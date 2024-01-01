Ayşegül Aldinç

Alev Alev Şarkı Sözleri
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Yâr, benim
Senden beklediğim
Bir tutam sevgi
Bir yudum sevda
Ayrılık öyle amansız
Peşimde hasret, yakar insafsız
Yalnızlık yakın, gitme zamansız
Yâr, benim
Senden beklediğim
Bir tutam sevgi
Bir yudum sevda
Ayrılık öyle amansız
Peşimde hasret, bekler insafsız
Yalnızlık yakın, gitme zamansız
Sebep olma ayrılığa
Üzülüyorum
Yokluğundan bıktım artık
Gel, bekliyorum
Sebep olma ayrılığa
Üzülüyorum
Yokluğundan bıktım artık
Gel, bekliyorum
Yâr, benim
Senden başkasına
Dokunmaz elim
Gülmez ki yüzüm
Ayrılık öyle amansız
Peşimde hasret, yakar insafsız
Yalnızlık yakın, gitme zamansız
Sebep olma ayrılığa
Üzülüyorum
Yokluğundan bıktım artık
Gel, bekliyorum
Sebep olma ayrılığa
Üzülüyorum
Yokluğundan bıktım artık
Gel, bekliyorum
Sebep olma ayrılığa
Üzülüyorum
Yokluğundan bıktım artık
Gel...
-
Sen gideli sevgilim bahçemde güller açmıyor
Geceler bitmek bilmiyor,
Geceler buz gibi sabah olmuyor
***
Şimdi ben sensiz nasıl yaşarım söyle
Şimdi ben sensiz neyleyim söyle
***
Son bir kez görebilsem seni
Tutsam dokunsam ellerine
Yokluğun dayanılmaz oldu
Hasret kaldım gül yüzüne
***
Şimdi ben sensiz nasıl yaşarım söyle
Şimdi ben sensiz neylerim söyle
Söyle, ben sensiz nasıl yaşarım söyle
Al beni, götür gittiğin yere
İstersen vur yerden yerlere
***
Ne olur al beni, götür gittiğin yere
Yeter ki, yeter ki terk etme
Ne olur al beni, götür gittiğin yere
İstersen vur yerden yerlere
Ne olur al beni götür gittiğin yere
Yeter ki, yeter ki terk etme
***
Bekledim seni gecelerce
Yaralı ceylan misali
Ardından düştüm yollara
Mecnun'a koşan leyla misali
***
Şimdi ben sensiz nasıl yaşarım söyle
Şimdi ben sensiz neylerim söyle
Söyle, ben sensiz nasıl yaşarım söyle
-
Yakaladı aşk beni de bağladı
Gözümün o yaşına bile bakmadı
Yapamadım onsuz da olmadı
Elim kolum öylesine bağlı
***
Sen hiç oldun mu
Bu duruma düştün mü
Benim gibi sevdin mi
Bir dene
***
Ölüp ölüp dirildin mi
Yağmurlarda gezdin mi
Seviyorum dedin mi
Bir kere
***
Aşk denen şu illet
Hep peşinde millet
Vallahi de zillet
Gel de idare et
-
Olan oldu deli gönül sabret
Onu benden ayırdılar affet
Savuruyor dayanılmaz hasret
Acısı çıkar bir yerlerden
***
Bize neler oldu
Niye düştük bu hallere
Bu yaşanan yalan mıydı
***
Söyle hadi söyle
Bu kadar kolay mı böyle
Durma hadi söyle
Bu aşk değil de ne
***
Söyle hadi söyle
Bu kadar kolay mı böyle
Durma hadi söyle
Bu aşk değil de ne
-
Mesele bu uslanmayan gönlüm
Değişemem böyle geçti ömrüm
Ne sevdalar ne vedalar gördüm
Bilemezsin nasıl yanıp söndüm
***
Anla, n'olur anla
Alışırsın buna sende zamanla
Sorma n'olur sorma
Ben böyleyim, beni artık fazla yorma
***
Hoppa hoppa ruhum hoppa
Bir gün orda bir gün burada
Hoppa hoppa gönlüm hoppa
Hiç yanılmam bu hususta
***
Hoppa hoppa ruhum hoppa
Bir gün onla bir gün bunla
Hoppa hoppa gönlüm hoppa
Bana uymaz hiçbir sevda
-
Birdin, bir yektin benimle
Güzeldin, hoştun,
Gülbebektin
Senindim her gün her şeyimle
Değişirsin diye bekleyip
Sabrettim
***
Sen kendi derdini
Kendinle hallet
Benden sorulmasın
Sevgiyle hasret
***
kendi derdini
Kendinle hallet
Benden sorulmasın
Sevgiyle
***
Bir anda unuturum aldırmam
Boş yere kendimi kandırmam
Her güzele kendimi kaptırmam
Sen yanlışsın
Yanmışsın
***
Bir anda unuturum aldırmam
Boş yere kendimi kandırmam
Her güzele kendimi kaptırmam
Sen yanlışsın
Yanmışsın
-
İsteklerden bir ateş yaktım kendime
Kim değerse yanacak
Suç bende yine
Aşka davet eden
Yaz mevsiminde
Şahit olsun dolunay
İlk gecemize
Saçlarıma karışsın
Çöl rüzgarları
Gözlerinde sahranın
İlk ışıkları
Unuttuğum aşkların
Taze anıları
Kaybolsun birer birer
İlk dokunuşta
Ah
Şu kumsalların bir dili olsa
Bir konuşsa dolunay
Ne yapardım ben
Dalgalar sır verseler
Anlatsa rüzgar
Bir tek ben mi böyleyim
Yaz mı günahkar
-
Bir neden sineden sabırla
Uyudum büyüdüm yanında
Hep yanında
**
Her şeyden bir adım yakında
Bekleyip özledim eskiden
Çok eskiden
**
Belki de senden fazla
Suçluyum
Bilmem ne kadar güçlüyüm
Kaybolan yılların hatırına
**
Hayır, yok hayır
Bırakmam gel yanıma
Yoruldum, tükendim tek
Başıma
**
Zor olan barışmak kendimle
Alışmak yeniden eskiye
Çok eskiye
**
Bilmeden, görmeden hatırla
Anılar kaçıyor elimden
Tut elimden
-
Sen ve diğerleri yeniler
Başımı döndürenler
Gizlice karalanan isimler
Yeni sözler izinler
Yepyeni üzüntüler
Ağır gelen kederler
Gizlice yaşanılan hüzünler
Yeni sözler izinler
Yıpranıp yaşlanan
Eskiyen bir ben
Tersine dönen bir çember
Merkezinde ben
Yeni olan sizler
Yenilmeyen ben
Bu aşk senden daha eski
İçimdeki ateş eski
Giden gelen dönen gibi
Alıştığım hüzün eski
Bahar eski asklar eski
Sözlerdeki yalan eski
Aynadaki yüzüm gibi
Dudağımda gülüş eski