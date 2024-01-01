Ayşegül Aldinç

Son Fasıl Şarkı Sözleri
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Kitaba vurdum hesaba vurdum
Matematik bu, aşk değil
Oyunu ince ince kurdum
Sistematik bu, şart değil
Bağıra çağıra sevdim seni ben
Bu bana ettiğin hak değil
Kurda kuşa yem ettin beni sen
Ben eğildim, sen de eğil
Unutma ki hayat hafif birşeydir
Bahar dediğin bir kısa demdir
Sen oyun oynarken geçer yanından
Iskalarsın sevdayı son fasıl hazindir
Gel etme, eyleme canım
Ben sana çok hayranım
Aşkta şefkat, sadakat yoksa eğer
Ben aşktan cayarım