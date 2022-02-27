Ayşegül Aldinç

O Kız Şarkı Sözleri
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Uzun, uzun yıllar önceydi
Ne ölüm vardı ne ayrılık
Ana baba kuzusuyken daha dün
Şimdi kolu kırık kanadı kırık
***
O yol ki yara bere içinde
Komadan bırakmıyor hiçbirimizi
Şansına ne düşerse bi yanı uçurum
Bi yanı cennet bahçesi
***
Tanrım iyi insanlar çıkarsın karşımıza
Yoksa piyangodan ne çıkarsa bahtımıza
***
Hani ya hani ya o kız nerde
Hani ya hani ya kanın yerde
O şimdi kimseye güvenmiyor
Bıraktı oluruna direnmiyor
***
Deli dolu haylaz
Şen şakrak
Tasasız neşeli günlerdi
Çocuk aklı işte yuvadan uçunca
O saltanatta sona erdi
***
O yol ki yara bere içinde
Komadan bırakmıyor hiçbirimizi
Şansına ne düşerse bi yanı uçurum
Bi yanı cennet bahçesi
***
Tanrım iyi insanlar çıkarsın karşımıza
Yoksa piyangodan ne çıkarsa bahtımıza
***
Hani ya hani ya o kız nerde
Hani ya hani ya kanın yerde
O şimdi kimseye güvenmiyor
Bıraktı oluruna direnmiyor
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Dün sizin mahallenizden geçiyorken ben
Balkonunda sabah keyfi yapıyordun sen
Bir kedi geçti önümden bir tren sesi
Her şey aynıydı şehirde ben değişirken
***
Sen yarına bakıyordun ışıl ışıl
Ben direniyordum düşmeye kirpiğimden
Ağla ağla öldüm bir yandan utandım
Sen hem çal hem oyna ben gitgide bulutlandım
***
Bundan böyle kolay üzülmem artık
Kimseye ne düşman yazılmam artık
Zaten yarı yolda kaç hayat bıraktım
Batık şehirler gibiyim gezilmem artık
***
Pek bir memnundun halinden pek edalıydın
Hani ya sen herkesten daha vefalıydın
Önce öfke boğdu sonra anladım seni
Senle dünya nimetlerine sevdalıydın
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