarına
Ve sen ben, değirmenlere karşı bile bile birer yitik
Savaşçı,
Akarız dereler gibi denizlere, belki de en güzeli böyle...
Uçurma uçar sözlüğümden, geri gelmeyecek bir kuş
Yaşanmamış kırıntılar sadece bir düş
-
-
-
-
-
-
Biralar soğuk mu dedim
Dedi ki normal
Peki ya havalar?
Valla gayet normal
İşler dedim, gidişler dedim
Hepsi normal
Peki dedim ya sen, ben?
Dedi ki normal
Peki biz, ikimiz?
Valla gayet normal
Halimiz dedim
Ne dese beğenirsiniz? Normal
**
Ooo biri anlatsın hemen nedir bu normal?
Ooo canım sıkılıyor artık yoksa ben miyim anormal?
**
Peki dedim ya Türkiye?
Dedi normal
Peki AB diye sordum
Dedi çok normal
Peki ABD?
Dedi ki normal
Peki dedim ya DGM?
Dedi ki normal
Ya ohal o kadar yıl?
Bilmem normal
Ya zap, gap, Hasankeyf?
Hepsi normal
**
Ooo biri anlatsın hemen nedir bu normal?
Ooo canım sıkılıyor artık yoksa ben miyim anormal?
**
Peki dedim ya medya müzik?
Dedi ki normal
Ya reklamlar, reyting?
Valla gayet normal
Yahu hiç mi ilginç yok dedim
Dedi ki normal
Peki trafik katliam?
Dedi normal
Ya Susurluk, kamyon?
Valla gayet normal
Yine kaybettik dedim
Dedi ki normal
**
Ooo biri anlatsın hemen nedir bu normal?
Ooo canım sıkılıyor artık yoksa ben miyim anormal
-
-
-
Kar gibi örttün üstünü, içinde tüm çiçekler
Birer birer titrediler
Uykusuzluğundan belli, kafanda birikintiler
Teker teker döküldüler
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var
Bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var
Bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
Yaşamak dopdoluydu akan pınarlar gibi
İnanmayanlar beklediler
Umutlarını borç verdin, cebinde hiç kalmadı
Dostların anlamadılar
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var
Bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var
Bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
Nar gibi güzelliğin gizliydi, vereceklerin fazlaydı
İnsanlar inanmadılar
Sustun konuşmadın, sonra kaçtın arkana bakmadan
İnsanlar şaşırdılar
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var
Bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var
Bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
-
-
-
-
Güzel günler mi geçti
Yoksa biz mi çirkinleştik
Adını koymadığımız her gün yeni bir şey var
Yeşilmişik bir zamanlar
Kuruduk, koyu kahverengi
Tozu dumana katar yaşam
***
İntegralimi al abi
Limit sıfıra gider
İstediğini yap bana
Sessizlik sonsuzda nasıl olsa
***
Babamın maaşı 60"ta bin lira
Benimkisi 83"te tam otuz bin lira
Bugün artık milyoneriz
Ama ekmek aslanın ağzında
Türk lirası dolar bazında
***
İntegralimi al abi
Limit sıfıra gider
İstediğini yap bana
Sessizlik sonsuzda nasıl olsa
***
Birleştirmek için ayrılıyor insanlar
8Ee?) E'si bu, politikadır hep böyle
O günler kırmızıydı
Artık tümden alaca
Beyazın da beyazı
Yersen yani!
***
İntegralimi al abi
Limit sıfıra gider
İstediğini yap bana
Sessizlik sonsuzda nasıl olsa
***
"Çalışan kazanır."dı
Öyle derdi büyükler
La Fontaine'nin karıncaları bile şaşkın
Hava aynı mavi ve pek moda
Ya da hercai menekşe
Özet olarak köşe dönmece
***
İntegralimi al abi
Limit sıfıra gider
İstediğini yap bana
Sessizlik sonsuzda nasıl olsa
***
İntegralimi al abi
Limit sıfıra gider
İstediğini yap bana
Sessizlik sonsuzda nasıl olsa
***
İntegralimi al abi!
-
-
-