Ayşegül Aldinç

Kitaba vurdum hesaba vurdum Matematik bu, aşk değil Oyunu ince ince kurdum Sistematik bu, şart değil Bağıra çağıra sevdim seni ben Bu bana ettiğin hak değil Kurda kuşa yem ettin beni sen Ben eğildim, sen de eğil Unutma ki hayat hafif birşeydir Bahar dediğin bir kısa demdir Sen oyun oynarken geçer yanından Iskalarsın sevdayı son fasıl hazindir Gel etme, eyleme canım Ben sana çok hayranım Aşkta şefkat, sadakat yoksa eğer Ben aşktan cayarım