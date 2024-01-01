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7/24 Dinle Sek'iz

Sek'iz Şarkı Sözleri

Ayşegül Aldinç Sek'iz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşegül Aldinç Sek'iz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sek'iz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşegül Aldinç

Ayşegül Aldinç

Sek'iz

  • Seni Sevmek Var Ya Ft Eflatun

  • Kendisi

  • Bir Tek Gördüğüm

  • Aşk Gelince Ft Yüksek Sadakat

  • Durum Leyla Ft Gökhan Türkmen

  • Gör Beni (Derine)

  • Kim Kaybeder Ft Harun Tekin

  • Unutamadım

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