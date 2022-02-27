Ayşegül Aldinç

Yanlışsın Birdin, bir yektin benimle Güzeldin, hoştun, Gülbebektin Senindim her gün her şeyimle Değişirsin diye bekleyip Sabrettim *** Sen kendi derdini Kendinle hallet Benden sorulmasın Sevgiyle hasret *** kendi derdini Kendinle hallet Benden sorulmasın Sevgiyle *** Bir anda unuturum aldırmam Boş yere kendimi kandırmam Her güzele kendimi kaptırmam Sen yanlışsın Yanmışsın *** Bir anda unuturum aldırmam Boş yere kendimi kandırmam Her güzele kendimi kaptırmam Sen yanlışsın Yanmışsın

Al Beni Sen gideli sevgilim bahçemde güller açmıyor Geceler bitmek bilmiyor, Geceler buz gibi sabah olmuyor *** Şimdi ben sensiz nasıl yaşarım söyle Şimdi ben sensiz neyleyim söyle *** Son bir kez görebilsem seni Tutsam dokunsam ellerine Yokluğun dayanılmaz oldu Hasret kaldım gül yüzüne *** Şimdi ben sensiz nasıl yaşarım söyle Şimdi ben sensiz neylerim söyle Söyle, ben sensiz nasıl yaşarım söyle Al beni, götür gittiğin yere İstersen vur yerden yerlere *** Ne olur al beni, götür gittiğin yere Yeter ki, yeter ki terk etme Ne olur al beni, götür gittiğin yere İstersen vur yerden yerlere Ne olur al beni götür gittiğin yere Yeter ki, yeter ki terk etme *** Bekledim seni gecelerce Yaralı ceylan misali Ardından düştüm yollara Mecnun'a koşan leyla misali *** Şimdi ben sensiz nasıl yaşarım söyle Şimdi ben sensiz neylerim söyle Söyle, ben sensiz nasıl yaşarım söyle

Aşk Denen İllet Yakaladı aşk beni de bağladı Gözümün o yaşına bile bakmadı Yapamadım onsuz da olmadı Elim kolum öylesine bağlı *** Sen hiç oldun mu Bu duruma düştün mü Benim gibi sevdin mi Bir dene *** Ölüp ölüp dirildin mi Yağmurlarda gezdin mi Seviyorum dedin mi Bir kere *** Aşk denen şu illet Hep peşinde millet Vallahi de zillet Gel de idare et

Hadi Söyle Olan oldu deli gönül sabret Onu benden ayırdılar affet Savuruyor dayanılmaz hasret Acısı çıkar bir yerlerden *** Bize neler oldu Niye düştük bu hallere Bu yaşanan yalan mıydı *** Söyle hadi söyle Bu kadar kolay mı böyle Durma hadi söyle Bu aşk değil de ne *** Söyle hadi söyle Bu kadar kolay mı böyle Durma hadi söyle Bu aşk değil de ne