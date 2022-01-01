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Ayşegül Durukan
Ayşegül Durukan
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01
Bir Garip Aşığım Ben
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Alaattin Şensoy
Besteci:
Alaattin Yavaşça
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02
Rüyalarım Olmazsa
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Cemal Safi
Besteci:
Zekai Tunca
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03
Kanımda Kıvılcım
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Güzide Torunoğlu
Besteci:
Osman Babuşcu
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04
Şu Yüce Dağları
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Söz yazarı:
Anonim
Besteci:
Anonim
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05
Tamburam
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Refik Ahmet Sevensil
Besteci:
Sadettin Kaynak
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Albümler
Gitti de Gelmeyiverdi
Ayşegül Durukan
Sevgim İçin
Ayşegül Durukan
Bir Garip Aşığım Ben
Ayşegül Durukan
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