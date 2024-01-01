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7/24 Dinle Güzelleme 3

Güzelleme 3 Şarkı Sözleri

Ayşegül Güzelleme 3 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşegül Güzelleme 3 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güzelleme 3 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşegül

Ayşegül

Güzelleme 3

  • Bir Yiğit Gürbete Gitse

  • Gitti Canımın Cananı

  • Hac'al Obası

  • Ankara'da Yedim Taze Meyvayı

  • Son Tesellim Şarap Oldu

  • Yüce Dağ Başında Yağan Kar İdim

  • Yaylanın Soğuk Suyu

  • Acem Kızı

  • Geceler Yarim Oldu

  • Ağlamazdın Anam

  • Ah Neyleyim Gönül

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