Ayşegül Aldinç

Uzun, uzun yıllar önceydi Ne ölüm vardı ne ayrılık Ana baba kuzusuyken daha dün Şimdi kolu kırık kanadı kırık *** O yol ki yara bere içinde Komadan bırakmıyor hiçbirimizi Şansına ne düşerse bi yanı uçurum Bi yanı cennet bahçesi *** Tanrım iyi insanlar çıkarsın karşımıza Yoksa piyangodan ne çıkarsa bahtımıza *** Hani ya hani ya o kız nerde Hani ya hani ya kanın yerde O şimdi kimseye güvenmiyor Bıraktı oluruna direnmiyor *** Deli dolu haylaz Şen şakrak Tasasız neşeli günlerdi Çocuk aklı işte yuvadan uçunca O saltanatta sona erdi *** O yol ki yara bere içinde Komadan bırakmıyor hiçbirimizi Şansına ne düşerse bi yanı uçurum Bi yanı cennet bahçesi *** Tanrım iyi insanlar çıkarsın karşımıza Yoksa piyangodan ne çıkarsa bahtımıza *** Hani ya hani ya o kız nerde Hani ya hani ya kanın yerde O şimdi kimseye güvenmiyor Bıraktı oluruna direnmiyor