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7/24 Dinle Ayselin

Ayselin Şarkı Sözleri

Ayşegül Aldinç Ayselin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşegül Aldinç Ayselin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ayselin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşegül Aldinç

Ayşegül Aldinç

Ayselin

  • Yolun Başında

  • Ayıpsın Ayıp

  • Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

  • Ben Her Bahar Aşık Olurum

  • Sitem

  • Olacak Olacak

  • J Attendrai

  • Ünzile

  • Ah Mazi

  • Sultan Süleyman

  • Sir

  • Sevda

  • Yine Yeniden

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