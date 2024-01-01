Lı Lal Lal La La (burak Yeter Remıx) Şarkı Sözleri
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Ayşegül Aldinç
Lı Lal Lal La La (burak Yeter Remıx)