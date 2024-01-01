Gelin Ayşe Şarkı Sözleri
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Koyun gelir yata yata,
Çamurlara bata bata
Gelin Ayşe'm suya gitmiş,
Yosunları tuta tuta
Aman Ayşe'm yaman Ayşe'm
Dağlar başı duman Ayşe'm
Koyun gelir kuzuyunan
Ayağının tozuyunan,
Gelin Ayşe'm suya gitmiş
Yanı körpe kuzuyunan
Aman Ayşe'm yaman Ayşe'm
Dağlar başı duman Ayşe'm