Bir Yiğit Gurbete Gitse Bir yiğit gurbete gitse Gör başına neler gelir Garip sılayı andıkça Yaş gözüne dolar gelir ** Evlerinin önü söğüt Atalardan almış öğüt Yarinden ayrılan yiğit Sılasına döner gelir ** Bağrıma basarım taşlar Akıttım gözümden yaşlar Yavrusun yitiren kuşlar Yuvasına döner gelir

Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar, Aşrı Aşrı Memlekete Kız Vermesinler Annesinin Bir Tanesini Hor Görmesinler, ** Uçan Da Kuşlara Malûm Olsun, Ben Annemi Özledim. Hem Annemi Hem Babamı, Ben Köyümü Özledim. ** Babamın Bir Atı Olsa Binse De Gelse, Annemin Yelkeni Olsa Açsa Da Gelse, Kardeşlerim Yolları Bilse De Gelse. ** Uçan Da Kuşlara Malûm Olsun, Ben Annemi Özledim. Hem Annemi Hem Babamı, Ben Köyümü Özledim

Ahu Gözlüm Ahu gözlüm ben bu elden gidersem Zülfü perişanın kal melül melül Kerem et aklından çıkarma beni Ağla gözyaşını sil melül melül ** Elvan çiçekleri takma başına Kudret kalemini çekme kaşına Beni ağlatırsan doyma yaşına Ağla gözyaşını sil melül melül

Ankarada Yedim Taze Meyvayı Ankara'da yedim taze meyvayı Boşa çiğnemişim yalan dünyayı Keskin'den de yırttırmayın künyayı Söyleyin anneme anneme ağlasın ** Babamın oğlu var beni n'eylesin Trene bindim de tren salladı Zalım doktor ciğerimi elledi Ey'olursun diye geri yolladı ** Söyleyin anneme annem ağlasın Babamın oğlu var beni n'eylesin

Eledim Eledim Eledim eledim höllük eledim Aynalı beşikte canan bebek beledim Büyüttüm besledim asker eyledim Gitti de gelmedi canan buna ne çare Bir güzel simâdır aklımı alan Aşkın sevdasını canan serime salan Bizi kınamasın ehl-i dil olan Yandı ciğerim canan buna ne çare Gitti de gelmedi canan buna ne çare

Hacel Obası Hac'al obasını engin mi sandın Ayağında potini var zengin mi sandın Her olur olmazı (canım) dengin mi sandın Ay da doğdu göremedim yar seni Merdivenden tıkır mıkır inişin Çığırdaşır altın ile gümüşün İpti söz verişin (canım) sonra dönüşün Ay da doğdu göremedim yar seni Suya gider bir incecik yolu var Altın kemer takmış ince beli var Söylerim söylemez (canım) tatlı dili var Ay da doğdu göremedim yar seni

Ham Meyvayı Kopardılar Ham meyvayı kopardılar dalından Beni ayırdılar nazlı yarimden Eğer yarim tutmaz ise salımdan Onun için açık gider gözlerim Benim yarim yaylalarda oturur Ak elini soğuk suya batırır Demedim mi nazlı yarim ben sana Çok muhabbet tez ayrılık getirir Uzun olur gemilerin direği Yanık olur anaların yüreği Ne sen gelin oldun ne ben güveyi Onun için açık gider gözlerim

Hastane Önünde Hastane önünde incir ağacı... annem ağacı. Doktor bulamadı buna ilâcı... annem ilâcı. Baş tabip geliyor zehirden acı...annem vay acı. Garip kaldım yüreğime dert oldu... Annem dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu... Annem yurt oldu. Mezarımı kazın bayıra düze... annem vay düze. Yönünü çevirin sıladan yüze.. annem vay yüze. Benden selâm söylen sevdiğinize...sevdiğinize. Başına koysun kareler bağlasın... Annem bağlasın. gurbet elde kaldım diye ağlasın... Annem ağlasın.

Ordunun Dereleri Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa Vermem seni ellere Ordu üstüme kalksa Sürmelim amman ** Vermem seni ellere Ordu üstüme kalksa Sürmelim amman ** Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim Sürmelim amman ** Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim Sürmelim amman ** Ordu'nun dereleri kara yosun bağlıyor Ordu'nun dereleri kara yosun bağlıyor Kalk gidelim sevdiğim, anan evde ağlıyor Sürmelim amman ** Kalk gidelim sevdiğim, anan evde ağlıyor Sürmelim amman ** Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim Sürmelim amman ** Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim Sürmelim amman

Seyyah Olup Şu Alemi Gezerim Seyyah olup şu alemi gezerim Bir dost bulamadım gün akşam oldu Kendi efkarımla (yar yar) okur yazarım Bir dost bulamadım gün akşam oldu ** Bilmem Amelimden Bilmem Özümden Ah ettikçe kan yaş gelir gözümden İki elim kalkmaz (yar yar) oldu dizimden Bir dost bulamadım gün akşam oldu ** Kul Himmet üstadım ummana daldım Gelenden geçenden haberin aldım Mecnun olup şallar (yar yar) geyip dolandım Bir dost bulamadım gün akşam oldu

Yekte Of offf Bakmaya doymadım o gül yüzüne Sevdalandım bir çift tatlı sözüne Başım koyup uzansaydım dizine Ben ölsem de gönlüm sendedir güzel yekte ** Yekte yavrum yekte Pastırmalar denkte Kızlar oynamakta Ne olursa olsun Delikanlılıkta ** Of offf Suya gider su testisi doldurur Göze gelir gül benzini soldurur İflah olmaz bu dert beni öldürür Ben ölsem de gönlüm sendedir güzel yekte ** Of offf Karşıdan gösterdin o beyaz teni Deli ettin sevdiceğim sen beni Emin ol dünyada değişmem seni Şu yalan dünyanın malına güzel yekte.