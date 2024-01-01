Emo Emo gelmiş kalmış gurbet ellerde Emo sever olmuş gül yüzü solmuş Oy nidem nidem ne diyip gidem gurbet ellerden Bir gün olsun gülmez şu garip gönlüm Derdime dert katma gel kara gözlüm Oy nidem nidem ne diyip gidem gurbet ellerden..

Kıvırır Turuncu aşklar saklanmış mavi göklere Sahte bir meltem bürünmüş puslu gözlere Tenim müptela olmuş şehvetli sözlere Kalbim kullanılmış atılmış paslı çöplere *** Kıvırır aşk her dakika kıvırır Zorlarsan da kırılır yol alır Kendi kendinle el ele *** Kıvırır aşk her dakika kıvırır Zorlarsan da kırılır yol alır Kendi kendinle el ele *** İlk bakışta aşklar aldanmış farklı jestlere Sahte bir anlam bürünmüş dokunaklı gözlere Tenim müptela olmuş şehvetli ellere Kalbim kullanılmış atılmış paslı çöplere *** Kıvırır aşk her dakika kıvırır Zorlarsan da kırılır yol alır Kendi kendinle el ele *** Kıvırır aşk her dakika kıvırır Zorlarsan da kırılır yol alır Kendi kendinle el ele

Yalnızlık Sen öğrettin bir çok şeyi En kötüsü kenarda kalmak Düşünmemek hiç bir şeyi Sensizken içten içe yanmak *** Canım olsa vermez miydim Sermez miydim yollarına En sevdiğindir bilirim ezip geçmek Hadi kır kalbimi defalarca Hadi vur son şansın çarpıyorken kalbim tek başına *** Yalnızlık dört yanımı sarmış olsa da Sensizlik yollarımı tutmuş olsa da Zamansız bir depreme tutuldu kalbim Tutulsun sensiz ölmek zamanı şimdi *** Ah!Yangın kor ateşler beni yaksa da Sensizlik yollarıma yağmış olsa da Zamansız bir ölüme seyirci kaldın Alkışla sensiz ölmek zamanı şimdi *** Sen öğrettin bir çok şeyi En kötüsü kenarda kalmak Düşünmemek hiç bir şeyi Sensizken içten içe yanmak *** Canım olsa vermez miydim Sermez miydim yollarına En sevdiğindir bilirim ezip geçmek Hadi kır kalbimi defalarca Hadi vur son şansın çarpıyorken kalbim tek başına *** Yalnızlık dört yanımı sarmış olsa da Sensizlik yollarımı tutmuş olsa da Zamansız bir depreme tutuldu kalbim Tutulsun sensiz ölmek zamanı şimdi *** Ah! Yangın kor ateşler beni yaksa da Sensizlik yollarımı tutmuş olsa da Zamansız bir ölüme seyirci kaldın Alkışla sensiz ölmek zamanı şimdi *** Bir şeyler ilk aşkımı hatırlatsa da Son aşkım sendin asla anlamasan da Zamansız bir ölüme sebep sen oldun Kabullen yok olmamı bir tebessümle *** Ah! Ah yangın of Zamansız bir ölüme seyirci kaldın Alkışla sensiz ölmek zamanı şimdi

Sar Beni Güneş beni artık hiç ısıtmıyor Üşütmüyor kışlar beni eskisi gibi Ben de öldüm senle, sadece kalbim çarpıyor Şarkılarım sensiz kalmış, söylenmiyor Güneş beni artık hiç ısıtmıyor Üşütmüyor kışlar beni eskisi gibi Ben de öldüm senle, sadece kalbim çarpıyor Şarkılarım sensiz kalmış, söylenmiyor Üşüyorum, sar beni ellerinle Yak, yangın ol düş kalbime Ya da sus, hiçbir şey söyleme N'olur kal benimle Yatağıma gel yine, kokun kalsın Hiç bitmesin sıcaklığın Kurtar beni, sensizliğin Koynundayım Güneş beni artık hiç ısıtmıyor Üşütmüyor kışlar beni eskisi gibi Ben de öldüm senle, sadece kalbim çarpıyor Şarkılarım sensiz kalmış, söylenmiyor Üşüyorum, sar beni ellerinle Yak, yangın ol düş kalbime Ya da sus, hiçbir şey söyleme N'olur kal benimle Yatağıma gel yine, kokun kalsın Hiç bitmesin sıcaklığın Kurtar beni, sensizliğin Koynundayım Of üşüyorum, sar beni ellerinle Yak, yangın ol düş kalbime Ya da sus, hiçbir şey söyleme N'olur kal benimle Yatağıma gel yine, kokun kalsın Hiç bitmesin sıcaklığın Kurtar beni, sensizliğin Koynundayım Koynundayım

Nöbetçi Aşık Günlerce aç susuz yaşanır mı sence böyle İnsan bir cümlede anlatır mı aşkı söyle Boş sözler söylenir aşığım der sonra kandırır bir şekerle Terkeder, çeker gider... Hadi güzelim kalk gidelim bize olanlar olsun artık Bugün uymaz belki yarın diye nöbetçi aşık kaldık Yeter artık bunca naz uzatmadan gel sevgilim Ver de kurtul saf kalbini diye diye kuruduk kaldık Hadi güzelim kalk gidelim bize olanlar olsun artık Bugün uymaz belki yarın diye nöbetçi aşık kaldık Yeter artık bunca naz uzatmadan gel sevgilim Ver de kurtul saf kalbini diye diye kuruduk kaldık Diye diye diye diye diye diye kuruduk kaldık Diye diye diye diye nöbetçi aşık kaldık Diye diye diye diye diye diye kuruduk kaldık Diye diye diye diye nöbetçi aşık kaldık Günlerce aç susuz yaşanır mı sence böyle İnsan bir cümlede anlatır mı aşkı söyle Boş sözler söylenir aşığım der sonra kandırır bir şekerle Terkeder, çeker gider... Hadi güzelim kalk gidelim bize olanlar olsun artık Bugün uymaz belki yarın diye nöbetçi aşık kaldık Yeter artık bunca naz uzatmadan gel sevgilim Ver de kurtul saf kalbini diye diye kuruduk kaldık Hadi güzelim kalk gidelim bize olanlar olsun artık Bugün uymaz belki yarın diye nöbetçi aşık kaldık Yeter artık bunca naz uzatmadan gel sevgilim Ver de kurtul saf kalbini diye diye kuruduk kaldık Diye diye diye diye diye diye kuruduk kaldık Diye diye diye diye nöbetçi aşık kaldık Diye diye diye diye diye diye kuruduk kaldık Diye diye diye diye nöbetçi aşık kaldık Hadi güzelim kalk gidelim bize olanlar olsun artık Bugün uymaz belki yarın diye nöbetçi aşık kaldık Yeter artık bunca naz uzatmadan gel sevgilim Ver de kurtul saf kalbini diye diye kuruduk kaldık Hadi güzelim kalk gidelim bize olanlar olsun artık Bugün uymaz belki yarın diye nöbetçi aşık kaldık Yeter artık bunca naz uzatmadan gel sevgilim Ver de kurtul saf kalbini diye diye kuruduk kaldık Diye diye diye diye diye diye kuruduk kaldık Diye diye diye diye nöbetçi aşık kaldık Diye diye diye diye diye diye kuruduk kaldık Diye diye diye diye nöbetçi aşık kaldık

Kumru Korkmadım sevgilim, seni kendimden çok severken Kızmadım sevgilim, beni son bir kez diye öperken Yüreğim bir kuş gibidir uçuşur, dudağın dudağımı öperken İçimi sarar bi' acı ve hüzün, gün olur her sevgi göç eder, çok uzağa Bana geri dönsen değişir, yüreğime kumrular yerleşir Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir Bana geri dönsen değişir, yüreğime kumrular yerleşir Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir Korkmadım sevgilim, seni kendimden çok severken Kızmadım sevgilim, beni son bir kez diye öperken Yüreğim bir kuş gibidir uçuşur, dudağın dudağımı öperken İçimi sarar bi' acı ve hüzün, gün olur her sevgi göç eder, çok uzağa Bana geri dönsen değişir, yüreğime kumrular yerleşir Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir Bana geri dönsen değişir, yüreğime kumrular yerleşir Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir

Kıpır Kıpır Ateşli bakışların karanlıkta parladı Kırmızı dudakların tenimde dolaşmalı Üstündeki elbise zihnimde şeffaflaştı Yüreğim telaşlandı Karşı koymak imkansız,arzular bni sardı *** Hadi bir solukta günah kapında *** Gel kıpır kıpır İçim fıkır fıkır Tenimde dolaşsın ayyy Ay geceye küsmeden( gel kurallarını hiç düşünmeden) Yarını düşünmedenX2 *** Ay gecede sönmeden Yarına üzülmedenX3

En Derin Acılar Uyumak bana zor geliyor Yanımda yokken Yastığım kokunu arıyor ama yok Sen onla yatarken Aylarca, yıllarca sürdü bu Alıştım ölmeye Aklımdaki düşman artık Mahkûmdu gitmeye Ağlar oldum ben çocuklar gibi Akan gözyaşım kan oldu şimdi Bana "Gel" diyen rüzgârın sesi İstiyor beni gittiğinden beri Günahkâr olsam da cenneti bulsam da Unutmak isterken hatırlatıyor En derin acılar ya da masum anılar Her şey bana seni hatırlatıyor Günahkâr olsam da cenneti bulsam da Unutmak isterken hatırlatıyor En derin acılar ya da masum anılar Her şey bana seni hatırlatıyor Uyumak bana zor geliyor Yanımda yokken Yastığım kokunu arıyor ama yok Sen onla yatarken Aylarca, yıllarca sürdü bu Alıştım ölmeye Aklımdaki düşman artık Mahkûmdu gitmeye Ağlar oldum ben çocuklar gibi Akan gözyaşım kan oldu şimdi Bana "Gel" diyen rüzgârın sesi İstiyor beni gittiğinden beri Günahkâr olsam da cenneti bulsam da Unutmak isterken hatırlatıyor En derin acılar ya da masum anılar Her şey bana seni hatırlatıyor Günahkâr olsam da cenneti bulsam da Unutmak isterken hatırlatıyor En derin acılar ya da masum anılar Her şey bana seni hatırlatıyor

Darağacı Gözlerim bak kör oldu Görmüyorum artık ne seni ne sevgini Sadece yıkıldım kaldım, olsun, Allah'ın bir emri Yapacak bir şey kalmadı Koşturduk biz senelerce Bir düşün pençesinde uyanmak istemedik Belki de unuttun artık, olsun, Allah'ın bir emri Söylenecek bir söz kalmadı Yüreğinde kimler oldu? Kimler okşadı tenini, güzel ellerini? Yalvarırım sus söyleme Direnmeye gücüm kalmadı Söyleme, sus söyleme Darağacının dibinde, bir ip senin ellerinde Gideceksen çek bir an önce Sensiz günü ben neyleyim, ölümüm elinden olsun Ne olursun git bir an önce Darağacının dibinde, bir ip senin ellerinde Gideceksen çek bir an önce Sensiz günü ben neyleyim, ölümüm elinden olsun Ne olursun git bir an önce Gözlerim bak kör oldu Görmüyorum artık ne seni ne sevgini Sadece yıkıldım kaldım, olsun, Allah'ın bir emri Yapacak bir şey kalmadı Yüreğinde kimler oldu? Kimler okşadı tenini, güzel ellerini? Yalvarırım sus söyleme Direnmeye gücüm kalmadı Söyleme, sus söyleme Darağacının dibinde, bir ip senin ellerinde Gideceksen çek bir an önce Sensiz günü ben neyleyim, ölümüm elinden olsun Ne olursun git bir an önce Darağacının dibinde, bir ip senin ellerinde Gideceksen çek bir an önce Sensiz günü ben neyleyim, ölümüm elinden olsun Ne olursun git bir an önce Sensiz günü ben neyleyim, ölümüm elinden olsun Ne olursun git bir an önce

Bir Yaşıma Daha Girdim Görecek ne günler vardı Yaşanmadan bitti Beni yalnız koydu zalim Sabırsızca pes etti Nasıl oldu bu adalet? Sevenler hüküm giydi Beni vurdu tam isabet Ardından çekip gitti Masallarda kalmış O eski mutlu sonlar Ne prensler kalmış yürekli Ne masum genç kızlar Bi' yaşıma daha girdim "Beni bırakmaz", derdim Gideceğini bilsem sever miydim? Yalanlara aldandın Kendini bir şey sandın Bi' yaşıma daha girdim Bi' yaşıma daha girdim İnadıma yenildim Bi' yaşıma daha girdim (girdim) Görecek ne günler vardı Yaşanmadan bitti Beni yalnız koydu zalim Sabırsızca pes etti Nasıl oldu bu adalet? Sevenler hüküm giydi Beni vurdu tam isabet Ardından çekip gitti Masallarda kalmış O eski mutlu sonlar Ne prensler kalmış yürekli Ne masum genç kızlar Bi' yaşıma daha girdim "Beni bırakmaz", derdim Gideceğini bilsem sever miydim? Yalanlara aldandın Kendini bir şey sandın Bi' yaşıma daha girdim Bi' yaşıma daha girdim İnadıma yenildim Bi' yaşıma daha girdim Bi' yaşıma daha girdim "Beni bırakmaz", derdim Gideceğini bilsem sever miydim? Yalanlara aldandın Kendini bir şey sandın Bi' yaşıma daha girdim Bi' yaşıma daha girdim İnadıma yenildim Bi' yaşıma daha girdim (girdim)