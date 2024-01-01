-
Gurbette ömrüm geçecek
Bir daracık yerim de yok
Oturup derdim dökecek
Bir vefalı yarim de yok
Amman amman amman amman
Amman amman amman amman
Bir vefalı yarim de yok
Dünya diyorlar ki fani
Toprak alır şirin canı
Hastalandım ilaç hani
Bir acı su veren de yok
Amman amman amman amman
Amman amman amman amman
Bir acı su veren de yok
-
Mavilim mavişelim
Tenhada buluşalım mavilim
Kurban olduğum Allah
Tez gönder kavuşalım mavilim
Mavilim her gediyor
Hergini terk ediyor mavilim
Hergin başını yesin
Yarim elden gidiyor mavilim
Mavilim mavişelim
Tenhada buluşalım mavilim
Mavilim kalk gidelim mavilim
Feneri yak gidelim mavilim
-
Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa
Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa
Vermem seni ellere Ordu üstüme kalksa
Sürmelim amman
**
Vermem seni ellere Ordu üstüme kalksa
Sürmelim amman
**
Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim
Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim
Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim
Sürmelim amman
**
Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim
Sürmelim amman
**
Ordu'nun dereleri kara yosun bağlıyor
Ordu'nun dereleri kara yosun bağlıyor
Kalk gidelim sevdiğim, anan evde ağlıyor
Sürmelim amman
**
Kalk gidelim sevdiğim, anan evde ağlıyor
Sürmelim amman
**
Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim
Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim
Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim
Sürmelim amman
**
Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim
Sürmelim amman
-
Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar,
Aşrı Aşrı Memlekete Kız Vermesinler
Annesinin Bir Tanesini Hor Görmesinler,
**
Uçan Da Kuşlara Malûm Olsun, Ben Annemi Özledim.
Hem Annemi Hem Babamı, Ben Köyümü Özledim.
**
Babamın Bir Atı Olsa Binse De Gelse,
Annemin Yelkeni Olsa Açsa Da Gelse,
Kardeşlerim Yolları Bilse De Gelse.
**
Uçan Da Kuşlara Malûm Olsun, Ben Annemi Özledim.
Hem Annemi Hem Babamı, Ben Köyümü Özledim
-
Ahu gözlüm ben bu elden gidersem
Zülfü perişanın kal melül melül
Kerem et aklından çıkarma beni
Ağla gözyaşını sil melül melül
**
Elvan çiçekleri takma başına
Kudret kalemini çekme kaşına
Beni ağlatırsan doyma yaşına
Ağla gözyaşını sil melül melül
-
Divane aşık gibi da dolaşurum yollarda
Kız seniun sebebune kaldum İstanbullarda
**
Baban beni babamdan da bir kerecik istesin
Allah'ın emri ile gelinim olsun desin
**
Al şalum yeşil şalum da dünyayı dolaşalum
Sen yağmur ol ben bulut Maçka'da buluşalım
-
Zülüf dökülmüş yüze aman aman
Kaşlar yakışmış göze aman aman
Usandım bu canımdan aman aman
Dert ile geze geze
**
Usandım bu canımdan aman aman
Dert ile geze geze
Gün doğdu aştı böyle
Gönlümüz çoştu böyle aman aman
**
Sen orada ben burada aman aman
Ömrümüz geçti böyle
Sen orada ben burada aman aman
Ömrümüz geçti böyle
**
Bu ellerde gez gayri aman
Katip ol da yaz gayri
Bir kazma al bir kürek aman aman
Mezarımı kaz gayri
Bir kazma al bir kürek aman aman
Mezarımı kaz gayri
-
Cevizin yaprağı dal arasında
Güzeli severler bağ arasında bağ arasında
Güzeli severler bağ arasında bağ arasında
**
Üç beş güzel bir araya gelmişler
Benim sevdiceğim yok arasında yok arasında
Benim sevdiceğim yok arasında yok arasında
**
Evlerin önü zerdali dalı
Pencereden gördüm kınalı eli o nazlı yari
Pencereden gördüm kınalı eli o nazlı yari
**
Benim sevdiceğim mahlenin gülü
Sensiz lokmaları yiyemez oldum yiyemez oldum
Sensiz lokmaları yiyemez oldum yiyemez oldum
-
Niye çattın kaşlarını
Bilmiyom yar suçlarımı
Ölürsem ben saçlarını
Yolma gayrı yolma leyli leyli yar
**
Ben yandım aşkın narına
Meyletmem dünya malına
Ölürsem de (Ben ölürsem) mezarıma
Gelme gayrı gelme leyli leyli yar
-
Havada bulut yok bu ne dumandır
Mahlede ölüm yok bu ne şivandır
Şu yemen elleri nede yamandır
**
Aho Yemendir
Gülü çemendir
Giden gelmiyor
Acep nedendir
**
Burası Muştur
Yolu yokuştur
Giden gelmiyor
Acep ne iştir
**
Kışlanın önünde redif sesi var
Bakın çantasında acep nesi var
Bir çift kundurayla bir de fesi var
**
Aho Yemendir
Gülü çemendir
Giden gelmiyor
Acep nedendir
**
Burası Muştur
Yolu yokuştur
Giden gelmiyor
Acep ne iştir...
-
Dağlar kızı Reyhan Reyhan Reyhan
Dağlar kızı Reyhan Reyhan Reyhan
Alem sana heyran heyran heyran
Alem sana heyran heyran heyran
**
Güzeller güzeli Reyhan Reyhan
Endamın ezeli Reyhan Reyhan
Alem sana heyran heyran heyran
Alem sana heyran heyran heyran
**
Ne güzelsin
Gül çiçeksin aykız
Bir tanesin
Dürdanesin aykız
-
Evlerinin Önü Yoldur
Yoldan Geçen Karakoldur
Gurban Olam Sarı Gelin
Gel Destini Bizden Doldur
**
Al Fadime'm Bal Fadime'm
Yanakları Gül Fadime'm
Uyan Uyan Sabah Oldu
Namazını Gıl Fadime'm
**
Şu Dağların Burcu Musun
Kız Boynumun Borcu Musun
Gurban Olam Sarı Gelin
Sen Kötünün Harcı Mısın
**
Al Fadime'm Bal Fadime'm
Yanakları Gül Fadime'm
Uyan Uyan Sabah Oldu
Namazını Gıl Fadime'm
**
Evlerinin Önü Şatır
Atlı Geçer Güpür Güpür
Gurban Olam Sarı Gelin
Gel De Bizim Evi Süpür
**
Al Fadime'm Bal Fadime'm
Yanakları Gül Fadime'm
Uyan Uyan Sabah Oldu
Namazını Gıl Fadime'm
**
Koyun Yola Dizilirdi
Bağlı İpler Çözülürdü
Ahranımış Gavur Oğlan
Buz Olsaydı Çözülürdü
**
Al Fadime'm Bal Fadime'm
Yanakları Gül Fadime'm
Uyan Uyan Sabah Oldu
Namazını Gıl Fadime'm
**
Al Fadime'm Suya Gider
Su Yolunda Çalım Eder
Çalım Etme Al Fadime'm
Ben Cahilim Aklım Gider
**
Al Fadime'm Bal Fadime'm
Yanakları Gül Fadime'm
Uyan Uyan Sabah Oldu
Namazını Gıl Fadime'm
-
Kar etmez ahim,sen gülizare
Onulmaz isler güzelim,dilde bu yare
Olsam da geçmem,bin pare pare
Sevmiş bulundum güzelim,gayri ne çare
Oy aksın yaşım billahi silmem
Mecnun oldum güzelim,terkedebilmem
Kessen de başım,senden ayrılmam
Sevmiş bulundum güzelim gayri ne çare.