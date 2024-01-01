Ayşegül Aldinç

-
Sevgililer unutmaz affederler
Ben affettim, unutmadım
Senin için mazide kalsa bile
Hep içimi acıtıyor nasıl yaptın
Neydi eksik, neydi fazla
Çok mu sevdim, korktun mu yoksa
Bitiyordu yalnızlığında
Hiç mi inanmadın mutluluğa?
Unutamadım, unutamadım
Sevgilim nasıl yaptın
Yaşayamadım, başaramadım
Senin günahına ortaktım
Unutamadım, unutamadım
Sevgilim içime attım
Yaşayamadım, başaramadım
Eskisi gibi olamazdım
Sevgim büyük, bu yükü taşır sandım
Seninleydim, avunmadım
Hataların gölgesindeki aşkım
Gururuma yeniliyor, nasıl yaptım
Neydi eksik, neydi fazla
Çok mu sevdim, korktun mu yoksa
Bitiyordu yalnızlığımda
Hiç mi inanmadın mutluluğa?
Unutamadım, unutamadım
Sevgilim nasıl yaptın
Yaşayamadım, başaramadım
Senin günahına ortaktım
Unutamadım, unutamadım
Sevgilim içime attım
Yaşayamadım, başaramadım
Eskisi gibi olamazdım
Unutamadım, unutamadım
Sevgilim nasıl yaptın
Yaşayamadım, başaramadım
Senin günahına ortaktım
Unutamadım, unutamadım
Sevgilim içime attım
Yaşayamadım, başaramadım
Eskisi gibi olamazdım
Sevgililer unutmaz affederler
Ben affettim, unutmadım
-
Dün gece evinin önünde dolandım
Belki saatlerce
Ya sırf senin sıcaklığın
Ya da mutfakta biri daha var
***
Zerre kadar yüzüm olsa
O kapıyı çoktan çalmıştım
Soğuk bir gülüşle geçiştirdi beni
Komşum Nebahat
**
Ah şimdiki aklım olsaydı
Hiç seni üzer miydim?
Vah yanarım şimdi halime
Zor gelirim artık kendime
***
Senden öncesi senden sonrası
Var hayatımın
En sevdiğim bölüm
Senin olduğun kısım
***
Dile benden ne dilersen
İster at ister sakla kalbimi
Sen yokken kullanmıyorum zaten
Kendisini
***
Bir anda gözünün önünde yıkıldım
O bakışı biliyorum
Gereksiz bir kızgınlık anında
Yenik düştüm bahaneler
***
Ah şimdiki aklım olsaydı
Hiç seni üzer miydim?
Vah yanarım şimdi halime
Zor gelirim artık kendime
***
Senden öncesi senden sonrası
Var hayatımın
En sevdiğim bölüm
Senin olduğun kısım
***
Dile benden ne dilersen
İster at ister sakla kalbimi
Sen yokken kullanmıyorum zaten
Kendisini
-
Bir tek gördüğüm
Çözülmez bir kördüğüm, aramızda
Yanlış yollara, sürüldü kalpler
Kaçıncı kor bu söndürdüğüm
**
Sonların peşindeyiz
Çare yok dönülmüyor
Bir garip eşikteyiz
Taş duvar aşılmıyor
**
Ah, sen biliyorsun beni aşkım bitmez
Kaybediyorsam da gönül dert etmez
Sevme diyorsun beni öldür bari
Geçti geçiyor demimiz gel vazgeç
**
Sen biliyorsun beni aşkım bitmez
Kaybediyorsam da gönül dert etmez
Sevme diyorsun beni öldür bari
Geçti geçiyor demimiz gel vazgeç
**
Bir tek gördüğüm
Çözülmez bir kördüğüm, aramızda
Yanlış yollara, sürüldü kalpler
Kaçıncı kor bu söndürdüğüm
**
Sonların peşindeyiz
Çare yok dönülmüyor
Bir garip eşikteyiz
Taş duvar aşılmıyor
**
Ah, sen biliyorsun beni aşkım bitmez
Kaybediyorsam da gönül dert etmez
Sevme diyorsun beni öldür bari
Geçti geçiyor demimiz gel vazgeç
**
Yakıldı yok yere kapında küllerin
Aklımdan bir haber yok
Yenildi kaç kere yeminlerim sana
**
Aslında hiç mecal yok (la la la la)
Sen biliyorsun beni aşkım bitmez (la la la la)
Kaybediyorsam da gönül dert etmez
Sevme diyorsun beni öldür bari (la la la la)
**
Geçti geçiyor demimiz gel vazgeç
Sen biliyorsun beni aşkım bitmez (la la la la)
Kaybediyorsam da gönül dert etmez
Sevme diyorsun beni öldür bari (la la la la)
**
Geçti geçiyor demimiz gel vazgeç
Bir tek gördüğüm
Çözülmez bir kördüğüm, aramızda
-
Ah yapamadım
Söz verdim ama yine tutamadım
Yerimde duramadım
(Ders verdim ama kendim almadım)
**
Ah olmuyor
Ben burada o orda ağlıyor
Yine de dinmiyor
**
Gözyaşıyla ateş sönmüyor
Kul ne yapsın aşk gelince
Aşk çok keskin zırhım ince
**
Güneş bile yeterince ısıtmıyor o gidince
Ah yapamadım
Söz verdim ama yine tutamadım
Yerimde duramadım
**
Ders verdim ama kendim almadım
Ah olmuyor
Ben burada o orda ağlıyor
Yine de dinmiyor
**
Gözyaşıyla ateş sönmüyor
Kul ne yapsın aşk gelince
Aşk çok keskin zırhım ince
Güneş bile yeterince ısıtmıyor o gidince
**
Kul ne yapsın aşk gelince
Aşk çok keskin zırhım ince
Güneş bile yeterince ısıtmıyor
Kul ne yapsın aşk gelince
**
Aşk çok keskin zırhım ince
Güneş bile yeterince ısıtmıyor o gidince
-
Karşımda,
Hayalin masamda.
Keşkelerle dolu bu kadehler,
Kalkar tüm anılara.
***
Sussan da,
Kalemi kırsan da,
Mucizesini bekler bu yürek,
Senden vazgeçmez asla.
***
Sorma durum Leyla,
O sesler yok aslında.
Birden çıkagelse,
Yok yok, olmaz asla Leyla.
***
Sorma durum Leyla,
O sesler yok aslında.
Birden çıkagelse,
Yok yok, olmaz asla Leyla.
-
Rüyalarım var herkes gibi
Uyanmaktan korkmuyorum
Ya şimdi ya da hiçtir bu hayat
Rüzgârından kaçmıyorum
Gör beni
Bu kez başka biri değilim
Gör beni
Bu kez başka biri değilim
Derine derine yüzerim ben
Kaçamam yeniden gölgemden
Derine derine yüzerim ben
Kaçamam yeniden gölgemden
Karanlığım var senin kadar
Işıklardan korkmuyorum
Kendimi görmeden önce
Başkasına bakmıyorum
Gör beni
Bu kez başka biri değilim
Gör beni
Bu kez başka biri değilim
Derine derine yüzerim ben
Kaçamam yeniden gölgemden
Derine derine yüzerim ben
Kaçamam yeniden gölgemden
Gör beni
Bu kez başka biri değilim
Gör beni
Bu kez başka biri değilim
Derine derine yüzerim ben
Kaçamam yeniden gölgemden
Derine derine yüzerim ben
Kaçamam yeniden gölgemden
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-
İzlerin sıcak hala
Hala soğuk gözlerin
Hangi zamanlar benim
Hangi sokaklar senin
Bil ki artık kaybettin
Bil ki artık kaybettin
İzlerin sıcak hala
Hala soğuk gözlerin
Hangi zamanlar benim
Hangi sokaklar senin
Bil ki artık kaybettin
Bil ki artık kaybettin
**
Gel desem yarına kim kaybeder
Yarına kim, yarına kim
Yarına kim kaybeder
Gül desem yüzüne kimler güler
Yarına kim, yarına kim
Yarına kim kaybeder
**
İzlerin sıcak hala
Hala soğuk gözlerin
Hangi zamanlar senin
Hangi sokaklar benim
Bil ki artık kaybettin
Bil ki artık kaybettin
**
Gel desem yarına kim kaybeder
Yarına kim, yarına kim
Yarına kim kaybeder
Gül desem yüzüne kimler güler
Yarına kim, yarına kim
Yarına kim kaybeder
**
Bil ki artık kaybettin
Gel desem yarına kim kaybeder
Yarına kim, yarına kim
Yarına kim kaybeder
Gül desem yüzüne kimler güler
Yarına kim, yarına kim
Yarına kim kaybeder
**
Gel desem yarına kim kaybeder
Yarına kim, yarına kim
Yarına kim kaybeder
Gül desem yüzüne kimler güler
Yarına kim, yarına kim
Yarına kim kaybeder
Yarına kim
Yarına kim kaybeder
Yarına kim
Yarına kim kaybeder
-
Seni sevmek var ya seni sevmek
Sanki bir şişe gökyüzü içmek gibiydi
Hala kendime gelemedim
Seni sevmek var ya seni sevmek
Sanki bir şişe rüya içmek gibiydi
Hala kendimi bulamadım
O gün bugün ben kendimde kayıplara karıştım
O gün bugün ben gözlerinde körkütük ayık kaldım
Oturdum günlerce belki de yüzlerce
Düşündüm taşındım yalvardım biçare
Sanki seni değil bir bulutu sevdim
Bu yüzden yıllardır sırılsıklam kalbim