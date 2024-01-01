Güzelleme 4 Şarkı Sözleri
Ayşegül Güzelleme 4 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşegül Güzelleme 4 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güzelleme 4 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Etme kurban olayım dost
Ağlatma gelem gelem
Tutup elim kollarımı
Bağlatma gelem gelem
Ağlatma gelem gelem
Yarama boşa melhem
Sürme kar etmez dost dost
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Bir de sen çektirme yeter
Sevdan bende yanar tüter
Cehennem narından beter
Dağlatma gelem gelem
Ağlatma gelem gelem
Yarama boşa melhem
Sürme kar etmez dost dost
**
Nurşani'yem bu töremi
Yakanlar yaktı çıramı
İçimde gizli yaramı
Kanatma gelem gelem
Ağlatma gelem gelem
Yarama boşa melhem
Sürme kar etmez dost dost
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Cevizin yaprağı dal arasında
Güzeli severler bağ arasında bağ arasında
Güzeli severler bağ arasında bağ arasında
**
Üç beş güzel bir araya gelmişler
Benim sevdiceğim yok arasında yok arasında
Benim sevdiceğim yok arasında yok arasında
**
Evlerin önü zerdali dalı
Pencereden gördüm kınalı eli o nazlı yari
Pencereden gördüm kınalı eli o nazlı yari
**
Benim sevdiceğim mahlenin gülü
Sensiz lokmaları yiyemez oldum yiyemez oldum
Sensiz lokmaları yiyemez oldum yiyemez oldum
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Dere geliyor dere yelelel yelelel
Kumunu sere sere yelelelli
Al beni götür dere yelelel yelelel
Yarin olduğu yere yelelelli
**
Amanın aman aman yamanım zaman zaman
Bizim düğün ne zaman yelelelli
**
Ben armudu dişledim yelelel yelelel
Sapını gümüşledim yelelelli
Sevdiğimin ismini yelelel yelelel
Gömleğime işledim yelelelli
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Amanın aman aman yamanım zaman zaman
Bizim düğün ne zaman yelelelli
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Elindedir Bağlama
Kara Gözlüm Ağlama
O Günkü Sözlerimi
Cavır Annene Söyleme
Haydendi Deyzem Dayım
Gurusun Donuz Huyum
Ableni Ben Gaçırcem
Enişden Olcem Gayrı
Hop Diri Diri Dat Diri Dit Diri Dom
Ben Yarimi Seviyom
Ben Kezban'a Ölüyom
Sarı Çizme Giyelim
Bizim Dama Girelim
Annen Buben Duyarsa
Tav Boşanmış Diyelim
Haydendi Deyzem Dayım
Gurusun Donuz Huyum
Ableni Ben Gaçırcem
Enişden Olcem Gayrı
Hop Diri Diri Dat Diri Dit Diri Dom
Ben Yarimi Seviyom
Ben Kezban'a Ölüyom
Susadım Su İsterim
Pınar Nerde Gösterin
Ben Pınardan Ganmeyom
Keziban'ı İsterim
Haydendi Deyzem Dayım
Gurusun Donuz Huyum
Ableni Ben Gaçırcem
Enişden Olcem Gayrı
Hop Diri Diri Dat Diri Dit Diri Dom
Ben Yarimi Seviyom
Ben Kezban'a Ölüyom
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Emo gelmiş kalmış gurbet ellerde
Emo sever olmuş gül yüzü solmuş
Oy nidem nidem ne diyip gidem gurbet ellerden
Bir gün olsun gülmez şu garip gönlüm
Derdime dert katma gel kara gözlüm
Oy nidem nidem ne diyip gidem gurbet ellerden..
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Hastane önünde incir ağacı... annem ağacı.
Doktor bulamadı buna ilâcı... annem ilâcı.
Baş tabip geliyor zehirden acı...annem vay acı.
Garip kaldım yüreğime dert oldu...
Annem dert oldu.
Ellerin vatanı bana yurt oldu...
Annem yurt oldu.
Mezarımı kazın bayıra düze...annem vay düze.
Yönünü çevirin sıladan yüze.. annem vay yüze.
Benden selâm söylen sevdiğinize...sevdiğinize.
Başına koysun kareler bağlasın...
Annem bağlasın.
gurbet elde kaldım diye ağlasın...
Annem ağlasın.
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Mavrova'dan aldım sümbül bir okka nohut
Mavrova'dan aldım sümbül bir okka nohut
Al beni bre sar more sümbül yanında uyut
Al beni bre sar more sümbül koynunda uyut
Gel yanıma gir koynuma ağlatma beni
Gel yanıma gir koynuma ağlatma beni
Yedi de sene mapusta yatsam alacam seni
Yedi de sene mapusta yatsam saracam seni
Mavrova'dan aldım sümbül bir okka biber
Mavrova'dan aldım sümbül bir okka biber
Kaza da kaza dolaştım sümbül yok senden dilber
Kaza da kaza dolaştım sümbül yok senden dilber
Gel yanıma gir koynuma ağlatma beni
Gel yanıma gir koynuma ağlatma beni
Yedi de sene mapusta yatsam alacam seni
Yedi de sene mapusta yatsam saracam seni
Yedi de sene mapusta yatsam alacam seni
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Mektebin bacaları vay lele lele lele vay lele vay
Ders verir hocaları vay lele lele lele vay lele vay
Kim yarimi överse vay lele lele lele vay lele vay
Odur birincileri vay lele lele lele vay lele vay
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Ay doğar bedir Allah vay lele lele lele vay lele vay
Bu sevda nedir Allah vay lele lele lele vay lele vay
Ya benim muradım ver vay lele lele lele vay lele vay
Ya beni öldür Allah vay lele lele lele vay lele vay
**
Mektebin önü dere vay lele lele lele vay lele vay
Gidiyorum askere vay lele lele lele vay lele vay
Ben askere gidende vay lele lele lele vay lele vay
Bakma sakın ellere vay lele lele lele vay lele vay
**
Mektebin önü bayır vay lele lele lele vay lele vay
Gülü dikenden ayır vay lele lele lele vay lele vay
Yar Allah'ın seversen vay lele lele lele vay lele vay
Beni ellerden ayır vay lele lele lele vay lele vay
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Tutam yar elinden tutam
Çıkam dağlara dağlara (eyvah)
Olam bir yareli bülbül
İnem bağlara bağlara (eyvah)
(Ağam hey şahım hey eyvah ey)
**
Emrah der ki bu günümdür
Arşa çıkan tütünümdür (eyvah)
Yare gidecek günümdür
Düşem yollara yollara (eyvah)
(Ağam hey şahım hey eyvah ey)
-
Uyandım sabah ile
Göz yaşım sile sile
Ecel kapımı çaldı
Ağlıyorum nafile
**
Deryada feryada
Gam çekmişem dünyada
**
Elimde yeşil fincan
İçim kan ağlar hicran
Yar gurbet ellerinde
Dayanır mı buna can
**
Deryada feryada
Gam çekmişem dünyada
**
Elimde yeşil güğüm
Yare yetmiyor gücüm
Yar gurbet ellerinde
Ağlıyorum öksüzüm
**
Deryada feryada
Gam çekmişem dünyada
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Siyah perçemini yar yar dökmüş yüzüne
Salınarak gelen humaya bakın
Kimden söz işitmiş yar yar düşmüş hüzüne
Keder yakışmayan simaya bakın
Yar yar yar yar eğlenemem
**
Yaktın yandırdın beni
Zalim aldattın beni
Ne dedim de darıldın
Bir pula sattın beni
**
Ak göğsün üstüne yar yar bir bağ dikilmiş
Türlü türlü çiçeklerden ekilmiş
Dün uğradım bir hücraya çekilmiş
Bulut mu kaplamış şu aya bakın
Yar yar yar yar eğlenemem
**
Yaktın yandırdın beni
Zalim aldattın beni
Ne dedim de darıldın
Bir pula sattın beni