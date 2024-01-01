O Kız (versıon) Şarkı Sözleri
Ayşegül Aldinç O Kız (versıon) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşegül Aldinç O Kız (versıon) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan O Kız (versıon) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşegül Aldinç
O Kız (versıon)
Tüm Şarkıları
-
Uzun, uzun yıllar önceydi
Ne ölüm vardı ne ayrılık
Ana baba kuzusuyken daha dün
Simdi kolu kırık kanadı kırık
O yol ki yara bere içinde
Komadan bırakmıyor hiçbirimizi
Şansına ne düşerse bir yanı uçurum
Bir yanı cennet bahçesi
Tanrım iyi insanlar çıkarsın karsımıza
Yoksa piyangodan ne çıkarsa bahtımıza
Hani ya hani ya o kız nerde
Hani ya hani ya kanın yerde
O şimdi kimseye güvenmiyor
Bıraktı oluruna direnmiyor
Deli dolu haylaz şen şakrak
Tasasız neşeli günlerdi
Çocuk aklı işte yuvadan uçunca
O saltanatta sona erdi
O yol ki yara bere icinde
Komadan bırakmıyor hiçbirimizi
Şansına ne düşerse bi yanı uçurum
Bi yanı cennet bahçesi
Tanrım iyi insanlar çıkarsın karşımıza
Yoksa piyangodan ne çıkarsa bahtımıza
Hani ya hani ya o kız nerde
Hani ya hani ya kanın yerde
O şimdi kimseye güvenmiyor
Bıraktı oluruna direnmiyor