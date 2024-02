Of offf Bakmaya doymadım o gül yüzüne Sevdalandım bir çift tatlı sözüne Başım koyup uzansaydım dizine Ben ölsem de gönlüm sendedir güzel yekte ** Yekte yavrum yekte Pastırmalar denkte Kızlar oynamakta Ne olursa olsun Delikanlılıkta ** Of offf Suya gider su testisi doldurur Göze gelir gül benzini soldurur İflah olmaz bu dert beni öldürür Ben ölsem de gönlüm sendedir güzel yekte ** Of offf Karşıdan gösterdin o beyaz teni Deli ettin sevdiceğim sen beni Emin ol dünyada değişmem seni Şu yalan dünyanın malına güzel yekte.

Kiraz çiçek açayı Aykırı dal üstüne (can can can aykiri dal üstüne) Alır seni kaçarum Kollarımın üstüne Çık kaçalım dağlara Dağlar olsun evimiz (şip şip şip dağlar olsun evimiz) Her gamardan bir yaprak Olsun keramitimiz Bayırının dibinde Üzün vurdu üzüme (can can can üzün vurdu üzüme) İnkar etme sevduğum Yüzün vurdu yüzüme