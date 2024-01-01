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Güz Şarkı Sözleri

Ayşegül Güz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşegül Güz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşegül

Ayşegül

Güz

  • Ey Benim Sevdiceğim

  • Yekte

  • Keklik

  • Hem Okudun Hem De Yazdım

  • Kara Tren

  • Nenni

  • Kerez Çiçek Açayi-Enstrümental

  • Kerez Çiçek Açayi

  • Gelin Ayşe

  • Seherde Bir Bağa Girdim

  • Sürüler İçinde Sürmeli Koyun

  • Cemile

  • Dolana

  • Oy Bahçenize

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