Ayşegül Aldinç

Uzun, uzun yıllar önceydi Ne ölüm vardı ne ayrılık Ana baba kuzusuyken daha dün Simdi kolu kırık kanadı kırık O yol ki yara bere içinde Komadan bırakmıyor hiçbirimizi Şansına ne düşerse bir yanı uçurum Bir yanı cennet bahçesi Tanrım iyi insanlar çıkarsın karsımıza Yoksa piyangodan ne çıkarsa bahtımıza Hani ya hani ya o kız nerde Hani ya hani ya kanın yerde O şimdi kimseye güvenmiyor Bıraktı oluruna direnmiyor Deli dolu haylaz şen şakrak Tasasız neşeli günlerdi Çocuk aklı işte yuvadan uçunca O saltanatta sona erdi O yol ki yara bere icinde Komadan bırakmıyor hiçbirimizi Şansına ne düşerse bi yanı uçurum Bi yanı cennet bahçesi Tanrım iyi insanlar çıkarsın karşımıza Yoksa piyangodan ne çıkarsa bahtımıza Hani ya hani ya o kız nerde Hani ya hani ya kanın yerde O şimdi kimseye güvenmiyor Bıraktı oluruna direnmiyor