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Ayşegül Gelin Ayşe Gelin Ayşe Koyun gelir yata yata, Çamurlara bata bata Gelin Ayşe'm suya gitmiş, Yosunları tuta tuta Aman Ayşe'm yaman Ayşe'm Dağlar başı duman Ayşe'm Koyun gelir kuzuyunan Ayağının tozuyunan, Gelin Ayşe'm suya gitmiş Yanı körpe kuzuyunan Aman Ayşe'm yaman Ayşe'm Dağlar başı duman Ayşe'm Tüm Şarkıları