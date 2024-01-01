-
Gitti canımın cananı
(Ay le canım vay le canım oy canım)
Beni bıraktı yaralı
(Ay le canım vay le canım oy canım)
Ben bu dertten ölür isem
(Ay le canım vay le canım oy canım)
Kızlar kazsın mezarımı
(Ay le canım vay le canım oy canım)
Doktor gelse tabip gelse
(Ay le canım vay le canım oy canım)
Çare bulunmaz derdime
(Ay le canım vay le canım oy canım)
-
Bir hayaldin öncesinde
Adın konmuş aşk dilinde
Ben senin sadece imkansızındım
***
Kelimeler tükendi de
Sen bitmedin bak içimde
Bunu senden beklemezdim (biri var)
***
Hangi yalan? hangi sebep?
Cevabın yok bitti demek
Belki de ben senin korkularındım
***
Zorundayım zorundasın
Hangi yolun sonundasın?
Belki de sakladığın bir şey var
***
Biri varsa aramızda, çığlıklarım yalnızlığa
Bu ayrılık akşamında, gözyaşıma boğuldu dünya
Sorma bana sensizliği, sorma bana gücün yoksa
Gelen aynı giden aynı, bırak beni yalnızlığıma
***
Hangi yalan? hangi sebep?
Cevabın yok bitti demek
Belki de ben senin korkularındım
***
Zorundayım zorundasın
Hangi yolun sonundasın?
Belki de sakladığın bir şey var
***
Bir hayaldin öncesinde
Adın konmuş aşk dilinde
Ben senin sadece imkansızındım
***
Kelimeler tükendi de
Sen bitmedin bak içimde
Bunu senden beklemezdim (biri var)
***
Hangi yalan? hangi sebep?
Cevabın yok bitti demek
Belki de ben senin korkularındım
***
Ah, zorundayım zorundasın
Hangi yolun sonundasın?
Belki de sakladığın bir şey var
***
Biri varsa aramızda, çığlıklarım yalnızlığa
Bu ayrılık akşamında, gözyaşıma boğuldu dünya
Sorma bana sensizliği, sorma bana gücün yoksa
Gelen aynı giden aynı, bırak beni yalnızlığıma
***
Hangi yalan? hangi sebep?
Cevabın yok bitti demek
Belki de ben senin korkularındım
***
Zorundayım zorundasın
Hangi yolun sonundasın?
Belki de sakladığın bir şey var
-
bi baktım yanakları al al bu güneş lekesi
yok yok ruj lekesi
sanki canım aşk perisi
kötü niyetli ark niyetli fesat olsam ne olur ahh olsam ne olur hani derler ya çooook
çatlat hadi çatlat beni yak yakabilirsen umursamam ki, yadırgamam ki
çatlat hadi çatlat beni yak yakabilirsen kıpırdamam ki kolay mı sanki
**
baktım öldü bitti benim için yoktur sakası zır zır ağlaması sanki bilerek oynaması
cin fikirli ark niyetli sana sövsem ne olur ahh ölsem ne olur hani derler ya çoookkk
çatlat hadi çatlat beni yak yakabilirsen umursamam ki, yadırgamam ki
çatlat hadi çatlat beni yak yakabilirsen kıpırdamam ki kolay mı sanki
**
sen anca buna laf yetiştir imaj bozuk biraz değiştir
her kadını canım annen mi sandın
okuyup kafanı biraz geliştir
kişisel dünyama özel hayat bana uymaz yoksa maneviyat
araba? para? yola gelir mi sandın
bu numara artık bayat
-
Ne tahammülüm kaldı sana
Ne yüzünü görmeye mecalim
Her şey olup bitti ama
Terk edecek cesaretin yok ki senin
Ne tahammülüm kaldı sana
Ne yüzünü görmeye mecalim
Her şey olup bitti ama
Terk edecek cesaretin yok ki senin
**
Şimdi ne yapsan bana nafile, nafile
Ters düz oldu sanki dünyam duracağım sözümde
İnan yoksun gözümde şimdi ne yapsan bana
Nafile, nafile ters düz oldu sanki dünyam
Duracağım sözümde i̇nan yoksun gözümde
**
Ne tahammülüm kaldı sana
Ne yüzünü görmeye mecalim
Her şey olup bitti ama
Terk edecek cesaretin yok ki senin
**
Şimdi ne yapsan bana nafile, nafile
Ters düz oldu sanki dünyam duracağım sözümde
İnan yoksun gözümde
**
Her insan sonunda bıkarmış aşktan
Ne yaparsan yap olmuyor baştan
Hata bir kere yapılır bin kere değil
Aşk onurlu yaşanır oyuncak değil
Anlıyor musun, duymak istiyor musun?
Bitti bu aşk sevgili görmüyor musun?
Sevdanla dolu taş oldu yürek
Dönmem artık dönemem elbet
**
Şimdi ne yapsan bana nafile, nafile
Ters düz oldu sanki dünyam duracağım sözümde
İnan yoksun gözümde şimdi ne yapsan bana
Nafile, nafile ters düz oldu sanki dünyam
Duracağım sözümde i̇nan yoksun gözümde
Şimdi ne yapsan bana nafile, nafile
Ters düz oldu sanki dünyam duracağım sözümde
İnan yoksun gözümde şimdi ne yapsan bana
Nafile, nafile ters düz oldu sanki dünyam
Duracağım sözümde i̇nan yoksun gözümde
-
Anladım aşk bir hoyrat eğlence
Kurbanını seçer zamanı gelince
Nefesler tutulur gözlere kan oturur
Avunmaya çalışırız kendi yöntemimizce
Anladım aşk bir hoyrat eğlence
Kurbanını seçer zamanı gelince
Nefesler tutulur gözlere kan oturur
Avunmaya çalışırız kendi yöntemimizce
Bir baktım içim yandı gözlerine
Bazen aşk fazladır şu sözlerime
Kavuşmaz yürekler kavuşmaz bazen
Anladım o ayrı telden ben ayrı teldеn
**
Herkes, herkеs aşk ister sevilmek ister
Fırsat bu fırsat bil yoksa gönlüm geçer
Kıymet bilmeyen bir gün kıymetsiz kalır
Yoksa farkın çek git diğerlerinden
Herkes, herkes aşk ister sevilmek ister
Fırsat bu fırsat bil yoksa gönlüm geçer
Kıymet bilmeyen bir gün kıymetsiz kalır
Yoksa farkın çek git diğerlerinden
**
Anladım aşk bir hoyrat eğlence
Kurbanını seçer zamanı gelince
Nefesler tutulur gözlere kan oturur
Avunmaya çalışırız kendi yöntemimizce
Anladım aşk bir hoyrat eğlence
Kurbanını seçer zamanı gelince
Nefesler tutulur gözlere kan oturur
Avunmaya çalışırız kendi yöntemimizce
Bir baktım içim yandı gözlerine
Bazen aşk fazladır şu sözlerime
Kavuşmaz yürekler kavuşmaz bazen
Anladım o ayrı telden ben ayrı telden
**
Herkes, herkes aşk ister sevilmek ister
Fırsat bu fırsat bil yoksa gönlüm geçer
Kıymet bilmeyen bir gün kıymetsiz kalır
Yoksa farkın çek git diğerlerinden
Herkes, herkes aşk ister sevilmek ister
Fırsat bu fırsat bil yoksa gönlüm geçer
Kıymet bilmeyen bir gün kıymetsiz kalır
Yoksa farkın çek git diğerlerinden
-
Hem kocan olsun hem paran olsun
Evin barkın çoluk çocuk yan yatalım mı?
Kaçamak aşklar birebir başlar
Eh adam olan sakınır başını parlatalım mı?
Samimiyetsiz, kafalar renksiz
Eşim dostum hayran diye biz oynatalım mı?
**
Çekin, çekin, çekin onları
Çekin, çekin, çekin önümden
Çekin, çekin, çekin bıkmadan
Oynamış çivisi yerinden
Çekin, çekin, çekin onları
Çekin, çekin, çekin önümden
Çekin, çekin, çekin bıkmadan
Muhabbet koyu yerinden
**
Ay duyulmasın, ay görülmesin
Eski sevgilim ayıp olmasın
Süslenelim mi, gezinelim mi
Gel seninle de görünelim mi?
**
Çеkin, çekin, çekin onları
Çekin, çеkin, çekin önümden
Çekin, çekin, çekin bıkmadan
Oynamış çivisi yerinden
Çekin, çekin, çekin onları
Çekin, çekin, çekin önümden
Çekin, çekin, çekin bıkmadan
**
Muhabbet koyu yerinden
Hem kocan olsun hem paran olsun
Evin barkın çoluk çocuk yan yatalım mı?
Kaçamak aşklar birebir başlar
Eh adam olan sakınır başını parlatalım mı?
Samimiyetsiz, kafalar renksiz
Eşim dostum hayran diye biz oynatalım mı?
**
Çekin, çekin, çekin onları
Çekin, çekin, çekin önümden
Çekin, çekin, çekin bıkmadan
Oynamış çivisi yerinden
**
Çekin, çekin, çekin onları
Çekin, çekin, çekin önümden
Çekin, çekin, çekin bıkmadan
Muhabbet koyu yerinden
**
Çekin, çekin, çekin onları
Çekin, çekin, çekin önümden
Çekin, çekin, çekin bıkmadan
Oynamış çivisi yerinden
**
Çekin, çekin, çekin onları
Çekin, çekin, çekin önümden
Çekin, çekin, çekin bıkmadan
Muhabbet koyu yerinden
-
Bu sefer herşey aşktan ibaret
Bu sefer kurtulmam imkansız
Bilirim her acının sebebi var
Ne yapsan sendeydi aklım
**
Anladım kolay değildi
Mümkün olsa ne çare
İhanet senden yana aşk benden
Herşeyi aldın elimizden
**
Yok yere sevdiğin birine
Yok yere üzüldüm
Boş yere çektin dediler
Kaç kere bölündüm
**
Her şeye küstü yüreğim
Bir sana sevindim
Çok şeye sustu bu dilim
Bir sana yenildim
**
Yangın yangın yeri içim istiyor seni
Nasıl bir aşk bu yasaktı bana
Yandım yandım bittim razıyım herşeyi hakettim
Ne olur hüzün bırakma bana
-
Herkes yalancı, herkes
Herkes peşimde, herkes
Unutma değişti, dünyam
Herkes yabancı, herkes
Herkes yalancı, herkes
Herkes peşimde, herkes
Unutma değişti, dünyam
Herkes yabancı, herkes
Olamıyorum sensiz kaldım
Bomboş geliyor hayat
Geriye bir sen kaldın bir de ben
Gereksiz gurur oysa
"Niye?" diye sorduğum sorular
Suçluydum bende ara sıra
Yalnızlık korkulu rüya
**
Dön ne olur dön kalmasın bu aşk yarıda
Dön ne olur dön gidelim uzak diyarlara
Dön ne olur dön tutunacak dalım göz bebeğim
Dön ne olur dön gereksiz bu kavga bu karmaşa
Dön ne olur dön dön ne olur dön
Kaldım sebepsiz yalnızlığımla
**
Herkes yalancı, herkes
Herkes peşimde, herkes
Unutma değişti, dünyam
Herkes yabancı, herkes
Herkes yalancı, herkes
Herkes peşimde, herkes
Unutma değişti, dünyam
Herkes yabancı, herkes
Olamıyorum sensiz kaldım
Bomboş geliyor hayat
Geriye bir sen kaldın bir de ben
Gereksiz gurur oysa
"Niye?" diye sorduğum sorular
Suçluydum bende ara sıra
Yalnızlık korkulu rüya
**
Dön ne olur dön kalmasın bu aşk yarıda
Dön ne olur dön gidelim uzak diyarlara
Dön ne olur dön tutunacak dalım göz bebeğim
Dön ne olur dön gereksiz bu kavga bu karmaşa
Dön ne olur dön dön ne olur dön
Kaldım sebepsiz yalnızlığımla
-
Tutamam ki atarım kendimi denizlere
Şifası sen cefası inat yüreğimin
Ah durdurdum kendimi inan ki her seferinde
**
Kaçıncı aşk bu kaçıncı beste
Yaşar mı yürek yaşar mı söyle
Sevmiyorum desen yüzüme
İnanmaz içim inanmaz işte
**
Tövbe de tövbe de yaparım
Tövbe de içinden atarım
Kendimi sen uyurken
Sonumu sen yazdın tövbe de
(Sonumu sen yazma tövbe de)
-
Hiç kimse sen değil yar
Tadıdır acının sonbahar
Hiçbir aşk böyle değil yar
Bırakmıyor hatıralar düşersen ta derine
Gel tutun ellerime gözlerim doğruyu söyler
Seviyorum deliler gibi hem de
Saklayamadım sevdiğimi
Bilmeliyiz vaktin geçtiğini
Bu yangın yok etse de beni
Ayrılmam senden, senden
**
Tamiri imkansızdır bazen herşeyin
Nefesimi tuttum sanki öleceğim
Yine de son nefesimde hani dizinin dibinde
Yine ben aşk, aşk, aşk isteyeceğim
Tamiri imkansızdır bazen herşeyin
Nefesimi tuttum sanki öleceğim
Yine de son nefesimde hani dizinin dibinde
Yine ben aşk, aşk, aşk isteyeceğim
-
Unutulmaz bu acı dertli dertli çal kemancı
Her aşkta hüsran oldu gönül
Bilmem bu kaçıncı unutulmaz bu acı
Dertli dertli çal kemancı
Her aşkta hüsran oldu gönül
Bilmem bu kaçıncı
**
Hâlime bak dertli çal kemancı başımın tacı
Gitme, bu gece benimle kal
Benim halim çok acı hâlime bak dertli çal
Kemancı başımın tacı
Gitme, bu gece benimle kal
Benim halim çok acı
**
Değiştin kemancı neden efkârlı çalmıyorsun
Benim dünyam yıkılmış sen de mi acımıyorsun?
Gözümden kaçmıyor benden bir şey saklıyorsun
Yeter artık dеrken kemancı nedеn ağlıyorsun?
**
Hâlime bak dertli çal kemancı başımın tacı
Gitme, bu gece benimle kal
Benim halim çok acı hâlime bak dertli çal
Kemancı başımın tacı
Gitme, bu gece benimle kal
Benim halim çok acı