Ayşegül Aldinç

Sen demedin mi Bir süre dinlendirelim mi Sonra salim kafayla Değerlendirelim mi Ben de peki dedim Ne diyeceğim mecburen Sen öyle münasip görüyorsun madem *** Anladım aslında O kıvranma faslında Yok yani kastım da Buna istinaden *** Kızmadım kırılmadım Gurur yaptım azıcık Ama nereden baksan esaslı bir kazık *** Ooo-oo-oooo yazık yazık *** Ben tam toparlandım Bir geldin bembeyaz Bu ne şimdi dedim Sen zannettin ki naz *** Bütün yaz yeşermiş Kapıya gelmiş postu da sermiş Yani hep mi aynı tarz Yok seni ben hiç haketmedim *** Yok bütün suç bende Biz bu numaraları öğrendik lisede Kitabı var bunun Türk Dil Kurumu'nun Yani durumunun sebebi hile ** Ooo-oo-oooo yazık yazık *** Bize de yaptılar biz de yaptık bunu Yani ezber kaçıp kovalamaca Lakin sen çıkardın iyice suyunu Tadını kaçırdı bu oyalamaca *** Ooo-oo-oooo yazık yazık