×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Ayşegül Durukan

Ayşegül Durukan

Takip Et

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Paylaş Daha Fazla
01

Bir Garip Aşığım Ben

02

Rüyalarım Olmazsa

03

Kanımda Kıvılcım

04

Şu Yüce Dağları

05

Tamburam

... KAPAT
**
Daha Fazla

Albümler

Gitti de Gelmeyiverdi Ayşegül Durukan

Sevgim İçin Ayşegül Durukan

Bir Garip Aşığım Ben Ayşegül Durukan

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı