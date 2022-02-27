Ayşegül Aldinç

Alev Alev Şarkı Sözleri
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Birdin, bir yektin benimle
Güzeldin, hoştun,
Gülbebektin
Senindim her gün her şeyimle
Değişirsin diye bekleyip
Sabrettim
***
Sen kendi derdini
Kendinle hallet
Benden sorulmasın
Sevgiyle hasret
***
kendi derdini
Kendinle hallet
Benden sorulmasın
Sevgiyle
***
Bir anda unuturum aldırmam
Boş yere kendimi kandırmam
Her güzele kendimi kaptırmam
Sen yanlışsın
Yanmışsın
***
Bir anda unuturum aldırmam
Boş yere kendimi kandırmam
Her güzele kendimi kaptırmam
Sen yanlışsın
Yanmışsın
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Sen gideli sevgilim bahçemde güller açmıyor
Geceler bitmek bilmiyor,
Geceler buz gibi sabah olmuyor
***
Şimdi ben sensiz nasıl yaşarım söyle
Şimdi ben sensiz neyleyim söyle
***
Son bir kez görebilsem seni
Tutsam dokunsam ellerine
Yokluğun dayanılmaz oldu
Hasret kaldım gül yüzüne
***
Şimdi ben sensiz nasıl yaşarım söyle
Şimdi ben sensiz neylerim söyle
Söyle, ben sensiz nasıl yaşarım söyle
Al beni, götür gittiğin yere
İstersen vur yerden yerlere
***
Ne olur al beni, götür gittiğin yere
Yeter ki, yeter ki terk etme
Ne olur al beni, götür gittiğin yere
İstersen vur yerden yerlere
Ne olur al beni götür gittiğin yere
Yeter ki, yeter ki terk etme
***
Bekledim seni gecelerce
Yaralı ceylan misali
Ardından düştüm yollara
Mecnun'a koşan leyla misali
***
Şimdi ben sensiz nasıl yaşarım söyle
Şimdi ben sensiz neylerim söyle
Söyle, ben sensiz nasıl yaşarım söyle
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Yakaladı aşk beni de bağladı
Gözümün o yaşına bile bakmadı
Yapamadım onsuz da olmadı
Elim kolum öylesine bağlı
***
Sen hiç oldun mu
Bu duruma düştün mü
Benim gibi sevdin mi
Bir dene
***
Ölüp ölüp dirildin mi
Yağmurlarda gezdin mi
Seviyorum dedin mi
Bir kere
***
Aşk denen şu illet
Hep peşinde millet
Vallahi de zillet
Gel de idare et
-
Olan oldu deli gönül sabret
Onu benden ayırdılar affet
Savuruyor dayanılmaz hasret
Acısı çıkar bir yerlerden
***
Bize neler oldu
Niye düştük bu hallere
Bu yaşanan yalan mıydı
***
Söyle hadi söyle
Bu kadar kolay mı böyle
Durma hadi söyle
Bu aşk değil de ne
***
Söyle hadi söyle
Bu kadar kolay mı böyle
Durma hadi söyle
Bu aşk değil de ne
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Mesele bu uslanmayan gönlüm
Değişemem böyle geçti ömrüm
Ne sevdalar ne vedalar gördüm
Bilemezsin nasıl yanıp söndüm
***
Anla, n'olur anla
Alışırsın buna sende zamanla
Sorma n'olur sorma
Ben böyleyim, beni artık fazla yorma
***
Hoppa hoppa ruhum hoppa
Bir gün orda bir gün burada
Hoppa hoppa gönlüm hoppa
Hiç yanılmam bu hususta
***
Hoppa hoppa ruhum hoppa
Bir gün onla bir gün bunla
Hoppa hoppa gönlüm hoppa
Bana uymaz hiçbir sevda
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