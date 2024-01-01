% 100 Şarkı Sözleri
Ayşegül % 100 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşegül % 100 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan % 100 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Tellidir yandım (turnam) anam tellidir tellidir amman
Denizli'nin horozları bellidir
Ötüver de çil horozum bir yol ötüver
Geniş olam gam zamanı değildir
Asmam çardaktan
Suyu bardaktan
Bir yol öpüver de gocman gız
İlimon yanaktan amanın ilimon yanaktan
Asmam yıkıldı
Suyu sıkıldı
Bugün de çil horozu (goca gızı) görmedim
Canım sıkıldı amanın canım sıkıldı
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Yanilmisim, yanilmisim
Ask için aska inanmisim
Ne günahim vardi benim bilmem
Bu kadar suçmuydu seni sevmem
Yarali kalbimi atese verdim
Aradigim ilaci buldum derken
Yanilmisim, yanilmisim
Ask için aska inanmisim
Nerde seven sevdim diyen
Herkes gitmis ben kalmisim
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Yanıyor yüreğim yanıyor
Aldınız beni benden
Kanıyor ciğerim kanıyor
Vurdunuz ta derinden
Sen ne anlarsın sevgiden
Ben vazgeçtim anlasana (2x)
***
Gönül artık yıprandı
Yalanlara hep kandı
En sonunda uslandı (2x)
***
Gönül ooof gönül
Gönül artık uslandı
-
Yaniyor yüregim yaniyor
Aldiniz beni benden
Kaniyor cigerim kaniyor
Vurdunuz ta derinden
Sen ne anlarsin sevgiden
Ben vazgeçtim anlasana (2x)
***
Gönül artik yiprandi
Yalanlara hep kandi
En sonunda uslandi (2x)
Gönül ooof gönül
Gönül artik uslandi
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Neden öyle bakıyorsun?
Yalnızlık çekilir gibi mi?
İki kere iki dört ederse
Sen ve ben işte bu gece
Bütün gözler üstümde
Gel, yanalım mı bu gece?
Biranın üstüne bir tekila
O da yetmezse bi' shot daha
Oh it just feels so right baby
Hey DJ, play me my song
On and on and all night long
Hey DJ. play me my song
On and on and all night long
Bütün gece durma içelim
Gel de senle eve gidelim
Kapa perdeleri, gir içeri
Çok mu ballısın canım sen?
Bütün gece durma içelim
Yetmezse sonucu belli
Kara kutumuza kaydedelim
Çok mu nazlısın canım sen?
Korkma gel hadi yanıma
Gel, gel, gel, gel, gel
Gel yanıma, sakın korkma
Komşular duymasın
Gel yanıma, sakın korkma
Komşular duymasın
Komşular duymasın
Yaramaz şey
Kapa çeneni, gir içeri
Neden öyle durup bakıyorsun ki?
Az laf çok
Hey DJ, play me my song
On and on and all night long
Hey DJ, play me my song
On and on and all night long
All night long
All night long
All night long
All night long
Hey DJ, play me my song
On and on and all night long
Hey DJ, play me my song
On and on and all night long
All night long
All night long
All night long
All night long
-
Kendini sorgulama benim için
Zamana paylatır bütün dertleri
Gün gelir zamanda seni alır içine
Sabır lazım biraz sabır (2x)
**
Dur dedim dur
Dur bende
Yarım kalan aşk devrilmez
***
Ağlatan
Güldüren bendim
Sensizlik
Ölüm derdim
Yangına
Körükle giden sendin (2x)
-
Gel bana, sor bana sevgi bu mu diye
Girsene kalbime düşmüşken elime
Boş veren, boş gezen olsan da bana ne
Ben sevemem kimseyi senin yerine
Baksana talihe mal verir kimine
Seni vermiş benim gibi birine
Baksana talihe mal verir kimine
Seni vermiş benim gibi birine
Yandı yandı içim yandı
İçti aşkı kanmadı
Yandı yandı içim yandı
İçti aşkı kanmadı
Kalbimin istediğini almak nasip olmadı
Kalbimin istediğini almak nasip olmadı
Aşk dağıtır gibisin hani bana
Gel bu gece sakın kalmasın yarına
Sar beni, sarmala, verme başkasına
Kördüğüm ol benimle sakın açma
Baksana halime gülme deli diye
Akıl ermez bu gönül işine
Baksana halime gülme deli diye
Akıl ermez bu gönül işine
Yandı yandı, içim yandı
İçti aşkı kanmadı
Yandı yandı içim yandı
İçti aşkı kanmadı
Kalbimin istediğini almak nasip olmadı
Kalbimin istediğini almak nasip olmadı
Baksana halime gülme deli diye
Akıl ermez bu gönül işine
Baksana halime gülme deli diye
Akıl ermez bu gönül işine
Yandı yandı, içim yandı
İçti aşkı kanmadı
Yandı yandı içim yandı
İçti aşkı kanmadı
Kalbimin istediğini almak nasip olmadı
Kalbimin istediğini almak nasip olmadı
-
Kalbim bir bir saydı nedenleri
Duydu da dinlemedi hiç kal diyenleri
Belki zordur unutmak gidenleri
Ben tutmam bozarım bir bir yeminleri
***
Sana da yenilmem yorma kendini
Sana da değişmem kalbimi
Sana da yenilmem aşk yüzünden
Bilirim kendimi
***
Yine yürek aşkın kavgasında
Yine tam hasretin ortasında
Belki de vurulmaz bu baharda
Büyütür kendini (2x)
***
Bunlar bir bir soldurdu gülleri
Herkes biraz ödemedi mi bu bedelleri
Sana da yenilmem yorma kendini
Sana da değişmem kalbimi
Sana da yenilmem aşk yüzünden
Bilirim kendimi
***
Yine yürek aşkın kavgasında
Yine tam hasretin ortasında
Belki de vurulmaz bu baharda
Büyütür kendini (3x)
***
Yine yürek aşkın ortasında
Ama yine kendi kavgasında
Vurulup ölse de bu baharda
Büyütür kendini
-
Savruldum yaprak gibi bütün gezegene
Çok kayboldum ama dedim kendime: "Yine dene!"
Savruldum yaprak gibi bütün gezegene
Çok kayboldum ama dedim kendime: "Yine dene!"
(Yeah)
***
Yan cebimde rızla, şehirlerim var hızla
Nehirlerinden geçmek için hep ayaklarımsa ıslak
N'apca'n ol'ca'n ıslah, sana saçma gel'cek usta
Bu kalabalıkta hasta ruhlu karanlıklar varsa
Ellerimden tutsalar da götürseler beni
Bi' şehrin ortasında yaksalar ve rahatlasam ben dе
Doydular ben gördüm
Lütfedip de soframızdan kalksalar bi' kеşke
Ne zaman duvara baksam
Görürüm hep yabancılar
Ne zaman gözüne baksam
Burada rap yalancılar
Ne zaman önüme baksam
Yoluma çıkar o sancılar
Bi' kere sözüme kansan
Yakalar acımaz avcılar
Hep mi geçer zaman, hep mi savaştayız?
Hep de gerçek olana karşı hep bi' salaktayız
Ölüm yaşam arasında ince çizgi araftayız
Aynı ruhta farklı taraftayız, gel
***
Savruldum yaprak gibi bütün gezegene
Çok kayboldum ama dedim kendime: "Yine dene!"
Savruldum yaprak gibi bütün gezegene
Çok kayboldum ama dedim kendime: "Yine dene!"
***
Dedim biraz gayret hep diret ve sabret
Bu mutluluk sirayet etmez kuşkularını kaybet
Bu mazeretini kabul ederken gözlerini de seyret
Ben mesafeleri göze alırken etmedim şikayet
Gayret
Hayret
Bu dünyanın çivisi çıkmış
Benim içimden geçmişler vay be, vay be!
***
Savruldum yaprak gibi bütün gezegene
Çok kayboldum ama dedim kendime: "Yine dene!"
Savruldum yaprak gibi bütün gezegene
Çok kayboldum ama dedim kendime: "Yine dene!"
-
Degismez sorumuz
Nedir ki sonumuz
Toprak degil mi erkeni geçi
Aldirma sen doldur be meyhaneci
Çok ülkeler gördüm
Çok diyarlar gezdim
Ögrendim alemin sirri nedir
Dünyanin merkezi bu meyhanedir
Koy koy koy koy koy
Koy koy koy koy koy
Doldur bak efkarlandim yine bu gece
Koy koy koy koy koy
Koy koy koy koy koy
Dostlar gitmeden gizlice
Koy koy koy koy koy
Koy koy koy koy koy
Doldur bak efkarlandim yine bu gece
Koy koy koy koy koy
Koy koy koy koy koy
Dostlar gitmeden gizlice
Ölürsün dediler
Dün içirmediler
Sanki sarhos oldum bilmem neden
Çikmam tövbe bir daha meyhaneden
Çok ülkeler gördüm
Çok diyarlar gezdim
Ögrendim alemin sirri nedir
Dünyanin merkezi bu meyhanedir
Koy koy koy koy koy
Koy koy koy koy koy
Doldur bak efkarlandim yine bu gece
Koy koy koy koy koy
Koy koy koy koy koy
Dostlar gitmeden gizlice
Koy koy koy koy koy
Koy koy koy koy koy
Doldur bak efkarlandim yine bu gece
Koy koy koy koy koy
Koy koy koy koy koy
Dostlar gitmeden gizlice
Ooof be meyhaneci
Ne sen benim derdimden anlarsin
Ne de ben senin
Dünyanin sorunlari bize mi kalmis
Bosver geç bunlari
Koy bi kadeh sende koy ya
Ha haaay
Koy
Koy koy koy koy koy
Koy koy koy koy koy
Doldur bak efkarlandim yine bu gece
Koy koy koy koy koy
Koy koy koy koy koy
Dostlar gitmeden gizlice
Koy koy koy koy koy
Koy koy koy koy koy
Doldur bak efkarlandim yine bu gece
Koy koy koy koy koy
Koy koy koy koy koy