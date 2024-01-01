Bozuk Şarkı Sözleri
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Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca
Eğlen Şanova'da gal Acem gızı
Uğrun uğrun gaş altından bakınca
Can telef ediyon gül Acem gızı
Seni seven oğlan neylesin malı
Yumdukça gözünden döker mercanı
Burun fındık ağzı gayfe fincanı
Şeker mi şerbet mi bal Acem gızı
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Geceler hiç çekilmiyor
Sen neredesin, söyle
Mutsuzluk hep sarıyor
Ben neredeyim, bilmiyorum
Şimdi kiminlesin?
Allah iyilik versin
Çektiğimi sen de çek
Çekemez, duygusuzsun
Şimdi kiminlesin?
Allah iyilik versin
Çektiğimi sen de çek
Çekemez, duygusuzsun
İstersen al canımı da kurtulayım
Zten kalbim olmadan ne kadar yaşarım?
Sanmıştım benimsin seni, yanılmışım
Bilmiyordum kalpsiz ve bozuk olduğunu
İstersen al canımı da kurtulayım
Zaten kalbim olmadan ne kadar yaşarım?
Sanmıştım benimsin seni, yanılmışım
Bilmiyordum kalpsiz ve bozuk olduğunu
Geceler hiç çekilmiyor
Sen neredesin, söyle
Mutsuzluk hep sarıyor
Ben neredeyim, bilmiyorum
Şimdi kiminlesin?
Allah iyilik versin
Çektiğimi sen de çek
Çekemez, duygusuzsun
Şimdi kiminlesin?
Allah iyilik versin
Çektiğimi sen de çek
Çekemez, duygusuzsun
İstersen al canımı da kurtulayım
Zaten kalbim olmadan ne kadar yaşarım?
Sanmıştım benimsin seni, yanılmışım
Bilmiyordum kalpsiz ve bozuk olduğunu
İstersen al canımı da kurtulayım
Zaten kalbim olmadan ne kadar yaşarım?
Sanmıştım benimsin seni, yanılmışım
Bilmiyordum kalpsiz ve bozuk olduğunu
Bak, yine harbe soktun beni
Kendimle savaşıyorum
Aşk ile bağlılık yeminlerin
Verdiğin sözler, "Ölürüm de bırakmam." deyişin
Hepsi yalan mıydı?
Sonunda kötülük kazandı
Zafer çığlıkları atıyorlar
Sevgi sığınağımızdı, çöktü be kalpsiz
Seni kaderinle, yalanlarınla, allahsızlığınla
Başbaşa bırakıyorum
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Gördüğüm Her Şeyde Sen Varsın
Suçum Neydi Ki Girdin Hayatıma
Senden Önceki Aşkları Üzdüm Galiba
Ceza Olarak Çıktın Karşıma
***
Bildiğim Ne Varsa Silindi Defterimden
Sevdiğim Ne Varsa Gitti Birer Birer
Senden Önceki Aşkları Üzdüm Galiba
Ceza Olarak Çıktın Karşıma
***
Yenilgi Yok Kederlenmek Yok
Bu Yaşam Bana Tanrı Tarafından Hediye
Ah Ne Diye
Ağlayacağım Sende Ağlama, Sakın Ağlama
Yasla Başını Gerekirse Taşlara, Sakın Ağlama
-
Seviyorum seni
Karşılık görmeden
Bu aşk seni de beni de öldürür
Hüzün dolu gözlerim bak senin eserin
Gel gör hâlimi ne hâllere düştüm
Sözünde durmayanlardan olasın
***
Sana kıyamam kıyamam diyordun
Beni çok beni çok seviyordun
Bana sen cennetim diyordun
Şimdi evleniyorsun
***
Kıyamam kıyamam diyordun
Beni çok beni çok seviyordun
Bana sen cennetim diyordun
Şimdi evleniyorsun
***
Seviyorum seni
Karşılık görmeden
Bu aşk seni de beni de öldürür (Öldürür)
Hüzün dolu gözlerim bak sеnin eserin
Gel gör hâlimi nе hâllere düştüm
Sözünde durmadın
Sözünde durmayanlarla olasın
***
Sana kıyamam kıyamam diyordun
Beni çok beni çok seviyordun
Bana sen cennetim diyordun
Şimdi evleniyorsun
***
Ama kıyamam kıyamam diyordun
Beni çok beni çok seviyordun
Bana sen cennetim diyordun
Şimdi evleniyorsun
***
Sana kıyamam kıyamam diyordun
Beni çok beni çok seviyordun
Bana sen cennetim diyordun
Şimdi evleniyorsun
***
Ama kıyamam kıyamam diyordun
Beni çok beni çok seviyordun
Bana sen cennetim diyordun
Şimdi evleniyorsun
-
Hep derdin bana seviyorum seni
Hep derdin bana aşığım sana
Son darben durdu omuzlarımda hala
Hadi sen yoluna hadi ben yoluma
Son darben durdu omuzlarımda hala
Hadi sen yoluna hadi ben yoluma
Kandıramazsın ağlatamazsın
Bir daha oyuna gelmem ben
Uğrayacaksın çok kuracaksın
Benimle olmaz bunu bil
Kandıramazsın ağlatamazsın
Bir daha oyuna gelmem ben
Uğrayacaksın çok kuracaksın
Benimle olmaz bunu bil
Benimle olmaz şansın yok
Canımı da sıktın vaktim yok
Benimle olmaz şansın yok
Canımı da sıktın vaktim yok
***
Hep derdin bana seviyorum seni
Hep derdin bana aşığım sana
Son darben durdu omuzlarımda hala
Hadi sen yoluna hadi ben yoluma
Son darben durdu omuzlarımda hala
Hadi sen yoluna hadi ben yoluma
Kandıramazsın ağlatamazsın
Bir daha oyuna gelmem ben
Uğrayacaksın çok kuracaksın
Benimle olmaz bunu bil
Kandıramazsın ağlatamazsın
Bir daha oyuna gelmem ben
Uğrayacaksın çok kuracaksın
Benimle olmaz bunu bil
Benimle olmaz şansın yok
Canımı da sıktın vaktim yok
Benimle olmaz şansın yok
Canımı da sıktın vaktim yok
Kandıramazsın ağlatamazsın
Bir daha oyuna gelmem ben
Uğrayacaksın çok kuracaksın
Benimle olmaz bunu bil
Benimle olmaz şansın yok
Canımı da sıktın vaktim yok
Benimle olmaz şansın yok
Canımı da sıktın vaktim yok