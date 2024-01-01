Güzelleme 3 Şarkı Sözleri
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Ayşegül Aldinç
Güzelleme 3
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Ben tehlike severim
Sen korunup sakınırken
Ne acıdan korkarım ne de ölümden
Limanını yanına al aman
Sığınağında kal
Sevişirim, dövüşürüm
İkimizin yerine ben
İster sakla, ister göster bana içini
Ben çoktan gördüm
Arka bahçelerini
Ne olursan fark etmez yanmışım ben
Bile bile sevdim düşmanımı katilimi
Sen beni duyma, kendine kıyma
Ben eriyeceğim mum gibi
Şikayetim yok yarın daha çok
Seveceğim çilelerimi
-
Gitti canımın cananı
(Ay le canım vay le canım oy canım)
Beni bıraktı yaralı
(Ay le canım vay le canım oy canım)
Ben bu dertten ölür isem
(Ay le canım vay le canım oy canım)
Kızlar kazsın mezarımı
(Ay le canım vay le canım oy canım)
Doktor gelse tabip gelse
(Ay le canım vay le canım oy canım)
Çare bulunmaz derdime
(Ay le canım vay le canım oy canım)
-
Hac'al obasını engin mi sandın
Ayağında potini var zengin mi sandın
Her olur olmazı (canım) dengin mi sandın
Ay da doğdu göremedim yar seni
Merdivenden tıkır mıkır inişin
Çığırdaşır altın ile gümüşün
İpti söz verişin (canım) sonra dönüşün
Ay da doğdu göremedim yar seni
Suya gider bir incecik yolu var
Altın kemer takmış ince beli var
Söylerim söylemez (canım) tatlı dili var
Ay da doğdu göremedim yar seni
-
Ankara'da yedim taze meyvayı
Boşa çiğnemişim yalan dünyayı
Keskin'den de yırttırmayın künyayı
Söyleyin anneme anneme ağlasın
**
Babamın oğlu var beni n'eylesin
Trene bindim de tren salladı
Zalım doktor ciğerimi elledi
Ey'olursun diye geri yolladı
**
Söyleyin anneme annem ağlasın
Babamın oğlu var beni n'eylesin
-
Son tesellim şarab oldu
Gönlüm yine harab oldu
Mazideki hatıralar
Şimdi artık serab oldu
**
Ah sarhoşum yar
Sarhoşum yar
Sarhoşum yar
İçtim yine sarhoşum yar
-
Bir yiğit gurbete gitse
Gör başına neler gelir
Garip sılayı andıkça
Yaş gözüne dolar gelir
Evlerinin önü söğüt
Atalardan almış öğüt
Yarinden ayrılan yiğit
Sılasına döner gelir
Bağrıma basarım taşlar
Akıttım gözümden yaşlar
Yavrusun yitiren kuşlar
Yuvasına döner gelir
-
Yüce dağ başında kar idim
Yağdı yağmur güneş vurdu eridim
Evvel yarin sevgilisi ben idim
Şimdi uzaklardan bakan ben oldum
**
Yüce dağ başında yatmış uyumuş
Ela gözlerini uyku bürümüş
Evvel küçük idi şimdi büyümüş
Şimdi uzaklardan bakan ben oldum
-
Yaylanın Soğuk Suyu (Da)
Deldi Bağrımı Deldi
Üç Günlük Geliniken (De)
Bağa Selâmı Geldi
**
Seni Domuzun Kızı
Hayırsızın Gelini
Alsam Seni Yanıma (Da)
Sarsam İnce Belini
**
Ha Buradan O Yanı
Nazaradır Nazara
İkimizi Koysunlar(Da)
Senin İle Mezara
**
Derenin Gıyısında (Da)
Guruluya Ocaklar
Sözüme Darıldılar (Da)
Alsam Ne Yapacaklar
**
Seni Domuzun Kızı
Hayırsızın Gelini
Alsam Seni Yanıma (Da)
Sarsam İnce Belini
**
Ha Buradan O Yanı
Nazaradır Nazara
İkimizi Koysunlar(Da)
Senin İle Mezara
**
Ha Buradan Görünü
Görele Işıkları
Adamı Öldüruyu (Da)
Yarin Gonuşukları
**
Seni Domuzun Kızı
Hayırsızın Gelini
Alsam Seni Yanıma (Da)
Sarsam İnce Belini
**
Ha Buradan O Yanı
Nazaradır Nazara
İkimizi Koysunlar(Da)
Senin İle Mezara
**
Dereler Dereler (De)
Neler Bilirim Neler
Güzelin Ellerini (De)
İki Yerden Öperler
**
Seni Domuzun Kızı
Hayırsızın Gelini
Alsam Seni Yanıma (Da)
Sarsam İnce Belini
**
Ha Buradan O Yanı
Nazaradır Nazara
İkimizi Koysunlar(Da)
Senin İle Mezara
**
Kapının Sövesine (De)
Boya Vururum Boya
Everdi Anan Seni (De)
Ayırdı Benden Goya
**
Seni Domuzun Kızı
Hayırsızın Gelini
Alsam Seni Yanıma (Da)
Sarsam İnce Belini
**
Ha Buradan O Yanı
Nazaradır Nazara
İkimizi Koysunlar(Da)
Senin İle Mezara
-
Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca
Eğlen Şanova'da gal Acem gızı
Uğrun uğrun gaş altından bakınca
Can telef ediyon gül Acem gızı
Seni seven oğlan neylesin malı
Yumdukça gözünden döker mercanı
Burun fındık ağzı gayfe fincanı
Şeker mi şerbet mi bal Acem gızı
-
Geceler yarim oldu
Anam anam garibem
Aglamak kárim oldu
Anam anam anam garibem
Her dertten yikilmazdim
Anam anam garibem
Sebebim zalim oldu
Anam anam anam garibem
Bayram gelmis neyime
Anam anam garibem
Kan damlar yuregime
Anam anam anam garibem
Yaralarim sizliyor
Anam anam garibem
Doktor benim neyime
Anam anam anam garibem
-
İçimizden yanık yanık gelen bu sesi
Anlatılması güç olan kara sevdayı
Bir sigara içimi duyabilseydin
Ağlamazdın anam sen de, ağlayamazdın
**
Ferhat olup şu dağları delebilseydin
Mecnun gibi dilden dile düşebilseydin
Bir sigara içimi duyabilseydin
Ağlamazdın anam sen de ağlayamazdın
-
Ah neyleyim gönül gönül senin elinden
Her zaman ağlattın beni gülemem gayri (oy)
Ben bıktım usandım elin dilinden
Terk ettim sılamı dönemem gayrı
**
Gönül ben bu sırra sırra eremedim ki
Gonca gonca güllerini deremedim ki (oy)
Çok arz ettim sevdiğimi göremedim ki (oy)
Aylar yıllar geçti geçti göremem gayrı
**
Ne ağu katarsın gönül benim aşıma
Yazılanlar gelir gelir kulun (benim) başına
Ağlayarak gelme gelme mezar taşıma
Uyanıp da sana sana gülemem gayrı