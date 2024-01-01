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Ankara'da yedim taze meyvayı
Boşa çiğnemişim yalan dünyayı
Keskin'den de yırttırmayın künyayı
Söyleyin anneme anneme ağlasın
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Babamın oğlu var beni n'eylesin
Trene bindim de tren salladı
Zalım doktor ciğerimi elledi
Ey'olursun diye geri yolladı
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Söyleyin anneme annem ağlasın
Babamın oğlu var beni n'eylesin
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Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar,
Aşrı Aşrı Memlekete Kız Vermesinler
Annesinin Bir Tanesini Hor Görmesinler,
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Uçan Da Kuşlara Malûm Olsun, Ben Annemi Özledim.
Hem Annemi Hem Babamı, Ben Köyümü Özledim.
**
Babamın Bir Atı Olsa Binse De Gelse,
Annemin Yelkeni Olsa Açsa Da Gelse,
Kardeşlerim Yolları Bilse De Gelse.
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Uçan Da Kuşlara Malûm Olsun, Ben Annemi Özledim.
Hem Annemi Hem Babamı, Ben Köyümü Özledim
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Ahu gözlüm ben bu elden gidersem
Zülfü perişanın kal melül melül
Kerem et aklından çıkarma beni
Ağla gözyaşını sil melül melül
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Elvan çiçekleri takma başına
Kudret kalemini çekme kaşına
Beni ağlatırsan doyma yaşına
Ağla gözyaşını sil melül melül
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Bir yiğit gurbete gitse
Gör başına neler gelir
Garip sılayı andıkça
Yaş gözüne dolar gelir
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Evlerinin önü söğüt
Atalardan almış öğüt
Yarinden ayrılan yiğit
Sılasına döner gelir
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Bağrıma basarım taşlar
Akıttım gözümden yaşlar
Yavrusun yitiren kuşlar
Yuvasına döner gelir
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Eledim eledim höllük eledim
Aynalı beşikte canan bebek beledim
Büyüttüm besledim asker eyledim
Gitti de gelmedi canan buna ne çare
Bir güzel simâdır aklımı alan
Aşkın sevdasını canan serime salan
Bizi kınamasın ehl-i dil olan
Yandı ciğerim canan buna ne çare
Gitti de gelmedi canan buna ne çare
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Hac'al obasını engin mi sandın
Ayağında potini var zengin mi sandın
Her olur olmazı (canım) dengin mi sandın
Ay da doğdu göremedim yar seni
Merdivenden tıkır mıkır inişin
Çığırdaşır altın ile gümüşün
İpti söz verişin (canım) sonra dönüşün
Ay da doğdu göremedim yar seni
Suya gider bir incecik yolu var
Altın kemer takmış ince beli var
Söylerim söylemez (canım) tatlı dili var
Ay da doğdu göremedim yar seni
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Ham meyvayı kopardılar dalından
Beni ayırdılar nazlı yarimden
Eğer yarim tutmaz ise salımdan
Onun için açık gider gözlerim
Benim yarim yaylalarda oturur
Ak elini soğuk suya batırır
Demedim mi nazlı yarim ben sana
Çok muhabbet tez ayrılık getirir
Uzun olur gemilerin direği
Yanık olur anaların yüreği
Ne sen gelin oldun ne ben güveyi
Onun için açık gider gözlerim
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Hastane önünde incir ağacı... annem ağacı.
Doktor bulamadı buna ilâcı... annem ilâcı.
Baş tabip geliyor zehirden acı...annem vay acı.
Garip kaldım yüreğime dert oldu...
Annem dert oldu.
Ellerin vatanı bana yurt oldu...
Annem yurt oldu.
Mezarımı kazın bayıra düze... annem vay düze.
Yönünü çevirin sıladan yüze.. annem vay yüze.
Benden selâm söylen sevdiğinize...sevdiğinize.
Başına koysun kareler bağlasın...
Annem bağlasın.
gurbet elde kaldım diye ağlasın...
Annem ağlasın.
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Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa
Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa
Vermem seni ellere Ordu üstüme kalksa
Sürmelim amman
**
Vermem seni ellere Ordu üstüme kalksa
Sürmelim amman
**
Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim
Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim
Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim
Sürmelim amman
**
Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim
Sürmelim amman
**
Ordu'nun dereleri kara yosun bağlıyor
Ordu'nun dereleri kara yosun bağlıyor
Kalk gidelim sevdiğim, anan evde ağlıyor
Sürmelim amman
**
Kalk gidelim sevdiğim, anan evde ağlıyor
Sürmelim amman
**
Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim
Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim
Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim
Sürmelim amman
**
Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim
Sürmelim amman
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Seyyah olup şu alemi gezerim
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Kendi efkarımla (yar yar) okur yazarım
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
**
Bilmem Amelimden Bilmem Özümden
Ah ettikçe kan yaş gelir gözümden
İki elim kalkmaz (yar yar) oldu dizimden
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
**
Kul Himmet üstadım ummana daldım
Gelenden geçenden haberin aldım
Mecnun olup şallar (yar yar) geyip dolandım
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
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Of offf
Bakmaya doymadım o gül yüzüne
Sevdalandım bir çift tatlı sözüne
Başım koyup uzansaydım dizine
Ben ölsem de gönlüm sendedir güzel yekte
**
Yekte yavrum yekte
Pastırmalar denkte
Kızlar oynamakta
Ne olursa olsun
Delikanlılıkta
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Of offf
Suya gider su testisi doldurur
Göze gelir gül benzini soldurur
İflah olmaz bu dert beni öldürür
Ben ölsem de gönlüm sendedir güzel yekte
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Of offf
Karşıdan gösterdin o beyaz teni
Deli ettin sevdiceğim sen beni
Emin ol dünyada değişmem seni
Şu yalan dünyanın malına güzel yekte.
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Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere
Sen Düşürdün Beni Dilden Dillere
Başım Alıp Gidem Gurbet Ellere
Ne Sen Beni Unut Ne De Ben Seni
**
Sevdiğim Cemalim Güneşim Mahım
Seni Seven Aşık Çeker Ezvahın
Getir El Basayım Kelamullahın
Ne Sen Beni Unut Ne De Ben Seni